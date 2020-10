Vasile Pop, primarul schimbării în bine în Șincai

Share



Noua echipă care va conduce destinul administrativ al comunei Șincai în următorii 4 ani a depus jurământul vineri, 23 octombrie, cu prilejul ședinței festive de constituire a Consiliului Local care își va desfășura activitatea în legislatura 2020-2024.

”Oficial începem munca”

La alegerile locale din 27 septembrie, Vasile Pop (PSD) a fost declarat învingător cu scorul de 34,11% (263 de voturi), devansându-și contracandidații, pe Pánczél Szilamér (UDMR, 32,42%), Grigore Huza (fostul primar, PNL, 29,57%), Elena Gabor (PMP, 2,72%) și Raluca Ioana Cîndea (Pro România, 1,16%).

În urma votului exercitat la același scrutin, locuitorii comunei Șincai au decis următoarea distribuire a celor 11 mandate de consilieri locali: 4 pentru PSD, 4 pentru UDMR și 3 pentru PNL.

”Stimați invitați, doamnelor și domnilor consilieri, de astăzi începe munca. În data de 27 septembrie, am primit votul de încredere de la cetățenii din comuna noastră, cara au votat pentru o nouă administrație care trebuie să schimbe fața comunei noastre. Azi am depus jurământul și oficial începem munca și chiar dacă sunt multe lucururi de făcut, cu pași mărunți putem realiza obiective mari. Am toată încrederea în echipa mea și în noii noștri colegi și cred că și ei doresc să facă parte din proiectul care își propune modernizarea infrastructurii și susținerea sportului și a culturii. Dorința mea este ca proiectele începute să fie continuate, noi investiții să fie făcute, nevoile oamenilor din comună să fie auzite iar calitatea vieții cetățenilor să fie radical îmbunătățită. Am spus-o în campania electorală și o spun și acum: Primăria este în folosul oamenilor și nu oamenii în folosul Primăriei. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată încrederea și susținerea acordată și vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a realiza ceea ce mi-am propus. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Vasile Pop, noul primar al comunei Șincai.

”Primăria este în folosul oamenilor și nu oamenii în folosul Primăriei”

Proaspătul primar al comunei Șincai a acordat și un mini-interviu cotidianului Zi de Zi, primul în ipostază de primar.

Reporter: Care este mesajul dumneavoastră pentru comunitatea pe care o veți conduce în următorii 4 ani?

Vasile Pop: Primăria este în folosul oamenilor și nu oamenii în folosul Primăriei. Acest mesaj l-am transmis atât în campania electorală, cât și la discursul meu de după depunerea jurământului.

Rep.: Care va fi principala prioritate a mandatului dumneavoastră de primar?

V.P.: Infrastructura din comună, deoarece ea se află într-o stare jalnică, și aici mă refer la căminele culturale, la rețeaua de apă potabilă și la starea generală a drumurilor, multe dintre ele nefiind pietruite măcar.

Rep.: Pe cine susțineți pentru funcția de viceprimar al comunei Șincai?

V.P.: Domnul Pánczél Szilamér, din partea UDMR. El este și vechiul și noul viceprimar. În perioada următoare va avea loc o ședință a Consiliului Local, în care se va alege viceprimarul, iar formațiunea din care fac parte, PSD, va susține candidatul propus de UDMR, în persoana domnului Pánczél Szilamér.

Rep.: Care este structura noului Consiliu Local al comunei Șincai?

V.P.: Numărul total al consilierilor este de 11, dintre care 9 au depus deja jurământul de învestire, iar la următoarea ședință de Consiliu Local urmează depunerea jurământului de către ceilalți 2 consilieri supleanți. Astfel, în formula finală PSD va avea 4 consilieri, UDMR tot 4 consilieri, respectiv PNL cu 3 consilieri.

Rep.: Ce așteptări aveți de la colaborarea dumneavoastră viitoare cu Consiliul Local?

V.P.: Mă aștept la o implicare mai serioasă din partea lor, nu doar simpla lor prezență la ședințele de Consiliu Local.

Alex TOTH