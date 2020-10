Alexandru Bexa, primarul cetățenilor din Lunca Bradului

Share



Noii aleși locali ai comunei Lunca Bradului au fost învestiți oficial în funcție marți, 20 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive găzduită de Sala de Ședințe a Primăriei Lunca Bradului.

Au depus jurământul consilierii locali Petru-Mihai Bocancea (PSD), Bukszar Sorin Romulus (PSD), Leon Crișan (PSD), Mihail-Gheorghe Croitor (PNL), Dorin Florentrin Hășmășan (independent), Kacso Attila-Csaba (UDMR), Vasile Cătălin Moldovan (PMP), Grigore Sarachie (PSD), Toches Aurelian-Martin (PNL), Cornel-Vasile Ujică (PNL). Ultimul loc în Consiliul Local Lunca Bradului va fi ocupat de consilierul supleant Daniela Clinceag, din partea PSD.

Printre cei prezenți la ședința de învestire a noului Consiliu Local s-a numărat și învinsul alegerilor din 27 septembrie, fostul primar Petru Vultur, care a ținut să ofere câteva sfaturi noului primar ales, Alexandru Bexa.

„Vreau să felicit consilierii aleși pentru acest mandat. Sper ca la fel cum a fost în cei 8 ani cât am fost primar, să se zbată pentru această comunitate în care au fost aleși să fie reprezentativi pentru comuna Lunca Bradului. Noului primar îi urez succes, îi transmit faptul că Lunca Bradului este o comună extrem de grea, fapt pentru care are foarte mult de muncă. Consilierii cei vechi știu destul de bine acest lucru, iar oamenii au foarte multe așteptări de la conducerea Primăriei. Am ținut personal să fiu alături de noul Consiliu Local și de primarul nou ales al comunei, cred că sunt printre puținii care sunt prezenți la investirea noului primar ales. Am promis în 2012 când am ajuns primar faptul că voi fi mereu alături de Consiliul Local până în ultima zi, ceea ce s-a și întâmplat”, a precizat Petru Vultur.

Alexandru Bexa, mulțumiri cetățenilor

După depunerea jurământului de către noul primar al comunei Lunca Bradului, social-democratul Alexandru Bexa, acesta a ținut să mulțumească fostului primar pentru sfaturile acordate, subliniind totodată nevoia implicării tuturor factorilor pentru bunăstarea locuitorilor comunei Lunca Bradului.

„Țin să-i felicit pe consilieri pentru mandatele care le-au obținut. În ce mă privește, vreau să mulțumesc în primul rând cetățenilor pentru că mi-au oferit această șansă de a conduce comuna Lunca Bradului pentru următorii 4 ani. Vreau să mulțumesc fostului primar Petru Vultur pentru sfaturile care mi le-a oferit, sfaturi extrem de utile. Țin să-l anunț că vom continua proiectele începute în mandatul domniei sale, proiecte pentru viitorul comunității noastre, și vom face tot posibilul să aducem un minim confort cetățenilor comunei Lunca Bradului. De asemenea, alături de Consiliul Local vreau să realizăm în comuna noastră mult mai multe lucruri, în limita posibilităților care le permit legile în vigoare. Ne vom da toată silința să dezvoltăm comunitatea din care facem parte”, a precizat Alexandru Bexa.

Alin ZAHARIE