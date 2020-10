Benuti Company, producător de seturi de dializă pentru spitalele Europei

Share



Benuti Company SRL, societate cu sediul în Târgu Mureș, a pornit la drum în urmă cu mai bine de un deceniu grație familiei Boalcă, soții Ioan și Elena și cei doi fii, gemenii Raul și Paul. Povestea Benuti, după cum reiese și din numele firmei, are un iz italian, Italia fiind una din destinațiile producției realizate de firma mureșeană.

„Domeniul principal de activitate al firmei este cel al transporturilor internaționale de mărfuri, activitatea care deține o pondere de 70%, la care se adaugă producția în domeniul medical, prin punctul de lucru din localitatea Crăiești unde se fabrică seturi de dializă. A treia componentă Benuti este producția de cablaj și faruri pentru remorci”, a declarat Ioan Boalcă, administratorul societății Benuti Company.

De unde ideea de a produce seturi de dializă?

Având la bază activitatea de transport, asigurând acest serviciu pentru o firmă din Ungheni care producea aparatură medicală pentru piața externă, s-a ivit posibilitatea aprofundării segmentului de producție pentru Benuti Company.

„Discutând cu managerul firmei din Ungheni, am înțeles că mai aveau nevoie de încă o firmă care să producă seturi de dializă, dată fiind cererea foartea mare care nu putea fi acoperită doar de o singură firmă. Atunci neam gândit că ar fi bine să încercăm să facem în localitatea Crăiești o firmă care să producă aceste seturi de dializă. Având în vedere că, atât eu cât și soția mea, suntem de loc din Crăiești, am decis să facem ceva, să putem asigura locuri de muncă pentru oamenii din această zonă, lucru care s-a și întâmplat în anul 2009”, spune Ioan Boalcă.

Continuitate în investiții

Investiția de la Crăiești s-a dezvoltat treptat, lucru datorat investițiilor care au fost făcute în ce privește producția seturilor de dializă.

„În 2011 am început să creștem volumul de producție, lucru datorat unei investiții de 160.000 de euro care a vizat achiziția clădirii, punctul de lucru actual, plus o extindere la clădirea veche. În anul 2018 a urmat o nouă investiție în valoare de 650.000 de euro care a constat într-o nouă extindere a clădirii și crearea unei „Camere albe”, o cameră sterilă extrem de necesară procesului nostru tehnologic. Având ca și obiect de activitatea domeniul medical, produsele care le facem trebuiesc să fie sterile. Aparatura pe care o avem, în primul rând filtrează aerul, elimină bacteriile, plus că și controlează temperatura din interior, aspect extrem de esențial. E ca și într-un spital, într-o sală de operație. Am crescut producția, fapt pentru care era extrem de necesară o astfel de investiție pentru a ne putea continua activitatea”, povestește administratorul Benuti Company.

B. Brown, beneficiarul seturilor de dializă produse la Crăiești

Produsul de bază produs de Benuti Company la Crăiești sunt seturile de dializă, cele care asigură realizarea actului medical în condiţii optime și fără riscuri.

„Produsele pe care noi le facem la Crăiești ajung la compania B. Brown, concern german aflat în Top 3 Mondial în ce privește producția în domeniul medical. După ce noi le producem, ele sunt trimise la sterilizat în Italia, Germania, după care ajung în spitale. Producem undeva la câteva zeci de mii de seturi de dializă pe lună, care pleacă spre Italia, alături de producția obținută la firma din Ungheni de care am pomenit. Pe partea strict de producție în domeniul medical, la punctul de la Crăiești, avem în momentul de față un număr de 80 de angajați, majoritatea fiind femei care provin de regulă din zona comunei Crăiești, respectiv zona de câmpie”, spune Ioan Boalcă.

Luptă inegală cu produsele din China

Piața internă se pare că nu e primitoare pentru aparatura medicală produsă de firmele românești, cum e și cazul Benuti Company, ci pare interesată mai degrabă cu produsele venite din China.

„Noi am încercat să intrăm pe piața românească dar din păcate nu putem concura cu produsele din China. Toate produsele care ajung în spitalele din România sunt din China. Am făcut o investigație și am realizat că putem face produse pentru spitalele de la noi, o gamă foarte variată de produse, dar nu putem concura cu produsele venite din China. Când am făcut diferite calcule, în contextul în care noi trebuie să aducem materia primă din afară, o serie de componente, granule, noi având o activitate complexă care țin cont de aspectul calitativ, iar diferența de preț este foarte mare, și nu vom putea concura niciodată cu China. Se pune atunci o întrebare: de ce cei din Italia, din Germania apelează la o firmă din România, în cazul nostru din județul Mureș, și nu apelează la produse venite din China, având în vedere costul mic al acestora? Răspunsul e unul extrem de simplu, din cauza calității. B.Brown este o companie extrem de mare și serioasă la nivel mondial care nu-și permite să facă o greșeală, să facă rabat de la calitate, să apeleze la chinezării mai pe românește. Posibil că le-ar fi mai ieftin să achiziționeze produse din China, de aceea cred ei preferă să se axeze pe calitate, lucru care pe noi ne onorează. Noi lucrăm practic printr-un intermediar, prin care producția noastră ajunge la B. Brown în baza unui contract”, declară Ioan Boalcă.

Un alt aspect deloc de neglijat pentru multe din firmele românești este cel legat de modul de accedere pe piața europeană.

„Noi, în momentul de față suntem mână de lucru pentru firmele din afară. Trebuie să recunosc faptul că în România sunt foarte puțini care creează un produs. Ar fi ceva extraordinar ca și noi să avem un produs al nostru, să-l producem și să-l vindem direct afară. Noi, deocamdată facem doar partea de manoperă pentru alții, și atunci vă dați seama că prețurile sunt care sunt. De multe ori stau și mă gândesc, ori nu avem idei, ori nu avem această înclinație pentru a face noi ceva. Eu am lucrat câțiva ani în Italia, iar în zonele industriale fiecare firmă producea câte ceva, ceea ce înseamnă că ei au o idee de ce trebuie să facă”, spune Ioan Boalcă.

În loc de concluzie…

„Pot spune că suntem mulțumiți de ceea ce am făcut până în prezent. Desigur, întotdeauna e loc și de mai bine. Sper să găsim totuși o soluție, să încercăm să avem produsele noastre pe care noi să le producem. Trag speranța că vom reuși să facem ceva și pentru spitalele românești. Am avea posibilitate, dar din cauza faptului că totul se importă din China, aici mă refer ca și produs finit, atunci e foarte greu. Cred că și statul ar trebui să țină cont de acest aspect, de firmele românești care dau de lucru la oameni. Așa am gândit și acest punct de lucru de la Crăiești, să facem producția de seturi de dializă în mediul rural, tocmai pentru ca oamenii din această zonă să aibă o sursă de venit. Avem speranța că într-un final vom găsi un produs pe care noi să-l producem, să putem să mintrăm cu el pe piață”, conchide administratorul Benuti Company.

Alin ZAHARIE