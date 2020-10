FOTO: Auspicii pozitive pentru aleșii locali din Glodeni

Share



Înscăunarea aleșilor comunei Glodeni a avut loc vineri, 23 octombrie, în cadrul unei ceremonii găzduită de Căminul Cultural din Glodeni. Au depus jurământul 12 consilieri locali, respectiv Berekméri Edmond Krisztián (UDMR), Remus Cotârlan (PNL), Cozma Ferenc (UDMR), Fodor Ferenc (UDMR), Gabor Zsolt (UDMR), Kanci Ioan (UDMR), Modi Mihály Attila (UDMR), Mózes Sándor (UDMR), Orbán Ferenc- Győrgy (UDMR), Ovidiu Palcu (Pro România), Pavel Stan (PSD) și Sárkány Endre (UDMR). Al 13-lea consiliee ce urmează să facă parte din noul Consiliu Local al comunei Glodeni va fi consilierul supleant Simon Erika (UDMR).

„Trebuie să fim în slujba cetățenilor”

În discursul său, primarul reales al comunei, ing. Kozma Barna (UDMR), a subliniat importanța colaborării tuturor celor implicați în bunul mers al comunei Glodeni.

„Ne așteaptă un nou mandat în care puterea și pofta de a face ceva pentru comunitate este foarte mare aici în comuna Glodeni. Așa cum am spus și în 2008, când am ajuns pentru prima dată primar, noi cei prezenți la această ceremonie, aleșii locali ai comunei Glodeni, trebuie să uităm de apartenența politică, de acum înainte nu mai reprezentăm un partid politic, ci comunitatea care ne-a acordat încrederea prin votul din data de 27 septembrie 2020, indiferent că vorbim de Glodeni, Păingeni, Păcureni, Moișa sau Merișor. Desigur, trebuie să avem și susținerea partidelor politice, trebuie să aducem bani guvernamentali pentru dezvoltarea comunei, la fel cum s-an întâmplat în anii precedenți, și vom lucra împreună în următorii 4 ani pentru a dezvolta această comună, așa cum am făcut-o până acum. Datoria noastră este să aducem investiții, să trăim într-o comună cât mai frumoasă, cu multe realizări. Acest lucru îl dorim cu toții, atât eu cât și membrii Consiliului Local. În ultimele trei mandate s-au făcut multe în comuna Glodeni, lucru care s-a datorat și bunei înțelegeri existente în Consiliul Local. Nu au existat divergențe între consilieri, cine și de la ce partid face parte, ceea ce mi se pare normal. Noi trebuie să fim în slujba cetățenilor, în slujba comunei. Trebuie să facem ceva pentru comunitățile noastre, astfel ca ele să rămână acasă, sau pentru cei plecați, să revină acasă, să trăiască aici pe meleagurile natale. Să sperăm ca peste patru ani să fim mândri de ceea ce am făcut în acest mandat care începe cu ziua de azi”, a precizat primarul reales al comunei Glodeni.

Alin ZAHARIE