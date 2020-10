Noua conducere a Reghinului, învestită oficial

Share



Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit luni, 26 octombrie, ceremonia de instalare a noului Consiliu Local și a primarului ales în urma alegerilor locale din 27 septembrie.

În prezența oficialităților județului, Mara Togănel – prefectul judeţului Mureș și Péter Ferenc – președintele Consiliului Judeţean Mureș, cei 19 consilieri validați au depus jurământul, respectiv Bodó Iószef Zoltan (UDMR), Stelian Doru Cătană (PNL), Demeter Maria (UDMR), Mihai Dan Fărcaș (PNL), Katherina Anabella Holircă (PNL), Kelemen Szabolcs (UDMR), Ovidiu Mihai Marian (PSD-ALDE), Florin Moldovan (PNL), Nagy András (UDMR), Nagy Ferenc Attila (UDMR), Oana Nicușan (PNL), Dragoș Cristian Pui (PSD-ALDE), Dan Dorul Rus (PSD-ALDE), Marius Sorin Sabău (PNL), Raul Ioan Sabău (PNL), Sebastian Gabriel Toncean (PNL), Tudor Veronka (UDMR) și Zsigmond Zsolt (UDMR), cu mențiunea că Nagy András a depus jurământul online.

„Această victorie aparține cetățenilor din Reghin”

A urmat depunerea jurământului de către noul primar ales al municipiului Reghin, Márk Endre, moment urmat de primul său discurs în noua calitate, prilej de a mulțumi tuturor celor care au făcut posibilă victoria sa la alegerile din data de 27 septembrie. ”În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru voturile acordate, pentru încrederea cu care m-ați votat. Voi fi un primar pentru toată lumea, un primar devotat, indiferent de naționalitate, religie sau culoare politică. Acum este momentul să fim modești. Deși multă lume a crezut și este convinsă că eu am câștigat aceste alegeri, vreau să clarific: această victorie aparține cetățenilor din Reghin! Reghinenii au votat cu o majoritate covârșitoare Programul ”Restart Reghin”, au votat echilibru, au votat respect, au votat armonie și nu în ultimul rând au votat pentru schimbare. Sunt pregătit împreună cu colegii mei ca pentru aceste rezultate și pentru aceste promisiuni pe care le-am făcut în campanie să le realizăm. Doresc să mulțumesc cu această ocazie și colegilor mei care m-au susținut în campanie, vreau să mulțumesc staff-ului de campanie, tuturor celor care au stat alături de mine necondiționat, familiei mele și nu în ultimul rând părinților mei, care m-au educat și m-au îndrumat în așa fel să pot să pot să ajung acum aici. După data de 6 decembrie urmează o perioadă destul de liniștită, o perioadă lungă, în care vom putea demonstra, noi toți, că ceea ce am promis vom duce la bun sfârșit. Vreau să îmi rog colegii să mă susțină în toate proiectele propuse pentru binele și bunăstarea orașului nostru”, a spus Márk Endre.

„Am să fiu partenerul dumneavoastră”

La rândul său, președintele Consiliului Judeţean Mureș a subliniat sprijinul de care se va bucura noua conducere a Reghinului din partea instituției care o conduce.

„Consider că este un lucru deosebit de important faptul că alegerile locale s-au terminat. Pentru mine este o onoare că îl pot felicita pe domnul Márk Endre, noul primar al municipiului Reghin. Îl cunosc de mult, știu că este un om devotat și vă rog să îl ajutați să își ducă la bun sfârșit acest mandat și proiectele pe care le are. Consider că perioada electorală s-a terminat, de aici încolo, dumneavoastră toți, indiferent din ce organizație sau partid faceți parte, trebuie să fiți o echipă pentru cetățenii Reghinului. Așteptările sunt foarte mari și ca aceste așteptări să fie satisfăcute, trebuie să munciți foarte mult. Vă garantez că am să fiu partenerul dumneavoastră și am să fac totul ca să vă ajut în realizarea proiectelor pe care vi le-ați propus” a declarat Péter Ferenc.

„Valoarea cea mai importantă o au oamenii”

Prefectul judeţului Mureș s-a adresat noilor aleși reghineni cu îndemnul de a pune pe primul plan cetățeanul și dezvoltarea orașului.

„Mă uit în sală și observ că este o ”garnitură” nouă de consilieri locali, lucru care îmi dă crezare că din ce în ce mai serios sunt luate lucrurile la Reghin și se dorește foarte multă implicare. Felicitări celor noi, dar și celor ce au mai fost consilieri locali. Felicitări fiecăruia în parte și tuturor la un loc. Pentru că asta înseamnă să gândim unitar și să avem viziune pentru un municipiu cum este Reghinul. Vreau să vă spun că atunci când am deschis ședința m-am adresat doamnei primar Maria Precup. De-a lungul timpului am participat la câteva ședințe de învestiri și mi-a fost dat de foarte puține ori, poate chiar o singură dată, să văd că stă la aceeași masă, într-un moment atât de important, fosta administrație cu viitoarea administrație. Da, nu este ușor să ai puterea să predai demn un mandat și chiar dacă nu este consilier local, Maria Precup a ales să fie astăzi alături de noi. Felicitări pentru înțelepciune și cred că așa trebuie să funcționeze lucrurile în secolul XXI. În altă ordine de idei, domnule primar, vă felicit! Târgumureșenii și reghinenii au ales să investească cu încrederea lor pe altcineva. Foarte bine dacă au făcut acest lucru. Revine deosebita sarcină a dumneavoastră și deloc ușoară să nu îi dezamăgiți. De aceea valoarea cea mai importantă o au oamenii. Să vă întoarceți și să vă aplecați spre ei. Agenda dumneavoastră trebuie să fie agenda cetățeanului” a precizat Mara Togănel.

„Să luptați pentru binele cetățenilor”

Printre cei prezenți la ceremonia de investire s-a numărat și fostul primar Maria Precup, care după două mandate (2012-2020) predă ștafeta lui Márk Endre, ca urmare a deciziei votului din 27 septembrie.

”Dragii mei, a fost o viață grea, 8 ani, dar și frumoasă și vreau să mulțumesc celor din Consiliul Local care au fost alături de mine în această perioadă și doresc să fiți în continuare alături de noul primar. Toți suntem în slujba reghinenilor și avem obligația să alegem ce este mai bun pentru ei, și nu pentru noi. Trebuie să ne respectăm statutul, suntem trimiși să gestionăm un buget care este necesar și care deși e pandemie are proiecte mari, care trebuie duse la capăt pentru cetățenii din Reghin. Vă doresc să aveți sănătate, să aveți putere, înțelegere și înțelepciune, să uitați de culoarea politică și să luptați pentru binele cetățenilor. Domnule primar, vă doresc succes, putere și sănătate și vă rog ca împreună cu colegii să continuați proiectele începute, care sunt valoroase și pentru care am luptat împreună cu echipa mulți ani și aș vrea să ne bucurăm împreună de ele”, a subliniat Maria Precup.

Alin ZAHARIE