FOTO: Aleșii comunei Brâncovenești, înscăunați oficial

Căminul Cultural din localitatea Brîncovenești a găzduit luni, 26 octombrie, ceremonia de nvestire a Consiliului Local și a primarului ales în urma votului din 27 septembrie.

Au depus jurământul 13 consilieri: Barta Jenő (UDMR), Mărioara Bârsan (PSD), Dali Csaba (UDMR), Demeter István (UDMR), Gorbai Mária Melinda (UDMR), Petru Sorin Ilea (Pro România), Medve Mihai (PNL), Nagy Enikő (UDMR), Adrian-Paul Sava (Pro România), Florin-Mihai Suciu (PMP), Szakács Ferencz-Zsolt (UDMR), Vita István (UDMR), Zsigmond Ambrus (UDMR), cu mențiunea că Gorbai Mária Melinda a depus jurământul online, conslierul UDMR lipsind de la ședință din cauza unor probleme medicale.

Înceredere și continuitate

După depunerea jurământului de către primarul Őrdőg Ferenc, reales pentru cel de-al cincilea mandat, edilul șef al comunei Brâncovenești a subliniat importanța bunei colaborări cu reprezentanții Consiliului Local.

„Vreau să-mi exprim mulțumirea față de alegătorii comunei Brâncovenești, cei care ne-au acordat înceredere în ce privește continuitatea mea și a celor din Consiliul Local Brâncovenești. În ce privește consilierii noi veniți, am speranța că se vor acomoda cu noua postură și vom colabora bine, spre foarte bine în acest nou mandat. Consider că de aceea am fost aleși de către cetățenii din comuna Brâncovenești, să lucrăm pentru binele lor, pentru îmbunățirea infrastructurii, astfel încât comuna noastră să aibă o dezvoltare și mai mare față de cum a avut până în prezent”, a precizat primarul Őrdőg Ferenc.

”Primarul tuturor cetățenilor comunei”

Un aspect esențial în bunul mers al comunei Brâncovenești este cel al egalității, lucru reliefat și în discursul de după învestire al primarului Őrdőg Ferenc.

„Consilierii cei vechi s-au convins, iar cei noi sper să o facă și ei la rândul lor de faptul că nu am făcut niciodată vreo diferență între etnii în comuna Brâncovenești, lucru care nu am să-l fac nici de acum înainte. Am o vorbă care o repet mereu, la o mână am 5 degete, așa cum comuna Brâncovenești are în componență 5 sate, și toate mă dor la fel dacă Doamne Ferește mă lovesc. Am fost și sunt în continuare primarul tuturor cetățenilor comunei, astfel încât dezvoltarea comunei să-i includă pe toți. O să încerc, împreună cu membrii Consiliului Local, să facem așa cum am făcut și până acum, și dacă se poate, să facem și mai bine decât până acum. Mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, și cum am lucrat până în prezent, așa o să lucrăm și mai departe. Dar să știți un lucru doamnelor și domnilor consilieri, noi am fost aleși să muncim, să lucrăm, nu să tot tărăgănăm, nu să lăsăm solicitările cetățenilor așa să ne treacă pe lângă ureche. Evident, o să avem și probleme care nu se pot rezolva de azi pe mâine în două, trei luni sau într-o perioadă mai mare, și aici mă refer la proiectele mari, dar dacă suntem uniți, dacă suntem o echipă cum am fost și până în prezent, dacă avem același țel de a îmbunătăți comuna Brâncovenești, atunci cu siguranță vom lucra bine. Sper la o bună colaborare cu cei din Consiliu Local, cu aparatul primăriei, iar peste 4 ani, la terminarea acestui mandat, să putem privi în ochii fiecărui cetățean din comună fără să ne fie rușine, că am încercat și am reușit să facem ceva pentru comunitate”, a punctat primarul Őrdőg Ferenc.

Mesajul Mărioarei Bârsan

Printre noii intrați în Consiliul Local Brâncovenești se numără și Mărioara Bârsan, consilier PSD, care a cerut colegilor să-și îndrepte atenția și spre satele aflate dincolo și dincoace de DN 15, drum ce străbate localitățile Brâncovenești și Vălenii de Mureș.

„Vreau să-mi exprim bucuria că fac parte dintr-o astfel de echipă, chiar dacă am luat foarte târziu decizia de a candida, cunoscut fiind faptul că am candidat și pentru funcția de primar. Mi-era din start cunoscut ce șanse am, dar am dorit să văd cât de mult sunt oamenii alături de mine, cei care m-au impulsionat să candidez, pentru că aveam speranța că voi fi consilier, lucru care s-a și întâmplat. Cred că fiecare dintre noi cei aleși, am venit cu gândul să punem umărul la rezolvarea câtor mai multe probleme care frământă localitățile noastre și care se cer a fi soluționate. Cred că cei din Consiliu Local, cei de la „drumul mare” cum spunem noi idicenii de cei din Brâncovenești și Văleni, vor fi alături și de celelalte sate. Sunt convinsă că vă veți strădui să ne ajutați mai mult prin prioritizările care le vom face în Consiliul Local pentru a ajunge și în satele Idicel și Săcal apa, apoi gazul, și când se poate, și canalizarea. Sper să aveți încredere în dorința mea sinceră de a pune umărul la treburile comunei, să putem să sprijinim primarul prin inițiativele noastre dar mai ales prin modul în care ne implicăm în ceea ce este de rezolvat. Tututor le doresc sănătate și putere încât să nu ne fie rușine să stăm în fața celor care au îndrăznit să ne ofere votul”, a precizat Mărioara Bârsan.

Prioritățile noului mandat

Pentru acest nou mandat, prioritățile primarului Őrdőg Ferenc se leagă de alimentarea cu apă, canalizarea, gazul metan și nu în ultimul rând o sală de sport pentru tinerii din comună.

„În primul și primul rând important este să scăpăm de aceste probleme care există la ora actuală în țară și pe glob, de această pandemie care afectează întreaga lume. Cel mai important lucru este să fim sănătoși, să putem dezvolta comuna Brâncovenești în limita posibilităților și în limita legilor care le avem. Evident, pentru a putea face treaba asta eu, ca și primar, trebuie să am alături toți consilierii, trebuie să mă ajute, să ne putem gândim la proiectele care într-adevăr deservesc populația comunei. Ca și prioritate în acest nou mandat este alimentarea cu apă în satele Idicel, lucrare finalizată în proporție de peste 85%, apoi introducerea gazului metan și canalizarea în satele Brâncovenești și Vălenii de Mureș și nu în ultimul rând introducerea apei potabile în satul Săcalu de Pădure. Mai mult de atât, în centrul de comună, în Brâncovenești, dorim să construim o sală de sport, investiție extrem de necesară pentru tinerii din comuna noastră”, a subliniat primarul comunei Brâncovenești.

Alin ZAHARIE