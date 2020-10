FOTO: Aleșii locali din Sovata, solidaritate și conlucrare pentru binele comunității

Share



Sala de ședințe a Primăriei orașului Sovata a găzduit marți, 27 octombrie, ceremonia de investire a Consiliului Local și a primarului orașului Sovata, înscăunați în prezența oficialităților județului.

Au depus jurământul 16 consilieri: Arros Dénes (UDMR), Fekete Elisabeta (UDMR), Kiss Ferenc (UDMR), Dávid Katalin (UDMR), Bartha József (UDMR), Molnos Ferenc (UDMR), Kiss Ibolya-Enikő (UDMR), Kiss Zoltán (UDMR), Csortán Imre (UDMR), Kirilla Gyula (UDMR), Bán Moise (UDMR), Gál KrisztaZsuzsa (UDMR), Nagy László (UDMR), Portik Antal (UDMR), Deák Károly (UDMR) și Vonya Lukács (Partida Romilor ”Pro Europa”). Cel de-al 17-lea component al Consiliului Local Sovata va depune jurământul în următoarea ședință de Consiliu, consilierul supleant Szász Mózes (UDMR).

Ceremonia a cuprins și depunerea jurământului de către Fülop Laszlo Zsolt, primarul reales al orașului Sovata, care a mulțumit celor care i-au fost alături.

„Vreau să mulțumesc tuturor pentru susținerea și pentru încrederea cu care am fost sprijinit, nu doar cu ocazia acestor alegeri dar și în perioada în care am ocupat funcția de primar. Nu a fost o perioadă tocmai ușoară, dar cu toate astea putem spune că am ajuns la câteva realizări de care putem fi mândri. De aceea, trebuie să fim recunoscători față de Dumnezeu, cu speranța că ce nu am putut finaliza în mandatul trecut, cu încrederea cu care am fost votat și cu sprijinul locuitorilor orașului Sovata, vom reuși să le facem în următorii 4 ani. Am spus că nu au fost tocmai ușori acești ultimi 4 ani. Nu au fost ușori nici primii 3 ani, iar acest ultim an, cu precădere din luna martie și până în prezent, a fost o perioadă destul de solicitantă pentru toată lumea. A fost o etapă a vieții noastre cu care nimeni nu s-a mai confruntat, fapt pentru care am fost nevoiți să învățăm din mers ceea ce trebuia să facem. Zilnic am întâmpinat noi și noi obstacole pe care împreună, sprijiniți unul față de celălalt, am reușit să le parcurgem”, a precizat Fülop Laszlo Zsolt.

Remember 2016

Primarul reales al orașului Sovata a rememorat momentul din urmă cu 4 ani, când își exprima crezul său la preluarea mandatului de primar al orașului Sovata.

„Mi-am adus aminte de o frază rostită de mine în urmă cu 4 ani și 4 luni de zile, în aceeași locație, la momentul depunerii primului meu jurământ în calitate de primar, în care spuneam următoarele: „Consider că este foarte important să avem o colaborare sinceră între consilierii locali și primar. Trebuie să existe o transparență în activitatea primăriei și în activitatea Consiliului Local pentru că numai împreună, susținându-ne unul pe celălalt putem să reușim”. Mulți dintre cei care suntem acum prezenți la această ceremonie am înțeles importanța acestei fraze rostită în urmă cu 4 ani. Trebuie să recunoaștem că au fost și unii care nu au fost de acord, fapt pentru care o parte din ei nu mai sunt cu noi. Pe această care îi invit și le ofer posibilitatea să ni se alăture. Așa cum fiecare dintre noi am jurat să facem tot ce ne stă în putință pentru binele orașului Sovata, cred că suntem nevoiți după ce am depus un jurământ, ca acesta să fie primul principiu pe care trebuie să-l urmărim în fiecare zi în următorii 4 ani. Nu o să fie ușor, va fi tot mai greu cu această pandemie peste care vom reuși să trecem, așa cum vom trece și de alte obstacole, de aceea mă repet ca și acum 4 ani, avem nevoie unul de celălalt, de sprijinul fiecăruia dintre noi precum și de sprijinul lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, doresc la toți un mandat foarte reușit și multă multă sănătate”, a precizat primarul orașului Sovata.

Administrație performantă

Oficialitățile prezente la instalarea aleșilor locali au salutat climatul favorabil în care aleșii locali din Sovata pornesc la drum pentru un nou mandat.

„Am ținut să ajung la această ceremonie de la Sovata din mai multe motive. În primul rând vreau să vă felicit pentru că îmi place tare mult cum merg lucrurile la Sovata. Da, aici se face administrație performantă. La Sovata s-a înțeles importanța dezvoltării, s-a înțeles eficiența muncii în echipă. Așa o unanimitate și armonie cum există la Sovata mi-a fost dat să văd în foarte puține locuri. Ca atare, nu mai există nicio scuză și niciun motiv ca lucrurile să nu evolueze aici la Sovata. Un alt motiv pentru care am ținut să fiu la Sovata este să-i mulțumesc și să-l felicit pe domnul primar pentru profesionalismul cu care a gestionat această pandemie. Sovata a fost unul din pilonii importanți în susținerea combaterii acestei pandemii. Nu a fost o dată în care domnul primar, care a fost mereu în linia întâi împotriva pandemiei, să spună că nu se poate sau nu se vrea. Cred că așa trebuie să funcționeze lucrurile acum, într-o situație delicată și dificilă”, a precizat Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

„Să ne mândrim cu orașul Sovata”

La rândul său, Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, fost primar al orașului Sovata, a adresat felicitări celor chemați în fruntea orașului Sovata.

„Mă simt onorat să fiu prezent pentru a doua oară la învestirea primarului orașului Sovata fără ca eu să port eșarfa tricoloră. Cu această ocazie, dați-mi voie să felicit în primul rând locuitorii orașului Sovata pentru că au ales, și au ales bine. În al doilea rând, îi felicit pe aleșii locali care într-o perioadă de 4 ani au muncit spre binele acestui oraș. Este un lucru deosebit că acest oraș se dezvoltă și înflorește în continuare. Urez mult succes întregii echipe, începând de la primar, viitorul viceprimar, consilieri, colegi din aparatul de specialitate al primăriei precum și locuitorilor orașului Sovata, să avem parte de sănătate, în așa fel să putem să ne mândrim cu orașul Sovata, așa cum am făcut-o și până acum”, a spus președintele Consiliului Județean Mureș.

Alin ZAHARIE