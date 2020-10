INTERVIU. Ervin Molnar: “Dorința mea este să contribui la schimbarea în bine a României”

Share



Liderul Partidului Național Liberal Târgu Mureș, totodată director general al Administrației Naționale Apele Române, Ervin Molnar, deschide lista de candidați propuși de PNL Mureș pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie. În interviul următor, Ervin Molnar vorbește deschis despre principalele proiecte aflate în agenda proprie, dar și despre obiectivele din agenda Partidului Național Liberal și din cea a instituției pe care o conduce.

Reporter: De curând ați fost ales consilier local al municipiului Târgu Mureș. Care sunt planurile dumneavoastră pentru această poziție?

Ervin Molnar: Pe 26 octombrie am fost învestit consilier local PNL alături de Alexandru Gyorgy și Bogdan Costin Voicu. Așa cum am declarat de-a lungul timplui, scopul nostru primordial este să dezvoltăm orașul din punct de vedere economic. Programul nostru, #reSTART Târgu Mureș”, vine cu o serie de rezolvări pentru problemele stringente ale orașului și cu noi perspective în zona de business. Voi prezenta primarului acest program și voi face totul pentru a-l putea implementa.

Rep.: În acest moment se discută cine va fi viceprimarul din Târgu-Mureș. Care este propunerea dumneavoastră și a Partidului Național Liberal?

E.M.: Cu siguranță ne vom implica și vom propune un om de valoare. Ne dorim un astfel de om pentru a avea garanția că proiectul nostru, #reSTART Târgu-Mureș”, va fi implementat. Votul târgumureșenilor care ne plasează ca a doua forță politică din Consiliul Local arată că este nevoie de acest proiect și de soluțiile pe care noi le oferim.

Rep.: Ce presupune proiectul ”#reSTART Târgu Mureș” și care credeți că sunt primele măsuri care trebuie luate?

E.M.: Proiectul ”#reSTART Târgu Mureș” a fost elaborat ținând cont de realitatea orașului și de problemele pe care le întâmpină, zi de zi, locuitorii. Vom pleda pentru a implementa acest proiect care oferă soluții, nu promisiuni. Știm că, de-a lungul anilor, Târgu Mureș a fost un cunoscut centru medical, însă, în ultima perioadă, pentru că nu a existat o investiție constantă în sistemul sanitar, am rămas în urmă. Ne dorim și credem că este posibilă construirea unui nou spital municipal cu posibilitatea extinderii acestuia la un spital regional. Bugetul necesar ar putea fi susținut atât din fonduri europene, cât și dintr-o redistribuire eficientă a fondurilor publice.

Pentru că în ultimii 30 de ani au existat diferite blocaje la nivel instituțional, orașul nostru nu se află pe harta investițiilor majore, mulți antreprenori alegând să își dezvolte business-urile în alte zone. Ne dorim înființarea unui centru de afaceri – Business Hub – care va fi un spațiu de birouri, coworking area, dar va avea și spații de cazare pentru tinerii care investesc în oraș. Tinerii antreprenori vor fi scutiți de taxe și impozite pentru 5 ani, iar în acest fel vom opri exportul de idei și de oameni de business.

O altă problemă stringentă este cea a traficului aglomerat și a infrastructurii deficitare. Un prim pas ar fi modernizarea transportului în comun. Așa cum am spus și în timpul campaniei electorale, în urma întreruperii asocierii dintre SC Transport Local SA și compania privată SC Siletina SA se pot obține fonduri europene pentru un trafic modern și inteligent.

Tot în planul pe care ni-l dorim implementat în proporție de 100% se află și modernizarea școlilor și a grădinițelor, construirea de noi creșe și de terenuri şcolare de sport, dar și refacerea celor existente, eliminarea contribuțiilor financiare din partea părinţilor pentru rechizite şi consumabile în şcoli, digitalizarea orașului, adică modernizare, inovație și dezvoltare pe toate planurile. Consider că este vital să accesăm fonduri europene pe care să le investim în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Târgu Mureș.

Rep.: Unul dintre proiectele pe care dumneavoastră le supervizați în momentul de față, în calitate de director general al Administrației Naționale “Apele Române”, vizează reabilitarea pârâului Pocloș. Care este stadiul acestora? Ce alte proiecte aveți în derulare în calitate de directorul general al Administrației Naționale ”Apele Române”?

E.M.: Multe voci au spus în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale că imediat după încetarea lor aceste lucrări vor fi stopate. Iată că nu este deloc așa. Lucrările au un ritm susținut de execuție, iar echipele de la Administrația Bazinală de Apă Mureș sunt motivate. Au din partea mea tot sprijinul pentru continuarea și finalizarea la timp a acestei investiții. Execuția a avansat destul de mult. Sunt mai mult ca sigur că la sfârșitul anului locuitorii orașului nostru se vor putea bucura de o apă de calitate superioară. Beneficiile lucrărilor noastre se vor vedea, însă, pe termen mediu și lung. În perioadele secetoase, debitele mici ale pârâului Pocloș vor fi preluate cu mai multă ușurință, contribuind în acest fel la mărirea vitezei de scurgere a apei. Astfel, vom reuși să limităm atât explozia vegetației, cât și depunerile aluvionare care afectau până acum calitatea apei. Administrația Bazinală de Apă Mureș investește din surse proprii o sumă de 3,8 milioane de lei. După finalizarea acestor lucrări vom intra într-un parteneriat cu noua administrație a Municipiului Târgu Mureș pentru realizarea unei promenade. Mai mult decât atât, am vrea să amenajăm o pistă pentru bicicliști chiar în albia minoră a pârâului, care va traversa orașul, în acest fel oferindu-le târgumureșenilor, în special copiilor, posibilitatea deplasării în condiții de siguranță.

Un alt proiect important este extinderea plajelor. În acest moment se lucrează intens la împiedicarea eroziunii costiere, iar în urma acțiunilor întreprinse de Administrația Națională “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral vom avea 200 de hectare noi de plajă și vom reuși protejarea stațiunilor de pe litoral de furia apelor pentru următorii 50 de ani. Valoarea proiectului este de aproximativ 841 de milioane de euro și estimăm să fie finalizat la sfârșitul anului 2023. Dorința mea este să contribui la schimbarea în bine a României, tocmai de aceea, prin activitatea pe care o desfășor la Administrația Națională “Apele Române” mă axez pe finalizarea proiectelor mari care au fost demarate în anii ’80 și nu au fost terminate până acum. Este cazul barajului Runcu din județul Maramureș pentru care am reușit să creștem, în acest an, valoarea creditelor rambursabile până la 15 milioane de lei. Se lucrează constant la acest obiectiv de investiții, iar finalizarea sa ar însemna realizarea celui mai mare baraj construit în România după 1989. Acumularea Mihăileni, situată pe râul Crișul Alb, este în aceeași situație: este o lucrare de amploare, realizată din bani publici, a cărei valoare totală de investiție este de 162,84 milioane de lei. Pentru această lucrare ni s-a alocat anul acesta toată suma solicitată. Odată finalizat, acest baraj va apăra de riscul inundațiilor peste 30.000 de locuitori precum și obiectivele socio-economice din zonă și va avea rol de producere a energiei electrice. Per ansamblu, în acest an avem peste 10 proiecte majore care sunt propuse spre finanțare cu fonduri europene în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro.

Rep.: Conform listei candidaților PNL Mureș pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, validată în Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal, candidați pentru funcția de deputat. Care este mesajul pe care îl adresați alegătorilor?

E.M.: Așa este, candidez pe 6 decembrie pentru funcția de deputat din partea PNL Mureș. Mesajul nostru este “Dezvoltăm România”, un mesaj adresat românilor, care, începând din mai 2019, au arătat clar că nu mai vor PSD, că s-au săturat de un partid care calcă în picioare drepturile și libertățile oamenilor, de un partid care a vrut să confiște România și care nu a făcut altceva decât să-și apere penalii. Sunt sigur că vom obține încrederea mureșenilor. Este esențial ca românii să vină la vot cu încredere. Democrația înseamnă alegeri, democrația înseamnă puterea cetățeanului de a decide cine să-l reprezinte. Partidul Național Liberal oferă românilor garanții, certitudini, competență, seriozitate, viziune, parteneriate strategice, fructificarea pozițiilor pe care le are România în toate structurile internaționale. Tocmai de aceea fac un apel către toți târgumureșenii să vină la vot, să nu lase viitorul lor în mâna celor care au demonstrat că singurul interes este să fure și să își apere propriile interese. Pe 6 decembrie avem cu toții șansa de a scăpa de PSD, acest partid dinastie care a condamnat timp de 7 ani județul Mureș și România la subdezvoltare și nepotism.

Rep.: Să îl cunoaștem mai bine pe omul Ervin Molnar. Cum se îmbină viața de om politic cu cea de soț și tată?

E.M.: Îmi petrec viața între București și Târgu Mureș, unde vin în weekend-uri. Abia aștept să ajung alături de familie unde mă așteaptă cele două fiice. Mergem la plimbare cu bicicletele și câinele nostru, ne dăm cu rolele, dar facem și lecțiile împreună. Am un ritual cu fiica mea cea mare care mă roagă să îi citesc înainte de culcare, iar acest lucru mă bucură tare mult. Este, însă, adevărat că am obligația de a mă dedica activității politice pentru că târgumureșenii și mureșenii mi-au acordat încredere prin vot, așa că, în weekend-uri, am audiențe cu locuitorii din Târgu-Mureș. Este un stil de viață solicitant, însă niciun moment nu uit că am promis să contribui la dezvoltarea orașului și să fiu în slujba locuitorilor săi.