Cât de aplicabilă e ”rețeta Bolojan” de reducere a personalului? Răspunsul președintelui CJ Mureș

Președintele reales al Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc (UDMR) a declarat vineri, 30 octombrie, după ceremonia de depunere a jurământului pentru un nou mandat, cel de-al doilea, la conducerea instituției, că măsura de reducere a numărului de angajați cu aproape 50% luată de Ilie Bolojan, noul președinte al Consiliului Județean Bihor, nu este aplicabilă la nivelul Consiliului Județean Mureș.

Péter Ferenc: ”Consiliul Județean Mureș este una din cele mai mari instituții din țară”

”N-am cunoștințe ce structură are Consiliul Județean Bihor, eu nu pot să îmi spun părerea despre ceea ce face Consiliul Județean Bihor, este problema lor. Ceea ce știu însă, Consiliul Județean Mureș este una din cele mai mari instituții din țară și una din cele mai mari Consilii Județene din țară, care are o Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului care este pe primul loc în țară (ca număr de beneficiari – n.r.), are un spital care iarăși este printre primele pe țară ca și mărime, are 20 de instituții, de la Aeroport, toate institutțiile de cultură care există în Târgu Mureș practic aparțin de Consiliul Județean Mureș. În această privință, practic este o foarte mare diferență între celelalte Consilii Județene și Consiliul Județean Mureș”, a declarat Péter Ferenc.

Fără reduceri de personal la Consiliul Județean Mureș

Totodată, președintele reales al Consiliului Județean Mureș a precizat că în prezent nu se pune problema reducerii de personal în cadrul instituției, atâta timp cât fiecare angajat își face treaba în conformitate cu cerințele prevăzute în fișa postului.

”Eu în acest moment consider că până când toată lumea își face treaba, rezolvă problemele care sunt descrise în fișele de post și avem rezultate bune, până atunci nu trebuie să încercăm să reducem aceste posturi. Bineînțeles că fiecare președinte o să își facă o analiză, în cazul în care există anumite situații atunci vom lua măsurile de rigoare”, a afirmat Péter Ferenc.

Economie de 1,2 milioane de euro, din reduceri de personal

Recent, noul președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, și-a început mandatul afirmând că din cei 174 de angajați ai instituției vor rămâne pe posturi doar 88.

”Din 174 de angajați efectivi vor rămâne 88 de colegi posturi fizic ocupate, încă 9 posturi suspendate pe care nu le desființăm pentru că intrăm în contradicții de legalitate. Față de cheltuielile de personal de 265.000 de euro lunar, probabil vom reduce cu cel puțin 100.000 de euro pe lună. Aproximativ 1,2 milioane de euro anual economie la salarii doar din aparatul propriu. Nu vor fi angajați alți oameni în Consiliul Județean”, a declarat presei Ilie Bolojan.

Alex TOTH