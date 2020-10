Maria Precup, mesaj adresat reghinenilor

Share



Fostul primar al municipiului Reghin, Maria Precup, a transmis prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook un mesaj de mulțumire tuturor colaboratorilor și instituțiilor care au ajutat la realizarea obiectivelor propuse în cele două mandate, subliniind faptul că tot ce a făcut în acești 8 ani, a făcut pentru reghineni.

,,În acești 8 ani de zile cât am fost primar al Reghinului, am trăit cât pentru o viață, cum se spune! Cu bune și cu mai puțin bune, cu dezamăgiri și revelații. Cu împliniri. Cu multe împliniri. Și pe cât au fost de grele și de intense cele două mandate pe atât parcă au trecut într-o clipă. Ca după fiecare etapă importantă din viață, urmează un moment de analiză pe care să îl am eu cu mine, să înțeleg ce am făcut bine și unde puteam să fac mult mai bine. Însă ce știu cu certitudine acum, e că plec cu capul sus: datorită echipei, datorită realizărilor noastre și pentru că administrația 2020-2024 va prelua de la noi proiecte cu finanțare națională și europeană de peste 15 milioane de euro. Și asta e cel mai important! Tot ce am făcut a fost pentru reghineni, pentru Reghin și mă bucur că pe lângă tot ce s-a realizat până acum, avem în derulare proiecte de milioane – chiar azi am semnat contractul de achiziție pentru cele 10 autobuze hibrid – proiecte ce vor crește calitatea vieții în comunitatea noastră. Vreau să mulțumesc fiecărui reghinean în parte pentru sfaturile, critica constructivă și încurajările primite de-a lungul timpului. Au contat enorm! Mulțumesc tuturor colaboratorilor și instituțiilor partenere care au pus umărul la realizarea obiectivelor noastre. Mulțumesc executivului și reprezentanților Consiliului Local pentru sprijin și îndrumare! Sper ca noua echipă să ducă la bun sfârșit proiectele începute, să implementeze altele noi și să facă tot ce le stă în putință pentru ca Reghinul să fie locul în care noi toți, dar mai ales tinerii, să își dorească să trăiască! Vă mulțumesc!”, este mesajul transmis în cadrul postării.

Andreea ȚIȚIU