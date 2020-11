FOTO: Cum a fost la ceremonia de învestire la Pogăceaua. Cristian Florin Ștefan, primar la 34 de ani și primele declarații

Share



Consiliul Local Pogăceaua s-a constituit la sfârșitul săptămânii trecute, aproape cu toți consilierii votați la alegerile locale din 27 septembrie 2020. După ceremonia de depunere a jurământului de către nouă dintre cei 11 consilieri locali, a jurat credință și noul primar al comunei Pogăceaua, Cristian Florin Ștefan, unul dintre cei mai tineri edili din județ. Cu ce planuri și-a preluat mandatul, aflați din interviul pe care ni l-a acordat.

Cum am venit dinspre Drăculea Bandului și am coborât spre Pogăceaua, pe un drum care are nevoie de reabilitare pe ultima sa porțiune, dar care e frumos prin copacii care îl străjuiesc și de o parte și de alta, am iarăși senzația aceea de întoarcere în altă dimensiune temporală într-un sat în care timpul curge altfel. Ajungem în vale cu o precizie de ceas elvețian, parcă uitat să fie întors încă din primăvară, pentru că mai e o oră până începe ședința festivă. Explicația punctualității extreme e simplă: colegii mei trebuie să ajungă la Sărmașu, unde de la aceeași oră, 11.30, are loc constituirea deliberativului local și depune jurământul noul primar. În fața clădirii Primăriei comunei Pogăceaua, câțiva consilieri locali discutau, grup în care îl recunosc pe fostul primar Viorel Șuteu. În sala unde urmează să aibă loc ceremonia, a căminului cultural, care găzduiește și sediul primăriei, sunt deja așezate scaunele, păstrând regulile sanitare, pe masa de prezidiu, îmbrăcată în niște fețe de masă albe, înveselesc, într-un portocaliu solar, florile așezate în glastre tot albe și care marchează și ele momentul festiv. În spate, pe scenă descopăr un trandafir japonez atât de înflorit, încât mă gândesc că o fi încurcat perioada anului sau continentul. Auzind mișcare, câteva doamne mă privesc curioase, neștiindu-mă de prin partea locului. Le lămuresc și mă bucur că, până și aici, Zi de Zi e un cotidian cunoscut. Sunt doamne de la Impozite și Taxe și din alte servicii din primărie, dar și doamna bibliotecară. De altfel, în primărie e un fel de matriarhat, singurii bărbați erau, până acum, fostul primar și ex-viceprimarul și doi șoferi. Iar după cum m-am lămurit, mari schimbări nu vor fi, cum toți consilierii locali și noul primar sunt toți bărbați.

Nu se face bine ora 11 că a apărut și noul primar, Cristian Florin Ștefan, care s-a asigurat că toate sunt pregătite, iar apoi, rând pe rând, ajung ceilalți consilieri locali, invitații și reprezentantul Instituției Prefectului jud. Mureș, veteranul Ioan Iacob.

9 din 11 consilieri locali au jurat

La fix 11.30 începe ședința de constituire a Consiliului Local Pogăceaua, la prezidiu fiind invitați de către Ioan Iacob, alături de secretarul comunei Sanda Mihaela Florea, primarul ales, Cristian Florin Ștefan, decanul de vârstă al consilierilor locali, Iacob Florea, care a condus ședința de constituire, și cei mai tineri aleși locali, Liviu Marius Mureșan și Alexandru Vlăduț Magenhai.

Înainte de începerea propriu-zisă a ceremoniei, părintele Viorel a rostit Tatăl Nostru, după care secretarul comunei Sanda Mihaela Florea a dat citire încheierii judecătorești prin care au fost validate mandatele de consilier local pentru 9 dintre cei 11 aleși câți numără Consiliul Local Pogăceaua.

Unul după celălalt, într-o ordine care a ținut cont de culoarea politică, aceștia au jurat pe Constituție și Biblie să lucreze spre binele concetățenilor lor.

Ca să nu îl uite în cei patru ani de mandat, îl consemnez și eu: “Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Pogăceaua. Așa să-mi ajute Dumnezeu”.

Consiliul Local (CL) Pogăceaua este alcătuit din cinci consilieri PSD: Fodor Florin, Mahengai Vlăduț Alexandru, Milășan Alexandru, Comșa Petre, Cicală Dănilă, ultimul care urmează să depună jurământul, patru aleși PNL: Șuteu Viorel, Florea Iacob, Soțan Petru, Gașpar Liviu, unul AUR: Mureșan Liviu Marius și unul PMP: Florea Vasile Daniel, care, de asemenea, va depune jurământul în viitoarea ședință de CL.

Cristian Florin Ștefan, învestit în funcție

Consiliul Local Pogăceaua odată declarat legal constituit, a urmat apoi depunerea jurământului în fața Consiliului Local Pogăceaua de către noul primar, Cristian Florin Ștefan, și primirea eșarfei tricolore, pe care acesta o va purta ca semn distinctiv, în timpul solemnităților, recepțiilor, ceremoniilor publice și la celebrarea căsătoriilor.

După încheierea ceremoniei de învestire, acesta le-a adresat consilierilor local primul mesaj în noua sa calitate.

“În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vreau să felicit toți consilierii pentru noile mandate și sper să putem colabora împreună bine în interesul comunei. Vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor din comuna Pogăceaua care și-au făcut datoria și ne-au ales să muncim și să-i reprezentăm cu cinste pentru următorii patru ani. Dumnezeu să binecuvânteze comuna Pogăceaua și să ne ajute în tot ceea ce ne-am propus”, a spus Cristian Florin Ștefan.

Ioan Iacob, reprezentantul Instituției Prefectului jud. Mureș, le-a adresat felicitări noilor consilieri și primarului, cât și mulțumiri fostului primar Viorel Șuteu pentru activitatea desfășurată, și le-a urat tuturor spor la muncă,

“Vă doresc ca în următorii patru ani să colaborați, iar rugămintea noastră este să comunicați cu oamenii. Multe probleme care apar vin de la comunicarea dintre administrația publică și cetățeni. Poate mulți nu ar ajunge cu sesizări, cu reclamații la Instituția Prefectului, la alte instituții din județ dacă dvs. încercați să vă apropiați, să vă coborâți la nivelul oamenilor, indiferent de etnie. Încercați să le soluționați doleanțele, chiar dacă nu aveți competență, încercați să le dați un sfat, să îi direcționați spre instituția competentă. Foarte mult contează dacă îi vorbiți frumos omului, să îi spui adevărul, să nu îl amăgești, fiindcă sunt chestiuni care se rezolvă pe cale administrativă și sunt altele care se rezolvă în instanță, în așa fel încât să existe armonie, să vină oamenii cu drag să vă întâlnească, în așa fel încât după patru ani să puteți sta cu capul sus și să fiți mulțumiți că ați făcut tot ce depinde de dvs., exact cum ați jurat astăzi, pentru binele comunei Pogăceaua”, a spus Ioan Iacob.

La începutul lunii noiembrie, cel mai probabil, vor depune jurământul și cei doi consilieri locali ai căror mandate nu erau încă validate de către Judecătoria Târgu Mureș și tot atunci va fi desemnat și viitorul viceprimar al comunei, propunere despre care ne-a vorbit Cristian Florin Ștefan în primul interviu pe care ni l-a acordat ca primar în funcție.

Planuri de dezvoltare a unei zone industriale

Unul dintre cei mai tineri edili din județul Mureș, primarul Cristian Florin Ștefan (34 ani) ne-a vorbit în interviul pe care ni l-a acordat despre primele acțiuni pe care intenționează să le întreprindă odată cu preluarea mandatului vinerea trecută, cum vede dezvoltarea comunei, cum va manageria criza sanitară și nu numai.

Reporter: Care vor fi primele acțiuni pe care le veți întreprinde ca primar învestit în funcție?

Cristian Florin Ștefan: În primul rând, trebuie să vedem ce fonduri sunt în bugetul local. Am vrea să curățăm toate șanțurile din comună, să amenajăm câteva stații de autobuz pentru că nu avem sau sunt foarte distruse. Apoi, bineînțeles, ne vom ține de promisiunile din programul prezentat în campania electorală, cu punct și virgulă, tot ce am promis, vom face.

Cei care doresc să afle programul primarului îl pot citi aici: www.zi-de-zi.ro/2020/09/09/florin-cristian-stefan-vreau-sa-facem-din-pogaceaua-o-comuna-europeana/

Rep.: Cum vedeți derularea mandatului în aceste condiții de pandemie?

C. F. Ș.: Sper să nu avem probleme în comuna Pogăceaua, avem doar un caz. Vom lua, cu siguranță, toate măsurile care se impun.

Rep.: Credeți că problemele legate de criza sanitară vor afecta veniturile atrase la bugetul local, au fost afectate până acum încasările din taxe și impozite la bugetul local?

C. F. Ș.: Nu au fost afectate încasările. Am fost consilier local, dar nu am avut nicio problemă. Sper ca nici pe viitor să nu fie afectate veniturile la bugetul local.

Rep.: Cum veți stimula atragerea de investitori în vederea dezvoltării comunei?

C. F. Ș.: În primul rând vreau să vorbesc cu primarii de la Râciu, Sânpetru de Câmpie, Șăulia, Miheșu de Câmpie ca să dezvoltăm o zonă industrială, pentru ca oamenii din aceste comune să aibă de lucru. Vom vorbi cu mai multe firme, avem terenuri disponibile, le vom oferi, doar să vină și să investească.

Rep.: Ce alte oportunități aveți în comună, deși așezarea nu este cea mai favorabilă, cum nu sunteți lângă un drum național, de exemplu.

C. F. Ș.: Avem lacul de la Văleni, care e concesionat de anul trecut, din septembrie. Sper să îl putem lua înapoi și să dezvoltăm acolo o zonă de agrement din fonduri europene.

Rep.: Care sunt cele mai importante solicitări pe care le-ați primit din partea cetățenilor comunei după ce ați fost ales primar?

C. F. Ș.: În special am primit solicitări legate de pământuri, pentru parcelarea terenurilor, deoarece în comună nu este parcelat nimic. Toată lumea se ceartă pentru odăi, pentru pășuni. De anul viitor ne vom ocupa de parcelarea pământurilor, va fi greu, dar sper să reușim. Comuna Pogăceaua are aproximativ 3.000 de ha, intravilan și extravilan.

Alexandru Vlăduț Magenhai

Rep.: Va trebui să negociați pentru desemnarea viceprimarului, le-ați început, aveți o persoană pe care intenționați să o propuneți?

C. F. Ș.: PSD are cinci consilieri locali, patru sunt de la PNL, PMP are un consilier și un consilier este de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). AUR și PMP ne susțin pe noi, astfel că îl vom susține pe Alexandru Vlăduț Magenhai, care este tot de la PSD, pentru funcția de viceprimar.

