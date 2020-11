FOTO: Deák Attila, învestit oficial în funcția de primar al comunei Breaza

Share



Cei nouă consilieri locali ai comunei Breaza, aleși în urma votului din 27 septembrie 2020, au depus jurământul joi, 29 octombrie, în cadrul ceremoniei de învestire găzduită de Căminul Cultural din Breaza.

Depunerea jurământului

Au jurat să-și pună toată priceperea în slujba locuitorilor comunei Breaza consilierii Sorin-Emilian Alexa (PNL), Bakos Istvan (UDMR), Liviu Blaga (PNL), Brassai Huszar-Miklos (UDMR), Csuka Jozsef-Ferencz (UDMR), Lucian Fărcaș (PSD), Oana Floarea (PMP), Leontin Sălăgean (PMP), Tavaszi Szabolcs-Jozsef (UDMR). Momentul a fost urmat de depunerea jurământului de către noul primar al comunei Breaza, Deák Attila.

Gheorghe Chira: „Cu cinste și demnitate am condus această comună”

La ceremonia de instalare a aleșilor locali ai comunei Breaza a asistat și fostul primar al comunei, liberalul Gheorghhe Chira, care i-a felicitat pe noii aleși, precum și pe cel care îl învingea la alegerile desfășurate luna trecută, candidatul UDMR, Deák Attila.

„Felicitări consilierilor pentru învestirea în noul mandat 2020-2024, precum și primarului ales, Deák Attila căruia îi urez mult succes, multă putere de muncă și sănătate. De astăzi înainte sunteți cetățean de prim rang al acestei comune pe care, cu respect, mândrie și demnitate am condus-o vreme de 20 de ani și câteva luni. Am început ca și consilier local, viceprimar și primar până la momentul acestei ceremonii de învestire a noilor aleși locali. Orice început are și un sfârșit, ca și viața de altfel. Noi avem o zicală: venim pe rând și plecăm pe sărite, ca să parafrazez într-un fel venirea omului pe această lume. Cu cinste și demnitate am condus această comună, alături de o echipă a instituției primarului pe care am format-o. Noul primar ales își va alege stilul de a conduce și managementul acestei instituții pe care eu, cu cinste, am condus-o. Eu spun că mi-am făcut treaba, dar atâta timp cât omul alege, el e cel care decide, trebuie respectată voința acestuia, votul alegătorilor, indiferent de persoana care a candidat. Cu permisiunea noului primar al comunei, în cazul în care dorește sfaturi, cu respect și cum mândrie îl voi ajuta, cu sfaturi reale. Știu ce înseamnă să pornești pe un drum în calitate de primar. Nu e deloc ușor, de aceea îndemn consilierii aleși să fie aproape de domnia sa, să-l sprijine cu căldura care caracterizează o adevărată familie, astfel lucrurile în comuna Breaza vor merge într-o direcție bună”, a precizat Gheorghe Chira, fostul primar al comunei Breaza.

Deák Attila: „Să găsim soluțile cele mai bune”

La rândul său, noul primar al comunei Breaza, Deák Attila a ținut să mulțumească tuturor celor care au făcut posibilă victoria sa la alegeriloe locale din 27 septembrie 2020.

„Îi mulțumesc, în primul rând, lui Dumnezeu pentru că m-a ajutat să ajung la acest moment, apoi familiei care mi-a fost mereu aproape și m-a susținut. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc electoratului pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, precum și tuturor persoanelor care au fost alături de mine în campania electorală și nu numai și care m-au ajutat într-un fel sau altul.

În data de 27 septembrie 2020 s-a încheiat o luptă electorală, iar acum începe o altă luptă în care, dincolo de discursul politic, esențial este să rămânem oameni aflați mereu în slujba cetățenilor și a comunității din care facem parte. Există o vorbă: atâția juriști, atâtea păreri, lucru asemănător când vine vorba de oameni, fiecare are părerea sa, fiecare are o viziune asupra vieții, asupra soluțiilor la diferitele probleme.

Acum noi, ca să găsim soluțiile cele mai bune, din punctul meu de vedere trebuie să punem deoparte interesele personale și să muncim împreună ca o echipă pentru a putea să găsim cele mai bune soluții, să le putem implementa, astfel să putem avea, la nivel de comună, un progres. Sunt nou venit în administrația locală, sper să mă adaptez cât mai ușor. Învăț repede, de aceea sper să mă descurc așa cum trebuie pentru a face faţă tuturor provocărilor acestui mandat de primar al comunei Breaza. Între primar și consiliu local trebuie să existe o relație de colaborare, de aceea sper într-o bună colaborare în următorii patru ani pentru binele comunității și pentru a face lumea un pic mai bună în jurul nostru”, a precizat Deák Attila, noul primar al comunei Breaza.

Ce urmează ?

„Prima dată doresc să văd cum se prezintă primăria și, în funcție de posibilitățile existente, urmează să vedem ce proiecte putem implementa. Este mult de lucru la nivelul comunei Breaza, iar ca priorități, sunt cele legate de canalizare și asfaltarea străzilor. Demararea acestor proiecte depinde foarte mult și de resursele pe care le vom avea la dispoziție. Normal e să putem accesa cât mai multe fonduri europene dacă e posibil, pe lângă fondurile guvernamentale care vor fi. Pentru rezolvarea acestor aspecte sper să am un sprijin din partea consiliului local, astfel încât să putem implementa proiectele ce urmează a fi propuse și, nu în ultimul rând, să le putem duce la bun sfârșit”, a punctat Deák Attila.

