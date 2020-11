Lucrările la tronsonul Chețani – Câmpia Turzii, resuscitate de Lucian Bode

Share



Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Zalău, că speră ca tronsonul Autostrăzii Transilvania dintre Cheţani şi Câmpia Turzii să fie finalizat anul viitor, în condiţiile în care s-a ajuns la o înţelegere prin care plăţile din partea statului român să fie realizate direct către subcontractorii antreprenorului general.

Lucian Bode a precizat că la preluarea mandatului de ministru acest obiectiv era un ”muzeu”, lucrările fiind sistate în totalitate. Pe de o parte, contractul trebuia să fie finalizat în 2018 şi, pe de altă parte, antreprenorul intrase în insolvenţă, a precizat ministrul Transporturilor.



În acest condiţii, exista varianta rezilierii contractului şi organizarea unei noi licitaţii pentru diferenţa de aproximativ 70% cât mai era de executat sau găsirea unei soluţii împreună cu antreprenorul general Straco şi cu subcontractorii acestei companii, fiind aleasă cea de-a doua variantă.

”După aproape un an de zile am reuşit să facem următoarele lucruri: 1. Am avansat cu aproape 10% din contract, suntem la peste 40%; 2. am reuşit împreună cu subcontractorii Straco să finalizăm lucrările la nodul de la Cheţani, astfel încât tronsonul de autostradă dintre Iernut şi Cheţani a putut să fie dat în trafic în luna septembrie; 3. Am găsit împreună banca finanţatoare, înţelegere parafată pe data de 26 octombrie, astfel încât plăţile pe care noi le realizăm către antreprenor pentru certificatele intermediare de plată să fie realizate direct către subcontractori. Aşadar, odată ce vom plăti subcontractorii cu tot ceea ce a depus antreprenorul general (…), eu cred că acolo lucrurile se vor îndrepta şi lucrările vor continua într-un ritm pe care noi ni-l dorim astfel încât anul viitor acest tronson să fie dat în trafic”, a subliniat Lucian Bode.

Acesta a precizat că dacă anul viitor nu se vor finaliza lucrările, contractul va fi reziliat şi se va licita partea de lucrări rămasă neexecutată.

(www.agerpres.ro)