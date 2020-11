Vizitatori mai puțini la Muzeul de Istorie a Sighişoarei

Share



Directorul Muzeului de Istorie a Sighişoarei, Nicolae Teşculă, susţine că în acest an, pe fondul pandemiei de SARS-COV-2, numărul turiştilor care au vizitat muzeul a scăzut drastic, cu circa 60%, aceştia fiind în majoritate din România, comparativ cu anul trecut când, până în luna octombrie, s-au înregistrat peste 100.0000 de vizitatori.

”Faţă de anul trecut, numărul vizitatorilor a scăzut, până în 1 octombrie am avut aproape 60.000 de vizitatori faţă de peste 100.000 câţi am întregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. S-au văzut clar efectele pandemiei, plus normele de prevenire a bolii, care au impus şi o intrare dirijată şi limitată pentru vizitatori. Toate acesta s-au reflectat în numărul turiştilor. Din fericire, în lunile iulie şi august au fost turişti, care au înţeles şi au respectat normele de intrare în muzeu, în proporţie de 99% au fost turişti români. Anul acesta ne-a fost dor de străini. Au mai fost câţiva ghizi care însoţeau în trecut turiştii străini, de data aceasta au venit cu familiile. Ne-am bucurat că sunt sănătoşi, dar am devenit un pic nostalgici”, a declarat Nicolae Teşculă.

Directorul Muzeului de Istorie din Sighişoara a spus că de la redeschiderea instituţiei, în luna iunie, s-au luat măsuri pentru păstrarea distanţării, a aerisirii expoziţiilor, pentru dezinfectare şi că, deşi a fost dificil la început, angajaţii s-au obişnuit cu aceste norme.

Muzeul din Sighişoara, deschis în 1899, este un muzeu mai aparte, fiind singurul organizat pe verticală din ţară, care are aceeaşi intrare şi aceeaşi ieşire, iar la fiecare nivel are câte o expoziţie şi adăposteşte numeroase piese unicat: o machetă a oraşului din 1735, obiecte dacice, cel mai valoros clavicord, ceasul din turn şi multe altele.

Muzeul din Sighişoara are expoziţia de bază în Turnul cu Ceas, este structurat pe 6 nivele, cinci dintre acestea închise, până unde se află mecanismul ceasului, iar etajul 6 este balconul.

În afara de expoziţia de bază, în imediata vecinătate a Turnului cu Ceas se află colecţia de arme medievale şi vechea închisoare militară a oraşului, cunoscută drept ‘Camera de tortură’.

În Turnul cu Ceas se află o expoziţie arheologică, o expoziţie dedicată istoriei farmaciei şi medicinii din Sighişoara, una dedicată mobilierului urban, în sala în care au avut loc şedinţele vechiului consiliu orăşenesc şi o expoziţie mare dedicată breslelor meşteşugăreşti din Sighişoara.

De asemenea, aici există o expoziţie de orologerie, la care se mai adaugă două expoziţii dedicate unor personalităţi, este vorba despre o mică expoziţie dedicată fondatorului muzeului, dr. Joseph Bacon, şi o expoziţie dedicată celei mai mari personalităţi a oraşului, savantul Hermann Oberth, părintele cosmonauticii.

(www.agerpres.ro)