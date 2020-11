FOTO: Balog Elemér (Gănești), primarul investițiilor în Educație

Share



Primarul reales al comunei Gănești, Balog Elemér, a depus jurământul pentru un nou mandat, al treilea, în cadrul ședinței festive de constituire a noului Consiliu Local, eveniment care a avut loc joi, 29 octombrie, în prezența subprefectului județului Mureș, Nagy Zsigmond.

La scrutinul din 27 septembrie, Balog Elemér a candidat la funcția de primar din partea UDMR, fiind declarat învingător cu scorul de 90,52% (1.405 de voturi) în fața celor doi contracandidați, Belenyesi Csaba (PNL, 5,28%) și Mathe Levente (PSD, 4,18%).

În legislatura 2020-2024, Consiliul Local al comunei Gănești va avea 13 consilieri locali, mandatele fiind distribuite următoarelor formațiuni politice: 12 pentru UDMR și 1 pentru PNL.

Reporter: Cu ce gânduri ați depus jurământul pentru un nou mandat de primar al comunei Gănești?

Balog Elemér: În primul rând, cu gândul să transmit mulțumiri pentru încrederea acordată de cetățenii comunei Gănești. Am rămas cu o impresie foarte bună, plăcut surprins, de numărul mare de voturi care mi-au fost acordate în 27 septembrie, respectiv 91%. Indiferent de culoarea politică, eu cred că oamenii apreciază efortul și munca depusă în anii trecuți. Transmit mulțumiri și Consiliului Local cu care am colaborat, cred că rezultatele se văd doar dacă lucrăm împreună pentru comunitate. Pentru mine este important ca primarul și Consiliul Local să fie în slujba cetățeanului, și nu cetățeanul în slujba primarului sau a Consiliului Local. Asta este foarte important. Am muncit pentru comunitate, întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în folosul comunității.

Rep.: Ce urmează în perioada viitoare?

B.E.: Am avut câteva proiecte deja finalizate, avem câteva proiecte în implementare-derulare și urmează proiecte noi. Cel mai important proiect, din punctul meu de vedere, care urmează imediat în perioada următoare vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii ”Fogarasi Samuel” din Gănești. Sper că în 2-3 săptămâni voi semna contractul de finanțare. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene, respectiv cu suma de 1,5 milioane de euro. Pentru mine, în viitor, cea mai bună investiție este cea în copii. Cum am reușit să realizăm o grădiniță la standarde europene, așa doresc ca în perioada următoare să reabilităm și școala din localitatea Gănești. Această școală este, evident, pentru toată comuna. Dacă avem grădiniță și școală și ne gândim la viitor, sunt de părere că în afară de infrastructură trebuie pus accentul pe Educație deoarece o comunitate atunci este în câștig dacă pe viitor are copii educați, copii care o să ducă mai departe tot ceea ce realizăm noi, părinții și bunicii.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveți în vedere?

B.E.: Mai avem de modernizat căminele culturale, evaluarea tehnică a fost realizată, iar acum se lucrează la evaluarea economică și sper ca în curând o să avem și firmele care vor începe reabilitarea căminelor culturale din Gănești și din Seuca. Totodată, avem un studiu de fezabilitate pentru drumul comunal 79A Păucișoara – Sub Pădure – Ogra, avem Castelul Rhédei-Rothenthal din Seuca pentru care anul acesta s-a semnat contractul de finanțare, fostul biroul al IAS-ului, pe care am reușit să îl achiziționăm pentru comunitate. Acolo vom realiza un Azil pentru vârstnici și un Centru de sănătate. Este foarte important să avem grijă nu numai de copii, ci și de seniori. Un alt proiect pe care îl am în vedere este un bazin de înot pentru toată comunitatea din Gănești. Desigur, sunt și alte proiecte și investiții, cum ar fi realizarea de trotuare. Subliniez că în zona cartierului romilor din Gănești locuitorii au exact aceleași condiții de trai ca și restul locuitorilor comunei, cu apă, canalizare și drum asfaltat.

Rep.: Ce așteptări aveți vis a vis de noul Consiliu Local?

B.E.: Ca și în anii trecuți, doresc să am o colaborare bună, eficace, fiindcă dacă ai o colaborare bună cu Consiliu Local așa cum am avut în cei 8 ani de zile în care am fost primar, atunci se văd și rezultatele. Unde nu este comunicare bună între primar și Consiliul Local, acolo din păcate lucrurile nu merg în direcția bună. Am transmis consilierilor locali să aibă putere de lucru și să vină cu idei, să vină cu proiecte și împreună să contribuim la dezvoltarea comunei.

Rep.: Dar în privința colabărării cu instituțiile județene, respectiv Instituție Prefectului – Județul Mureș și Consiliul Județean Mureș, ce așteptări aveți?

B.E.: La ceremonia de învestire a participat și domnul subprefect Nagy Zsigmond, dar i-am transmis și doamnei prefect Mara Togănel, domnului subprefect și Instituției Prefectului și președintelui Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, mesajul de colaborare strânsă între cele trei instituții. Dacă este o colaborare strânsă între Primărie, Prefectură și Consiliul Județean, atunci indiferent de probleme cum ar fi situațiile de urgență sau situațiile care au legătură cu diverse proiecte în derulare, vom ajunge la rezultate foarte bune. Asta îmi doresc și asta transmit conducerilor Instituției Prefectului – Județul Mureș și Consiliului Județean Mureș.

Alex TOTH