Valer Botezan, demersuri pentru digitalizarea Primăriei Sărmașu

Primarul orașului Sărmașu, Valer Botezan, a anunțat duminică, 1 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, că prima sa săptămână în calitate de primar a fost ”plină, cu un program încărcat”, cu multe probleme care însă ”nu se pot rezolva peste noapte”.

Condiții mai bune la Primiri Urgențe

Una din aceste probleme se referă la Unitatea de Primiri Urgențe din Sărmașu.

”Am rezolvat problemele importante de la Primiri Urgențe Sărmașu: inițiind în procedură de urgență amenajarea unui spațiu de triaj mai călduros în locul cortului, achiziția unui container sanitar pentru izolarea cazurilor suspecte de COVID, amenajarea unui spațiu pentru oxigenul necesar în cazuri deosebite, repararea unui trotuar, toaletarea copacilor și curățenia în curte”, a transmis primarul orașului Sărmașu.

Cu ochii pe proiecte

Tot în săptâmâna care a trecut, Valer Botezan a avut întâlniri cu managerul de proiecte europene și cu echipa de proiecte din cadrul Primăriei orașului Sărmașu.

”Am reușit să prelungesc finanțarea pentru ”Eficientizarea energetică si modernizarea clădirii Școala Balda”, finanțare care trena din 2017, trebuia să fie finalizată luna viitoare, și din neglijența ultimilor ani risca să fie pierdută. Am aflat că sunt probleme cu proiectul ”Centru de recreere”, din august trebuia refăcut PUZ-ul și proiectul tehnic, am reușit să deblochez și aceste probleme și sper să nu pierdem nici această finanțare. Am reușit să urgentez finalizarea lucrărilor la Capela Sărmășel, respectiv cuplarea la rețeaua electrică, și săptămâna ce vine și la rețeaua de apă. Am inițiat discuții cu constructorul și dirigintele de șantier pentru ”Eficientizarea energetică și modernizarea Școlii Generale din Sărmașu”, lucrare a cărui contract a fost amânat și acum în prag de iarnă trebuie să găsim o soluție pentru a începe lucrările, a nu afecta calitatea, a nu perturba activitatea școlară și să nu pierdem finanțarea”, a precizat Valer Botezan.

Soluții pentru digitalizare

Edilul șef al orașului Sărmașu a mai anunțat că a dispus ”trimiterea de înștiințări celor restanțieri la impozitele locale, informându-i că dacă achită până în 15 decembrie pot beneficia de scutirea majorărilor și dobânzilor”, precum și pregătirea de către Serviciul Impozite și Taxe a unui ”regulament de acordare a scutirilor ce se pot acorda antreprenorilor și investitorilor.”

”Am dispus o analiză și căutarea de soluții pentru digitalizare, introducerea ghișeului de plată online a impozitelor și de eliberare online a unor documente”, a mai precizat Valer Botezan.

Alex TOTH