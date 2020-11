IN MEMORIAM Keith Hitchins, Doctor Honoris Causa al Universității ”Petru Maior”

Share



Keith Hitchins (2 aprilie 1931 – 1 noiembrie 2020)

Luni dimineața, o colega de la Alba Iulia mi-a transmis o veste tristă, marele istoric american, Keith Hitchins, profesor la Universitatea Illinois din Urbana, a încetat din viață. De peste un an știam că are probleme de sănătate, dar cunoscându-i proiectele și bucuria de a cerceta și scrie despre istoria popoarelor din Europa Centrală și de Est, aveam speranța că prietenul României va învinge timpul.

Pentru români, pentru istoria noastră, moartea marelui istoric reprezintă o imensă pierdere. Nimeni nu a scris atât de mult despre istoria noastră și nu a scris cu atâta dragoste, cu bucuria de a pune în lumină istoria nașterii națiunii române și a statului român, cum a făcut-o Keith Hitchins. De peste 60 de ani s-a aplecat constant asupra istoriei românilor, începând documentarea (la Sibiu, Budapesta, Viena etc.) pentru teza de doctorat dedicată mișcării politice a românilor din fostul Imperiu dunărean, susținută la Universitatea Harvard, publicatăcu titlul The Romanian National Movement in Transilvania, 1780-1849 (Harvard University Press, 1969). Atunci s-au născutșicercetările sale asupra biografiei și operei mitropolitului Andrei Șaguna, din care a rezultat o carte de referință pentru istoria Bisericii Ortodoxe și a vieții politice a românilor din Austro-Ungaria, Orthodoxy and Nationality: Andrei Şaguna and the Rumanians of Transylvania, 1846 – 1873 (Harvard University Press, 1977), editată și în limba română: Ortodoxie și naționalitate. Andrei Șaguna și românii din Transilvania 1846-1873 (Ed Enciclopedică, 2016).

Prin cartea lui Keith Hitchins, mitropolitul Șaguna a primit o altă dimensiune istorică, a devenit o personalitate a Imperiului dunărean, iar trecutul românilor ardeleni a fost înscris în marea istorie a Europei Centrale de la mijlocul secolului al XIX-lea. Începând cu anii ’60, în mod sistematic, o mare parte din proiectele marelui savant au fost dedicate istoriei moderne și contemporane a românilor: Românii 1774-1866, România 1866-1947, Afirmarea națiunii: Mișcarea națională românească din Transilvania, 1866-1914), Scurtă istorie a Românilor ș.a.Recent a publicat cartea Ion Brătianu: Romania. The Peace Conferences of 1919-1923 and Their Aftermath (Haus Publishing, 2011).

Majoritatea cărților lui Keith Hitchins au apărut la prestigioasele edituri ale universităților din Cambridge și Oxford. Mulți ani, mai ales în ultimele două decenii ale regimului comunist, istoria românilor a fost cunoscută pe plan internațional, în special în mediile academice, prin opera renumitului istoric de la Universitatea Illinois din Urbana. În 1992, aflat într-o documentare la arhivele din Budapesta, l-am vizitat pe directorul Institutului de Istorie al Academiei Maghiare, Szász Zoltán, care îmi spunea că istoria românilor, datorită autoizolării impusă de regimul comunist, a fost cunoscută de istoricii din Vest prin opera lui Keith Hitchins.

Prin zeci de teze de doctorat a format numeroși specialiști americani în istoria românilor, autoritatea sa științifică reprezentând cea mai bună recomandare a trecutului românilor pentru lumea academică. Istoria românilor figurează astăzi în marile sinteze ale istoriografiei universale mai ales prin cărțile și studiile publicate de Keith Hitchins. De multe ori chiar românii au învățat să-și evalueze echilibrat propria istorie prin cărțile cercetătorului american, Keith Hitchins fiind coautor al celei mai reușite sinteze de istorie publicată după 1989, Istoria României, scrisă împreună cu M. Bărbulescu, Ș. Papacostea, P. Teodor și Dennis Deletant.

A fost un istoric desăvârșit, un adevărat profesor pentru mulți istorici români. Prezent de mai multe ori la Târgu-Mureș, a participat la manifestările științifice organizate de Universitatea „Petru Maior” și de Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”. În anul 2000 a participat la susținerea licențelor la Departamentul de Istorie, după două zile mărturisind într-un interviu acordat cotidianului local Cuvântul Liber că a fost impresionat de calitatea tezelor și de prestanța studenților. În anul 2005, Senatul Universității „Petru Maior” i-a acordat titlul de Profesor Honoris Causa, cu Keith Hitchins începând seria personalităților distinse cu titlul de Honoris Causa.

A plecat la cele veșnice în ziua de 1 noiembrie, de ziua Luminației, cum i se spune la noi, lăsându-ne o operă impresionantă, care să ne lumineze cunoaşterea trecutului, scrisă de un om de o bunătate și o noblețe rar întâlnite.

Prof. univ dr. Cornel Sigmirean

ICSU „Gherghe Șincai”