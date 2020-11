Linie de cale ferată suburbană la Târgu Mureș?

Share



Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, s-a întâlnit marți, 3 noiembrie, cu europarlamentarul UDMR Vincze Loránt, originar din Târgu Mureș, discuțiile axându-se despre investițiile orașului cu fonduri de la Uniunea Europeană.

”În această dimineață am avut o întrevedere cu europarlamentarul Vincze Loránt, originar din Târgu Mureș, cu care am discutat despre investițiile orașului cu fonduri UE 🇪🇺. Planurile pe termen scurt ale municipalității includ izolarea termică a blocurilor din oraș și modernizarea străzii Gheorghe Doja. Printre obiectivele pe termen lung ale orașului se numără construirea unei linii de cale ferată suburbană și modernizarea infrastructurii orașului, toate din fonduri europene. Totodată, consider prioritare extinderea zonelor verzi și crearea unui așa-numit coridor verde de-a lungul pârâului Pocloș, tot cu finanțare europeană. Vincze Loránt m-a asigurat de tot sprijinul lui. Am decis că ne vom întâlni în mod regulat şi vom lucra împreună, pentru a fi eficienți în atragerea și utilizarea fondurilor UE”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târgu Mureș.

