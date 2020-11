Târgu Mureș: 3 ani de la inaugurarea USTACC, unitate destinată pacienților cardiaci

Share



În urmă cu 3 ani, în cadrul Secției Clinice de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se inaugura Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Critici Cardiaci (USTACC), unitate care în timp și-a dovedit atât utilitatea, cât și eficiența.

”Se împlinesc trei ani de la realizarea unui vis frumos. Sunt trei ani de la înființarea, la Târgu Mureș, a celei mai moderne unități medicale din România, în tratamentul urgențelor cardiovasculare. În 3 noiembrie 2017, a fost dată în folosință Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC) Târgu Mureș. Grație acestei Unități, în primele 10 luni din anul 2020, la Târgu Mureș se înregistrează cea mai mică mortalitate din țară în tratamentul urgențelor cardiovasculare, de numai 1,16%. În cei trei ani de funcționare, aici au fost tratate 3.718 urgențe cardiovasculare majore. De la debutul pandemiei, Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici nu s-a închis deloc, fiind asigurată continuitatea, prin tratamentul complex al unui număr de 422 urgențe majore cardiovasculare internate în perioada aprilie – octombrie 2020. Aici au venit cazuri complexe din toată țară, inclusiv COVID-pozitive, la care s-a asigurat tratamentul intervențional de repermeabilizare de urgență. Le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalism și vă doresc tuturor sănătate!”, a publicat, pe pagina sa de Facebook, prof. univ. dr. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Redacția Zi de Zi transmite echipei USTACC felicitări pentru activitatea depusă în acești 3 ani, precum și multă sănătate și putere de muncă în beneficiul pacienților cardiaci.

În rândurile de mai jos, vă propunem o incursiune în timp, respectiv o întoarcere în urmă cu 3 ani la evenimentul de inaugurare al USCACC, moment imortalizat de reporterului Zi de Zi de atunci, Denisa Morar.

USTACC, inaugurată. Prof. Benedek: ”Când intri în salon, 20% ești vindecat!”

Am participat ieri la inaugurarea noii Secții Clinice de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, și anume Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Critici Cardiaci (USTACC). Înainte de a urca la etajul șapte pentru a tăia panglica de la intrarea în unitate și a face o primă (sper că și ultimă) vizită, am asistat la conferința de presă dedicată acestui eveniment.

“A trebuit să vină americanii să ne spună că avem un model de tratament al infarctului miocardic acut demn de urmat ca să primim aprobările de funcționare”

“Invitația la care ați dat curs astăzi este prilejuită de un moment fericit pentru comunitatea noastră, pentru sistemul sanitar din orașul nostru, pentru comunitatea medicală de aici, moment care este reprezentat de deschiderea noii unități de terapie intensivă coronariană din incinta Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgență Tîrgu Mureș. Unitatea de terapie intensivă coronarieni este un deziderat care a necesitat foarte mult efort și foarte multă muncă din partea colectivului Clinicii de Cardiologie pentru că, practic, atunci când vine o urgență cardiacă, un pacient cu infarct miocardic acut este foarte important ca, după ce ai asigurat tratamentul de urgență al acestuia, el să beneficieze de condiții de tratament la standarde optime. Există studii care demonstrează ca dacă acest pacient, odată ce l-ai revascularizat, odată ce i-ai asigurat tratamentul de urgență și este găzduit într-o unitate de terapie intensivă cu dedicație pentru pacientul coronarian, șansa lui de supraviețuire este mult mai ridicată. Unitatea inaugurată astăzi este o unitate dotată la cele mai înalte standarde pe plan european, a beneficiat de o renovare substanțială prin eforturile conducerii spitalului și ale Ministerului Sănătății și poate asigura tratamentul acestor urgențe cardiace la cel mai înalt nivel disponibil astăzi pe plan european, are toată aparatura de ultimă generație necesară și condiții de supraveghere intensivă a pacientului coronarian la cele mai înalte standarde. Rolul domnului profesor Benedek Imre în înființarea acestei unități este unul substanțial, el a fost cel care a gândit și a depus eforturi mari de-a lungul multor ani. În urmă cu 20 de ani, când eram studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, m-am alăturat colectivului condus de domnul profesor și am asistat la toate eforturile pe care le-a făcut, începând de pe atunci. A visat atunci ceea ce se întâmplă azi, dar pentru că dânsul nu visează foarte mult, ci trece imediat la acțiune, am fost părtașă la aceste eforturi majore de a dedica spațiu pentru terapie intensivă coronariană, de a forma specialiști, de a forma asistente dedicate pentru supravegherea acestor bolnavi. Am alocat două saloane pentru terapie intensivă, apoi au urmat eforturile pentru a dota această parte, apoi am extins-o cu greu, de asemenea, algoritmii de tratament au fost implementați prin multă muncă, de aceștia depinzând supraviețuirea pacienților cu urgențe clinice cardiace. Colectivul de medici are o responsabilitate foarte mare vis-a-vis de asigurarea promptă a intervenției de urgență atunci când este necesar. Datorită domnului Benedek, s-a implementat în regiunea centrală a României o rețea de tratament de urgență a infarctului miocardic acut, luată ca model la nivel național, deși de multe ori au fost frământări, opreliști… În urmă cu 5-6 ani a fost necesar să vină americanii să afirme că ceea ce se întâmplă la Tîrgu Mureș în tratamentul infarctului este un model care trebuie urmat în alte țări europene pentru ca noi să nu ne mai confruntăm cu opoziții la nivel local. Cred că am reuși, iar ceea ce se întâmplă în ultimii ani este o dovadă în acest sens, astăzi deschidem această unitate de terapie intensivă coronarieni. În urmă cu 5 ani, Ministerul Sănătății, printr-un ordin al Ministrului Sănătății, a statuat necesitatea înființării acestor unități denumite Unități de Supraveghere și Terapie Avansată a Pacientului Critic Cardiac care sunt obligatorii pentru unitățile sanitare ce derulează Programul Național de Tratament al Infarctului Miocardic Acut, tocmai pentru a asigura pacienților asistență medicală optimă. Am reușit să ne conformăm acestui ordin acum, dar pentru a putea înființa această unitate, am sacrificat două treimi din spațiul alocat pentru Clinica de Cardiologie. Acum va trebui să găsim spațiu necesar pentru găzduirea bolnavilor după ce aceștia depășesc perioada critică. Aici se internează între 800-1000 de infarcte miocardice acute pe an care, alături de celelalte urgențe cardiovasculare, cum ar fi insuficiențele cardiace acute și diverse forme de aritmii, vor beneficia de internare în noua unitate. Vom reuși să oferim o șansă de supraviețuire mai mare acestor bolnavi”, ne-a declarat prof. dr. univ. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie.

3.187.000 de lei s-au alocat pentru o reușită a tratării infarctelor miocardice acute și 10 paturi ATI din mărinimia doctorului Imre Benedek

În continuare, a luat cuvântul managerul spitalului, dr. Claudiu Puiac, cel care a sprijinit aceste demersuri de a înființa USTACC care este de-acum funcțională și urmează să fie acreditată de către Ministerul Sănătății și de către forurile europene.

“Spitalul Clinic de Urgență Tîrgu Mureș, prin Ordinul 8764/2006, al Ministrului Sănătății, este clasificat drept Spital Regional de Urgență, categoria 1A, alături de Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța. Pentru a îndeplini criteriile de încadrare în această categorie, e nevoie de specialitățile de bază, cele de sprijin și cele consultative. Printre specialitățile de bază, una deosebit de importantă este cardiologia, precum și cea de neurologie. Pentru a se menține în continuare gradul de competență, este necesară înființarea atât a unităților de supraveghere și tratament avansat al pacienților critici, cât și înființarea unităților de accidente vasculare cerebrale acute. Ca urmare, în strategia conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență, ne-am gândit ca din cele 70 de paturi ale Secției Clinice de Neurologie 1, 19 paturi să fie transformate în Unitate de Accident Vascular Cerebral Acut, iar din cele 30 de paturi din structura Secției Clinice de Cardiologie, cele 10 paturi de terapie intensivă coronariană să fie transformate într-o Unitate pentru supravegherea și tratamentul avansat al pacienților critici. Pentru a demara măsurile necesare pentru modificarea structurii și înființarea celor două unități deosebit de importante în tratamentul acut al pacienților, a fost necesară renovarea și dotarea celor două compartimente pentru a îndeplini toate criteriile din ordinele ministrului Sănătății. Ca urmare, la sfârșitul anului 2016, conducerea spitalului a făcut planurile pentru începerea lucrărilor pentru aceste două unități. La nivelul Secției de Neurologie, valoarea lucrărilor a fost de 163.000 de lei. Totalul investiției la nivelul acesta a fost de 793.000, din care, din venituri proprii ale spitalului, 511.000, iar veniturile de la nivelul Ministerului Sănătății, 282.000. La nivelul Secției Clinice de Cardiologie, lucrările de renovare au început în luna aprilie a acestui an, am terminat parțial, pentru că mai avem câteva datorii față de conducerea Secției de Cardiologie, din cauza unor greutăți financiare n-am reușit să dotăm cu paturi ATI viitorul comaprtiment USTACC, dar am avut noroc cu mărinimia și sprijinul domnului profesor Benedek, care prin eforturi proprii, ne-a oferit 10 paturi ATI. Abia aștept să-l oblig să-și retragă aceste paturi în momentul în care le vom putea noi asigura! Lucrările de compartimentare și renovare au fost în valoare de 440.000, împreună cu aparatura de înaltă performanță achiziționată, am ajuns la un total de 3.187.000 de lei, din care 1.890.000 – venituri proprii, iar 1.297.000 din partea Ministerului Sănătății” – încheie bilanțul financiar al investițiilor în cele două secții dr. Claudiu Puiac, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.

“Cea mai mare umilință din partea comunității mele a fost când m-au făcut incompatibil cu o funcție de conducere” – accentuează prof. dr. Benedek

Cu energia debordantă care îl caracterizează, prof. dr. Imre Benedek, ne povestește despre primii ani de medic specialist cardiolog și despre o parte dintre cele mai arzătoare visuri ale lui care s-au concretizat ieri.

“Aveam 35 de ani când am intrat în această unitate și am visat îndrăzneț că voi înființa o Unitate de Cardiologie, vis care s-a realizat mai frumos decât aș fi visat vreodată, sunt un norocos. Normal că acest noroc nu e chiar atât de ușor cum vă închipuiți, aș putea scrie o carte despre greutățile prin care am trecut, dar încă nu sunt la vârsta amintirilor. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru împărtășirea visurilor. De-acum, bolnavii care se adresează Unității de Cardiologie a Spitalului Județean au intrat în Europa din punct de vedere al asistării urgențelor bolilor cardiovasculare. S-a realizat ultima verigă la care am visat deocamdată, periculos într-un sens pozitiv pentru domnul manager al spitalului este că visez în continuare și nu îl las în pace deloc. O altă unitate mai dotată decât a noastră nu există în întreaga lume, fără vreo falsă modestie. Poate că au extratereștrii una mai dotată, dar nu o cunosc, dacă mă invită la ei, promit să va anunț. Cetățeanul român va primi tot ceea ce primește un cetățean european sau american care se adresează pentru acest tip de urgență medicală. Comunitatea din care provin mi-a pus numai piedici când eram mai tânăr, m-a umilit în multe feluri, dar am reușit să trec peste toate acestea, cea mai mare umilință a fost când m-au făcut incompatibil cu o funcție de conducere, dar am creat o armată în spatele meu care m-au ajutat și cu care merg mai departe. Din cauza numeroaselor opoziții, am fost nevoit să aștept 4 luni de zile până să mă hotărăsc să cumpăr paturile ATI, altfel, nu puteam să justific părinților dumneavoastră că abia în luna mai voi avea paturi care să servească bolnavii, dar rudele dumneavoastră deja au murit, deci nu v-ar fi încălzit cu nimic explicațiile mele…, degeaba am lucrat de la 35 de ani dacă trebuia să stau la coadă să primesc aceste paturi la timp, în condițiile în care cei de la neurologie au primit de îndată toate fondurile necesare lor. Deși zicem că avem de toate, mai avem o necesitate: o inimă artificială. Domnul director este întrebat în fiecare săptămână unde este inima artificială și, deși aici suntem o unitate de asigurare a urgențelor nechirurgicale, avem nevoie de așa ceva” – conchide prof. dr. Imre Benedek, fondatorul Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Critici Cardiaci.

Dotări avem, medici competenți avem, ar fi ideal să nu avem pacienți!

“Din punct de vedere al dotării, Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Critici Cardiaci dispune de următoarele: stații de monitorizare care asigură monitorizarea bolnavului, de exemplu, vine pacientul de jos cu infarct, se conectează la monitorul care arată parametrii vitali, tensiunea, pulsul, frecvența respiratorie și cea cardiacă, presiunea intraaortică. Aceste monitoare sunt legate la stația centrală și se pot vedea de pe un monitor toate cele 10 paturi, medicul sau asistenta poate supraveghea totul, de aceea am conceput această sală deschisă și plină de geamuri, pentru ușurința verificării stării pacienților; avem dispozitive de aspirații ale secrețiilor, aparate pentru oxigenare, injectoare, două aparate de ventilație de ultimă generație care pot asigura ventilația mecanică a pacientului intubat care e în comă și vine în stare critică, acesta se leagă la aceste aparate care sunt disponibile doar aici și în secțiile de ATI; aparate de ecocardiografie noi, cu opțiune pentru ecografia transesofagiană, paturi noi, dispozitiv de contrapulsație care se utilizează în cazul în care pacientul are tensiunea prăbușită și se află în șoc cardiogen, iar prin implantarea unui balon în aortă care e legat la acest aparat, inima este ajutată să pompeze sânge. Avem pe lista de așteptare și niște dispozitive CMO – Protecție Electromagnetică care pompează sângele în locul inimii” – ne mai detaliază în timp ce vizităm noua unitate prof. dr. univ. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie.

Secția arată impecabil, dotarea cu aparatură de ultimă generație este impresionantă, dacă nu aș ști că aici ajung pacienți în stare medicală foarte gravă, cu șanse mici de supraviețuire, aș spune că vreau să mai văd și altădată această unitate, dacă ar fi după mine, mi-aș închiria și un pat aici pentru câteva nopți, priveliștea de la etajul 7 al spitalului este una de vis…

Rată de mortalitate crescută în România din cauza infarctului

La nivel național, există doar în câteva centre de cardiologie acest tip de unități USTACC, deși ar fi normal să existe în toate centrele în care se derulează Programul Național al Infarctului Miocardic Acut, în afară de orașul nostru, funcționează câteva în cadrul Spitalelor de Urgențe din Floreasca și Fundeni, precum și la Spitalul Militar din București.

Infarctele miocardice acute sunt într-o creștere alarmantă, tot mai mulți tineri ajung să se lupte cu viața din acest motiv

Am aflat că în țările avansate există aproximativ 1500 de cazuri de infarcte miocardice acute pe an, raportate la un milion de locuitori. La noi în județ se asigură asistență medicală de specialitate pentru aproximativ 3 milioane de persoane, din care cam 500 de cazuri de infarcte miocardice acute pe an ajung la Clinica de Cardiologie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și restul de 4000 sunt preluate de către Institutul de Boli Cardiovasculare. În urmă cu 4-5 ani, rata de mortalitate din cauza infarctului miocardic era în județul Bistrița de 25 %, în momentul de față a ajuns la 46 %. Foarte mulți mor fără să ajungă la spital din cauza neconștientizării rețelei și lipsei de informare a bolnavului care încă nu știe să-și înțeleagă durerile precordiale și să acționeze rapid. Cu cât vine mai târziu după trecerea de momentul infarctului, cu atât sechelele sunt mai accentuate, de aceea, ar trebui ca toată lumea să știe și să aplice măsurile de prim ajutor în caz de urgență pentru că primele minute după instituirea infarctului sunt vitale, iar ambulanțele nu se pot încă teleporta la locul incidentului. Timpul trebuie decontat urgent și această responsabilitate de a acorda primul ajutor o putem deprinde cu toții pentru a minimaliza mortalitatea.

