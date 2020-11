Corneliu Florin Buicu: Sănătate pentru Mureş! Sănătate pentru toți!

Share



Social-democratul Corneliu Florin Buicu reprezintă judeţul Mureş de două mandate în Parlamentul României, de şase ani în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor. Conferenţiarul universitar dr. Corneliu Florin Buicu a iniţiat, a coordonat şi a armonizat mai multe legi ale lumii medicale, atât ca reprezentant al puterii în Legislativ, cât şi al opoziţiei din Parlament. Dascăl la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mures, Corneliu Florin Buicu a fost speaker, negociator, coalizator, apărător şi luptător pentru ceea ce înseamnă viaţa universitară şi medicală în România. Este de certă notorietate că deputatul mureşean este arhitectul real al noii legi privind salarizarea personalului medical din România.

Candidează pentru al treilea mandat în Parlamentul României, pe locul al doilea pe lista Partidului Social Democrat Mureș.

Târgumureșeanul Corneliu Florin Buicu

Sunt Corneliu Florin Buicu, medic, cadru didactic universitar, deputat de Târgu Mureș, Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților și, nu în ultimul rând, mă consider târgumureșean!

Tinerețea

M-am născut în Hunedoara, pe 22 noiembrie 1970, într-o familie de oameni simpli de la care am învăţat, printre altele, două lucruri importante: respectul faţă de semeni şi respectul faţă de muncă. De aceea am hotărât să urmez o carieră medicală, absolvind Liceul Sanitar şi apoi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Niciodată nu am considerat că pregătirea mea s-a încheiat atunci când am părăsit băncile facultăţii, absolvind ulterior numeroase cursuri şi specializări în management sanitar-spitalicesc și sănătate publică, convins că îmi voi putea aduce contribuţia la îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite pacienţilor.

Ceea ce m-a determinat să rămân în Târgu Mureș este atât frumusețea acestui oraș, cât și hărnicia, ospitalitatea și patriotismul târgumureșenilor. Sunt oameni care m-au impresionat, oameni pe care mă simt mândru că am ocazia să îi reprezint și să le fiu un sprijin. Pot spune că Târgu Mureș este, fără doar și poate, orașul sufletului meu, orașul în care m-am dezvoltat și în care acum îmi cresc fiul în vârstă de 14 ani, Victor Bogdan.

Medicul manager

Ca medic am avut onoarea să lucrez alături de colegii mei – medici, asistenţi, infirmiere, moaşe – ca director general al Spitalului Municipal Sighişoara, director administrativ al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş sau director coordonator al Direcţiei de Sănătate Publică Mureș.

Bucureștii și deputăția

Ulterior, mi s-a propus funcţia de consilier personal al ministrului Sănătăţii. Convins că e nevoie de o strategie pe termen lung în domeniul sănătăţii şi onorat să muncesc alături de dr. Raed Arafat, subsecretar de stat în minister la acea vreme, şi din 7 noiembrie 2012 Ministru al Sănătăţii, am fost de acord să fac naveta între Târgu Mureş şi Bucureşti. Am ocupat această funcție până în ziua în care am devenit deputat de Târgu Mureș, iar acum îmi continui munca prin activitatea de Preşedinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, locul în care încerc să îmi aduc contribuția în numeroasele și necesarele schimbări din Sănătate.

Alături de Arafat și SMURD

Am împărtăşit şi împărtăşesc valorile, principiile şi concepţiile doctorului Raed Arafat. L-am susţinut şi am susţinut SMURD, inclusiv prin crearea cauzei: „Spuneţi NU desfiinţării Serviciului public de urgenţă – SMURD”. Cauza a fost îmbrăţişată de peste 240.000 de susţinători, iar în ianuarie 2012 am ieşit în stradă alături de târgumureşeni pentru a protesta împotriva umilirii omului şi profesionistului Raed Arafat şi împotriva desfiinţării SMURD.

Dascăl la UMF

Pe de altă parte, nu am uitat niciodată că la baza, inclusiv a sistemului medical, stă educaţia, motiv pentru care încă din anul 2004 am ales să mai accept o provocare profesională: cea de cadru didactic universitar. În prezent sunt Conferenţiar Universitar Doctor în cadrul Disciplinei de Sănătate Publică şi Management de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş.

Întru viitor

În calitate de deputat pot spune că nu am uitat niciodată de studenți, de elevi și tinerii acestei țări, pentru că ei sunt viitorul.

Am doi copii, Victor Bogdan, de 14 ani și Angelina Andreea, de 2 ani și jumătate, amândoi bucuria vieții mele.

Fără tineret o națiune stagnează, se deteriorează și își pierde frumusețea, motiv pentru care încerc prin inițiative legislative să le dau tinerilor oportunitatea de a se dezvolta și a-și clădi în siguranță un trai mai bun.

Pro Unitate

M-am împotrivit separatismului pe criterii etnice de la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, considerând că românii se pot înţelege cu maghiarii. Am luat parte la organizarea dezbaterii publice pe această teamă şi am susţinut o depoziţie prin care am argumentat de ce UMF Târgu Mureş ar avea de pierdut dacă universitatea s-ar fi separat. Am creat o petiţie online, „Respectaţi autonomia universitară la UMF Târgu Mureş”, care a fost semnată de peste 27.000 de persoane. Alături de alte cadre didactice universitare şi studenţi am dat în judecată Guvernul în vederea respectării autonomiei universitare şi, implicit, a drepturilor studenţilor la UMF Târgu Mureş. În primăvara anului 2013, Justiția ne-a dat dreptatea cuvenită, aducând după sine bucurie, atât în rândurile studenților, cât și a cadrelor didactice.

Promotor al dezvoltării UMF

În calitate de director general administrativ al UMF m-am implicat în modernizarea căminelor studenţeşti, a bazei de învățământ şi în construirea unei noi clădiri cu adevărat moderne pentru Facultatea de Medicină Dentară. Am primit încrederea colegilor din universitate, fiind ales membru al Senatului, și pentru o perioadă am ocupat pozitia de cancelar al Senatului UMF.

În Legislativ

Acum pot spune că mă bucur de șansa și de încrederea pe care mi le-au oferit târgumureșenii în iarna anilor 2012 și 2016 și, deși acest drum al schimbării, pe care l-am pornit în calitate de deputat, este unul străbătut de multe obstacole, mă simt cu adevărat onorat să îi reprezint și să lupt pentru un trai și un viitor mai bun pentru părinții și copiii noștri.

Sper ca prin inițiativele legislative, declarațiile politice și interpelările depuse să aduc schimbarea și inovația acolo unde este ea necesară și astfel să ne îndreptăm treptat către prosperitate și bunăstare, către sănătate pentru toți.

Vă mulțumesc vouă, tuturor celor care m-ați votat, și nu uitați că ușa biroului meu parlamentar este deschisă pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că nu voi înceta niciodată să ascult!

Al dumneavoastră deputat devotat de Târgu Mureș,

Conf. Univ. Dr. Corneliu Florin Buicu

DATE BIOGRAFICE

Vârstă: 49

2004 – prezent: Asistent Universitar (2004-2011), Şef Lucrări (2012-2015), Conferenţiar (2015-prezent), Cancelar al Senatului UMF (2012), Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Martie 2009 – Octombrie 2009: Director Coordonator, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş

2006 – 2009: Director General Administrativ, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mures

2004 – 2005: Director Administrativ, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş

2002 – 2004: Director General, Spitalul Municipal Sighişoara

Informaţii suplimentare:

Director de proiect UEFISCDI câștigat prin competiție națională – 2011

Coorganizator proiect UEFISCDI câștigat prin competiție națională – 2012

Membru în colectul de cercetare pentru 6 granturi obținute prin competiție națională

Coinvestigator 13 studii clinice multicentrice internaționale

Certificat Good Clinical Practice (GCP) – 2012

Membru al Asociației Române de Sănătate Publică și Management Sanitar (ARSPMS)

Membru al Asociației Europene de Sănătate Publică (EUPHA)

Membru al International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) România