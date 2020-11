Dumitrița Gliga, vioara întâi pentru Camera Deputaților. Credem în performanță

Share



Dumitrița Gliga este liderul interimar al Partidului Social Democrat Mureș și candidat pe prima poziție la Camera Deputaților. Recitind zeci de testimoniale, păstrăm unul care concentrează în câteva rânduri ceea ce descoperi cunoscând-o. Este un om de echipă, un dirijor din umbră, se mobilizează foarte repede și face față oricărei situații, nu evită problemele, ci le înfruntă și le rezolvă. Perspicace, prinde ideea din zbor și îi dă viață. Concurează mereu și câștigă mereu, încercând și reușind să se autodepășească. În tot ceea ce face pune o părticică din sufletul ei și mult din știința și priceperea sa. Personalitate puternică, are o forță de muncă inepuizabilă și o mare putere de comunicare și adaptare. Un portret pe care vă invităm să îl completați citind cele adunate din discuții personale, interviuri acordate și opinii ale celor care o cunosc de ani buni.

Din precampania electorală pentru alegerile locale mi-au rămas în minte, sfredelitoare și insistente, câteva cuvinte dintr-un testimonial care nu a mai avut spațiu editorial în revista de atunci. Erau câteva cuvinte care descriau traiectoria profesională și personală a Dumitriței Gliga într-un mod simplu, dar, în același timp, atât de profund și frumos.

“Un lucru pe care îl apreciez la Dumi (n.a. așa o alintă apropiații) este că, după finalizarea studiilor universitare, ea nu a ales calea cea simplă (rămânând într-un oraș universitar, cum au făcut majoritatea colegilor de liceu, inclusiv eu), ci s-a întors în Reghin, unde a pus bazele dezvoltării multor obiective economice și educaționale (Gimnaziul Mirona, implicarea în dezvoltarea business-ului Gliga Instruments etc.). Revenirea ei în Reghin a ajutat întregul oraș, ea având o influență majoră asupra locurilor de muncă nou create și asupra educației tinere generații”, scria, pe atunci Mircea Ioan Pop, fost coleg al Dumitriței Gliga încă din clasele primare, astăzi Software Engineering Manager la NXP Semiconductors București.

Esența e că Dumitrița Gliga nu a ales niciodată calea ușoară în viață, deși ar fi avut și premisele și posibilitățile să o facă. A ales să meargă pe cărările dificile, unele nebătătorite. A ales să învețe din greu, să muncească din copilărie, iar mai târziu, chiar privându-se de orele de somn, să deschidă drumuri noi în afaceri, în sport, în politică, fidelă crezului său că nu există “nu se poate”.

Cred că de aici trebuie să pornim în periplul nostru de cunoaștere și înțelegere a omului, profesionistului și politicianului Dumitrița Gliga, astăzi candidatul care deschide lista Partidului Social Democrat (PSD) pentru Camera Deputaților și președinte interimar al Organizației Județene Mureș a PSD.







Pasionată de cunoaștere

Am scris deja mai sus că Dumitrița a ales să învețe cu seriozitate, din greu și cred că nu surprinde pe nimeni când spunem că a fost o elevă de 10, pasionată de limba română, numărând câteva participări la olimpiada județeană de limba și literatura română în școala generală, însă, în același timp, deslușind complicate probleme de fizică și de matematică la Grupul Școlar ”Petru Maior” din Reghin, profil Informatică, pe care l-a absolvit în 1998.

Desăvârșirea educațională a continuat-o la Cluj-Napoca, unde a fost admisă la două universități, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” și Universitatea ”Babeș Bolyai”, alegând să studieze, în paralel, Dreptul și Jurnalistica.

În timpul studenției, Dumitrița Gliga a lucrat la Studioul Teritorial Radio Târgu Mureș și la Firmele Gliga, ca director de marketing.

”În perioada în care am lucrat la Radio am reușit să realizez interviuri cu Nadia Comăneci, Gabriela Szabo – când a fost numită sportiva anului la Monte Carlo, cu Alexandra Nechita – „Micuța Picasso”. Îmi amintesc cu emoție de emisiunile la care am colaborat, emisiunea de cultură realizată de domnul Valentin Marica, emisiunea de tineret realizată de doamnele Gabriela Pîncă și Laura Bândilă și emisiunea radio-matineu.

Am colaborat și cu TV Reghin”, a rememorat Dumitrița Gliga, care a realizat și două interviuri cu supraviețuitori ai Holocaustului din Reghin pentru Muzeul Holocaustului din Washington DC.

A urmat apoi cursuri postuniversitare, doi ani și jumătate, la Școala Națională de Științe Politice și Administrative – Studii academice postuniversitare ”Comunicare și Relații Publice”.

Preocupată de a se perfecționa în management și business pentru a fi mai competitivă în coordonarea propriilor afaceri, în 2013, Dumitrița Gliga a absolvit cursurile Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș.

Pasionată de relații internaționale, de diplomație, a urmat, în 2017, un program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – Colegiul Național de Apărare/Departamentul pentru studii de securitate și leadership.

O carieră clădită pe multă muncă

Și ajungem cu povestea într-un punct care poate ne place cel mai mult din viața Dumitriței Gliga: istoria profesională. E o istorie despre foarte multă implicare din toate puterile, talent, răbdare și respect față de oameni.

Cultul pentru muncă l-a dobândit din familie, care a educat-o astfel încă din anii copilăriei. Pe atunci, când era elevă în clasa a VI-a, ea lucra la Gliga Companies, ocupându-se și de corespondența externă, iar în perioada vacanțelor de vară – în atelierul de șlefuit. Ulterior a preluat, ca sarcini, partea de marketing, participări la evenimente internaționale și relațiile cu clienții, ceea ce coordonează și astăzi.

De asemenea, în prezent, Dumitrița este asociat cu 99.9% din acțiuni la S.C. „Gliga Companies” S.A., Reghin – domeniul agricol, care deține 3 ferme, axate pe creșterea animalelor și pe cultivarea terenurilor.

“Lucrăm în momentul de față peste 1.000 de hectare de teren și deținem, de asemenea, două ferme zootehnice”, relatează Dumitrița Gliga.

În ultimii cinci ani, în fermele Gliga s-au replantat 60 de hectare de pomi fructiferi. “De asemenea, o mare mândrie pentru noi este că am reușit să salvăm viile Reghinului. Deținem 15 hectare de viță de vie, menținem toată via veche, așa cum am găsit-o, cu trei soiuri de struguri, avem Fetească, Riesling și Chasselas, din care producem vinul „Colina Transilvania”, care este marcă înregistrată Gliga Companies”, adaugă Dumitrița Gliga.

Prin cultivarea propriilor terenuri, compania reușește să asigure hrană pentru animale, indiferent de cum fluctuează prețul pieței. În timp, compania a investit în propriul abator autorizat, într-o carmangerie, într-o linie de producție de brânzeturi și lapte pasteurizat și în echipamente pentru producția de suc natural de mere.

“Suntem mândri de produsele noastre, sută la sută naturale, am pus foarte mult preț pe calitate și nu pe cantitate. Colaborez cu mulți fermieri tineri din zona Reghinului, din Județul Mureș și chiar din țară, care au investit mult, pe partea de agricultură.”

Activitatea agricolă i-a adus și o provocare Dumitriței Gliga, intabularea terenurilor. În 10 ani a reușit să intabuleze 200 de hectare de teren, sprijinindu-i pe mulți din cei aflați în aceste situații.

“Este o provocare în Transilvania, față de restul țării, să faci agricultură performantă și rentabilă, pentru că este dificil să deții suprafețe compacte de teren, lucru care presupune investiții foarte mari în comasare și intabulare. Aici legislația ar putea fi mult îmbunătățită și adaptată specificului provinciei noastre.”

Premiere în sport

Cu un sportiv de talie mondială în familie, sora cea mică, Mirona, Dumitrița Gliga a ajuns să se ocupe și de activitatea de marketing sportiv, pentru a promova școala de dans sportiv de la Reghin, dansul sportiv românesc în lume și pentru a ridica nivelul valoric al pregătirii sportivilor din întreaga țară. Fără să facă valuri și să își treacă numele pe afișe, cu modestia care o caracterizează, dar cu un talent de organizator incontestabil.

”În anii 2000, Mirona devenise pentru prima dată campioană națională și a participat la un concurs internațional foarte important, în Mannheim, Germania, unde s-a situat pe ultimele locuri. Așa am văzut diferența mare dintre locul 1 din România și sportivii de pe plan internațional. La vremea aceea, schimburile internaționale în dansul sportiv românesc se rezumau la cele cu Republica Moldova.

De aceea, în 2001 am invitat la Reghin primii antrenori de dans sportiv recunoscuți pe plan internațional și toți antrenorii din țară, pentru a putea vedea valoarea la care s-ar putea ridica dansul sportiv. Astăzi, România se află în top 3 mondial”, ne povestește Dumitrița Gliga.

Tot în ideea promovării dansului sportiv, în 2002 a început să redacteze revista Flashdance. Un an mai târziu, a făcut un pas în premieră pentru județul Mureș și a organizat primul Campionat Național de dans sportiv la Târgu Mureș, cu tematica Egiptul antic, urmat de organizarea a 5 gale naționale de dans sportiv. În 2007, Dumitrița Gliga a organizat primul Campionat Mondial de dans sportiv la Reghin pentru profesioniști, iar în 2011 Cupa Europeană pentru amatori, la Târgu Mureș.

Promotoare a tradițiilor

Fiică a Văii Gurghiului, crescută la Reghin, educată la Cluj-Napoca, Târgu Mureș și București, cu relații profesionale și personale în întreaga lume, din Japonia până în Statele Unite ale Americii, cu respirația universală pe care o transmite, vă va surprinde, poate, să o vedeți pe Dumitrița Gliga îmbrăcată în straie populare. Și totuși, sufletul său e aproape de lumea satului românesc, de tradițiile și obiceiurile de pe cele trei Văi, a Mureșului, a Gurghiului și a Beicii, între care a pendulat în copilărie și unde revine de câte ori are ocazia.

Apropierea sufletească de oamenii pentru care viața curge altfel în satele românești a determinat-o să găsească modalități prin care să conserve unicitatea acestei lumi rurale. Așa a apărut Balul Însuraților, marcă înregistrată, un eveniment care, an de an, strânge 1.000 de participanți care își poartă cu mândrie costumele populare autentice și trăiesc pentru câteva ore bucuria muzicii folclorice și a dansurilor necontaminate de comercial și bucuria reîntâlnirii.

“Am avut o satisfacție foarte mare după primele ediții, când venea lumea și nu era foarte încântată că era obligatoriu să se îmbrace în port popular și, totuși, la următoarele ediții, aceiași oameni îmi spuneau că abia așteptau să-și ia costumul popular. S-au născut mai multe ansambluri în zona noastră datorită sentimentului de identitate națională și unitate al oamenilor și cred că suntem cel mai bogat județ din țară din punctul acesta de vedere.

Lumea a început să îmbrace cu lejeritate și cu mândrie portul popular, la biserică, la evenimente, și, mai mult decât atât, dacă acum mergi pe vreuna din văile Mureșului sau a Gurghiului să împrumuți un costum popular, primești răspunsul: „Nu-l dau, că și eu am copii”, își reamintește cu drag aceasta.

Dumitrița Gliga și Gliga Companies au fost, de asemenea, organizatorii tradiționalului eveniment “Ziua Recoltei” și nu au lipsit nicicând de la cele două Festivaluri care duc tradițiile mai departe – cel al Văii Mureșului și al Văii Gurghiului, oferind, printre altele, participanților, la propriul stand, povestea unei meserii nobile, vechi în zona Reghinului, cea de lutier.

Liderul cu gândire strategică







Alături de E.S. Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România











Împreună cu David Burns, Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii









Cu dr. Victoria Coates, Consiliul Național de Securitate al Administrației Prezidențiale SUA

Fiind absolventă de Drept și a Colegiului Național de Apărare, Dumitrița Gliga a dezvoltat o pasiune pentru aprofundarea procesului legislativ din România, având calitatea de colaborator extern, neremunerat, al Senatului României, și pentru diplomație.

”Am dezvoltat în timp relații personale cu personalități din domeniul politicii și chiar al diplomației internaționale. Am avut prilejul să îl întâlnesc pe secretarul general al Internaționalei Socialiste și am participat, în octombrie 2019, la o delegație la Washington DC, în calitate de colaborator al Adunării Parlamentare a Mediteranei (PAM – n.r.) fiind apreciată ca fiind singurul membru PAM care activează intens fără să am calitatea de demnitar”, a mai menționat Dumitrița Gliga.

Pe parte politică, tânara a coordonat mai multe campanii electorale, prima în 2008, a condus Departamentul pentru Afaceri Externe al PSD, pe judeţul Mureş, iar din luna octombrie este noul președinte, interimar, al social-democraților mureșeni.

Ar mai fi de spus că Dumitrița este o familistă convinsă care reușește să mențină un echilibru între viața profesională încărcată și timpul dedicat propriilor preocupări, soțului și celor doi copii – Vasile-Horea și Dumitru-Iancu și familiei extinse.

Și să încheiem în aceeași cheie în care am început, parafrazând cele scrise în același testimonial, semnat de Mircea Pop: cred că este un pas firesc nominalizarea Dumitriței pe prima poziție pentru Camera Deputaților, ea trecând de la a fi “un asset” al Reghinului la a fi „un asset” pentru întregul județ Mureș și acum “un asset” pentru România.

Date biografice

Vârstă: 40 ani

Activitatea profesională în prezent

Jurist și director de marketing la S.C. „Gliga InstrumenteMuzicale” S.A., Reghin, cel mai mare producător din Europa de instrumente muzicale cu coarde și arcuș;

Asociat cu 99.9% din acțiuni la S.C. „Gliga Companies” S.A., Reghin –domeniul agricol – peste 1.000 hectare de teren administrat;

Fondator și director de redacție „Flashdance” – revista dansului sportiv din România;

Organizator al „Balului Însuraţilor” – marcă înregistrată – eveniment unic în țară ca amploare și desfășurare, ce are drept scop renașterea și perpetuarea valorilor seculare, promovarea rapsozilor populari, a cântecului și jocului popular românesc, cu peste 1.000 de participanți anual, în costume populare autentice.

Activitate politică

Coordonator campanii electorale

Consultant pe probleme legislative

Participant activ la toate campaniile PSD din județul Mureș, din 2008 până în prezent

Coordonator al Departamentului pentru Afaceri Externe al PSD, pe judeţul Mureş

Colaborator onorific la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

Candidat la funcția de Președinte al Consiliului Județean Mureș – septembrie 2020