Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, profesionistul schimbării. Experienţă şi excelenţă.

Reputat profesor universitar, rector din 2012 al, actualmente, Universității de Medicină, Farmacie, Ştiințe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei a făcut pasul spre politică, spre Partidul Social Democrat (PSD) în luna octombrie a.c. și va deschide lista pentru Senatul României pe lista PSD în județul Mureș. Prof. dr. Leonard Azamfirei aduce echipei social-democrate experienţa bogată și excelenţa în management universitar medical, încoronată de atragerea a zeci de milioane de euro fonduri europene, inclusiv pentru cercetare medicală, de internaţionalizarea universitară prin deschiderea în 2019 a Filialei Hamburg a Universității de Medicină, Farmacie, Ştiințe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” și de plasare a instituţiei academice în topul unor recunoscute clasamente internaţionale dedicate învăţământului superior.

Siguranța unui trai mai bun – prin Educație și Sănătate

Prof. dr. Leonard Azamfi rei, aflat la al treilea mandat ca rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, nu a mai făcut politică până acum, însă a acceptat invitaţia Partidului Social Democrat de a candida la Senatul României de pe prima poziţie.

“Am fost invitat în această echipă nouă a PSD care se formează și invitația m-a onorat, ea venind probabil pentru că aduc o experiență profesională dublă, din zona academică și din cea medicală, fi ind profesor de Anestezie Terapie Intensivă. Cunosc bine performanțele, dar și racilele ambelor sisteme: sanitar și de învăţământ, inclusiv în componența lor administrativă.

Mă atașez unui partid care își propune o schimbare în modul de abordare a problemelor, evidentă prin preocuparea de a asculta/aduce voci noi, oameni noi atașați doctrinei social-democrate, care este în esență, generoasă și generatoare de bine social.

Opinia mea înclină spre nevoia unor politici coerente, capabile să genereze un progres pe termen mediu și lung în accesul la un sistem de sănătate și de învăţământ competitiv european, robust, predictibil, modern, ancorat în standardele europene, pe care consider că le cunosc, iar aportul expertizei unor reprezentanți ai mediului universitar, fi e el și politic, e cel puțin oportun. Practic, mă refer la faptul că politica de stat este de dorit sa fi e mai importantă decât cea de partid. Angajamentul pe care mi-l reiau îl resimt ca pe un angajament, în primul rând față de Parlamentul României și, apoi, față de un partid politic.

Am primit garanția din partea conducerii centrale a Partidului Social Democrat a libertății de gândire și de exprimare, desigur, într-un cadru politic corect și această certitudine mă aduce, azi, în această poziție.

Deși nu am un istoric de angajare politică, consider că o schimbare a percepției despre politică, despre oamenii care fac politică ar fi oportună unei însănătoșiri a ocietății și consider că pot fi parte a acestei schimbări.

Rămân fidel valorilor universitare care m-au format și pe care le reprezint, iar pasul pe care îl fac înspre politică nu va aduce schimbări majore în implicarea mea în conducerea UMFST”, subliniază prof. univ. dr. Leonard Azamfi rei.

După această introducere vă invităm să îl cunoașteţi pe prof. univ. dr. Leonard Azamfirei din prisma activităţii medicale și manageriale, mai ales că multe din reușitele Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” se leagă de numele său, fiind realizate în mandatele sale de rector.

Profesionistul

Activitatea medicală a dr. Leonard Azamfi rei a început după absolvirea în 1992 a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, devenind succesiv medic rezident (1998), medic specialist (2003) și medic primar (2008) în anestezie terapie intensivă (ATI) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. În 1995 devine Doctor în medicină.

Activitatea academică a prof. Univ. dr. Leonard Azamfirei a început în 2005, când a devenit șef de lucrări al Universității de Medicină și Farmacie (UMF), urmând promovarea pe fiecare grad didactic, până la profesor universitar (2009) și conducător de doctorate (2010).

În 2008 devine prodecan al Facultății de Medicină, în 2010 devine decan al aceleiași facultăți, iar din 2012 devine rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.

În urma procesului amplu de fuziune dintre Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și Universitatea “Petru Maior” pe care l-a inițiat și finalizat în 2018, devine rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Prof. dr. Leonard Azamfirei este membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor, vicepreședinte al Colegiului Județean al Medicilor Mureș și membru în Senatul Societății Române de Anestezie Terapie Intensivă.

A participat la schimburi de experiență și proiecte comune cu Spitalul Academic din Utrecht, Olanda, Universitatea din Seoul, Corea de Sud, Mount Sinai Hospital, New York, Ben Gurion University, Negev, Israel, University of Barcelona, Spania, și a realizat peste 250 de lucrări științifice. A scris numeroase cărți de specialitate și a coordonat proiecte de cercetare și de dezvoltare instituțională naţionale și internaționale.









Este Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova, precum și Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Medicină din Tbilisi, Georgia.

A primit din partea Ministerului Apărării Naționale Placheta de Onoare a Medicinei Militare, iar din partea Prefecturii Mureș, celebra Fibulă de la Suseni.





O inițiativă pentru sănătate: Unitatea de Suport COVID-19

Așa cum aminteam deja, vom prezenta câteva borne din activitatea profesorului, câteva proiecte, iniţiate și coordonate de rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, prof. dr. Leonard Azamfirei.





Unul dintre cele mai apropiate temporal este cel al Unităţii de Suport COVID – 19, un proiect care a demonstrat încă o dată managementul vizionar al lui Leonard Azamfirei și supleţea în acţiune a echipei Universității de a se adapta rapid realităţii prezente.

Într-o criză sanitară extremă, de pandemie, la inițiativa Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G. E. Palade” din Târgu Mureș, Prefectura Mureș, Consiliul Județean Mureș, Direcția de Sănătate Publică, alături de celelalte autorități au decis transformarea Sălii polivalente din cadrul campusului universității într-o Unitate de Suport Medical COVID-19 de tip modular pentru bolnavii confi rmați, cu simptomatologie moderată, în administrația Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Facilitățile pe care le are universitatea și poziționarea strategică a acesteia au permis adaptarea Sălii polivalente, care are o suprafață total construită de 2.369 mp într-un spațiu de îngrijire medicală în care 1901,5 mp sunt destinate doar pentru spațiile medicale propriu-zise, iar restul pentru spațiile de suport, asigurând condiții optime de îngrijire în 80 de paturi. În condiții de necesitate crescută, spațiul poate prelua, prin readaptarea dotărilor, și alte categorii de pacienți.

Unitatea de Suport Medical COVID-19 dispune de un spațiu de triaj pentru pacienți, 42 de saloane de unu-două paturi (toate paturile sunt de tip terapie intensivă, monitorizate), cu suprafețe cuprinse între 8-16 mp, cu circuite adaptate, specifi ce bolilor infecțioase, precum și toate spațiile anexe necesare bunei desfășurări a activității în condiții de siguranță. Fiecare salon dispune de acces la oxigen medicinal alimentat de la stația centrală, precum și celelalte utilități necesare, iar o parte dintre ele sunt conectate și la rețeaua de aer comprimat, permițând, la nevoie, tratamentul intensiv, inclusiv ventilație mecanică a bolnavilor critici. Unitatea este prevăzută cu accese separate pentru pacienți, pentru personalul medico-sanitar, pentru aprovizionarea cu medicamente, hrană și alte materiale, precum și pentru eliminarea deșeurilor contaminate.

Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice intră în lupta împotriva pandemiei

Nu a fost singura acțiune a universității de sprijin universitar și medical în pandemie. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a decis reorganizarea activităţii în cadrul Centrului de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice pentru a putea realiza determinările specifice de laborator pentru diagnosticul infecţiei cu noul coronavirus SARS-COV-2. În paralel, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureș a solicitat Ministerului Sănătăţii includerea centrului din Târgu Mureș printre centrele abilitate să realizeze teste specifi ce.

“Adaptarea Centrului la această activitate a necesitat un efort semnificativ, care a impus nu doar simpla punere la dispoziție a echipamentelor existente, dar și luarea măsurilor extrem de stricte de asigurare a circuitelor funcționale necesare, de siguranță a personalului medical, de aprovizionare și de asigurare a conformității cu normele legale în vigoare și de obținere a tuturor aprobărilor necesare. Echipamentele utilizate au necesitat calibrări în funcție de kiturile utilizate pentru aceste determinări, însă acestea au fost alese astfel încât să existe posibilitatea diversifi cării activității de cercetare în funcție de solicitări și pentru a ne putea adapta la situații mai particulare, cum este și această situație provocată de pandemia de COVID-19. Am pus aceste echipamente în slujba asistenței medicale de rutină, capacitatea tehnică a Centrului fi ind salutară în ultimele luni, până când spitalele s-au reorganizat și au putut să gestioneze singure investigațiile necesare în această pandemie. Universitatea a înțeles prin aceste demersuri să își onoreze responsabilitatea socială asumată și va face toate eforturile ca și în viitor să contribuie cu profesionalism la acțiunea comună de luptă împotriva actualei pandemii”, a explicat prof. dr. Leonard Azamfirei. Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice este realizat printr-o investiție de peste 10 milioane de euro. “Este vorba despre un proiect extrem de generos, câștigat de Universitatea noastră în 2014, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”. Centrul a fost ridicat în mai puțin de 12 luni și funcționează într-o clădire generoasă, având peste 4.000 mp desfășurați, peste 400 de echipamente în dotare, unele dintre ele unice la nivel național, principala misiune fi ind aceea de a relansa activitatea de cercetare în Universitatea noastră, creând premisele tehnice solide pentru a face o cercetare de calitate. Centrul a fost inaugurat în decembrie 2015, iar în cei patru ani și jumătate de la inaugurare, s-au derulat peste 120 de proiecte, începând cu teze de licență, masterat și doctorat, și continuând cu granturi interne, naționale și internaționale în patologia cardiovasculară, în accidente vasculare cerebrale, în reconstrucții valvulare, teme în care centrul nostru universitar excelează”.

În 2019, un vis a devenit realitate: internaționalizarea universității

2019 a fost anul expansiunii internaționale pentru Universitatea deMedicină Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din TârguMureș. Campusul de la Hamburg, pe care mulți l-au privit cu scepticism,chiar și dintre cei care îl doreau sincer, este un succes.

Prof. dr. Leonard Azamfirei își amintește că luni, 30 septembrie 2019, a fost o dimineață memorabilă, plină de emoții, pe măsura importanței evenimentului – Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020, în noul campus din Hamburg al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Un proiect care a devenit realitate după patru ani.

“România este prezentă acolo, într-o formă diferită, dar foarte vizibilă. Drapelul României, fluturând în față campusului, și numele orașului Târgu Mureș (Neumarkt A. M.) sunt dovezile simbolice ale acestui fapt.

Am simțit acolo, împreună cu cei care mi-au fost alături, respectul pentru țară și pentru universitatea noastră, venind din partea ofi cialilor germani, a presei, a părinților și, mai ales, a studenților, dar și bucuria și mândria colegilor și a prietenilor care au fost acolo sau au urmărit, de departe, evenimentul. Și, mai presus de toate, am înțeles încotro trebuie să mergem!

Noul campus este un proiect complet novator, de la concept și până la punerea lui în practică, de la un mod de organizare diferit și până la asumarea unor decizii strategice; și nu vorbim aici doar de un proiect inedit, ci de o schimbare de paradigmă; o mână de oameni curajoși, onești, inteligenți și, aș spune eu, patrioți au făcut ceva care stârnește azi o asociere de simțire umană: admirație și invidie”, povestește prof. dr. Leonard Azamfirei.

Fuziunea UMF-UPM, pentru o universitate a viitorului

O medicină modernă ține pasul cu progresele din domeniul tehnologiei. Pentru a facilita acest demers, dar nu numai, Universitatea de Medicină și Farmacie a fuzionat cu Universitatea ”Petru Maior”, punând astfel bazele creării Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, o universitate unică în România, care reunește sub cupola sa posibilități multiple, de studii aprofundate și transdisciplinare. Fuziunea a fost decisă de Senatele Universității de Medicină și Farmacie și a Universității “Petru Maior”, în ședințele din 18 aprilie 2018.

“Posibilitatea unor studii interdisciplinare este un avantaj major al acestei unificări dintre cele două universități. Desigur, coloana vertebrală a universității UMFST, în mod natural, va rămâne programul de Medicină, foarte bine cotat la nivel național dar și internațional, dar și programele de Medicină Dentară și Farmacie. Însă, luând în calcul mediul în care trăim și direcția spre care se îndreaptă medicina în acest moment, care este interdisciplinară, integrativă, trebuie să realizăm că o bună parte dintre programele de la Universitatea ”Petru Maior” pot să fie componente importante ale instruirii integrative din medicină. Consider importantă crearea, în perspectivă, a unor programe de inginerie medicală, informatică medicală, inginerie chimică, biochimie pentru că acest oraș, prin serviciile medicale oferite și prin industria chimică și farmaceutică, și mă refer la combinatul Azomureș, la E.ON, la fabricile de medicamente, are nevoie de specialiști.

În egală măsură, văd lucruri în comun și cu programele socio-umane. Este nevoie, într-o medicină modernă, nu doar de medici, ci și de specialiști în psihologie medicală, în sociologie medicală, în economie și management sanitar. Este nevoie de specialiști în limbi străine medicale – engleză, germană și franceză, în drept sanitar, fi e ca programe de licență, fi e ca programe de masterat. Practic, cele mai multe dintre specializările de la UPM se vor regăsi printr-o adaptare necesară la ceea ce înseamnă contribuția la medicina integrativă”, spunea, la acel moment, prof. dr. Leonard Azamfirei.

Astăzi, Universitatea are deja în oferta educațională specializări precum Inginerie Medicală, Bioinformatică sau Inteligență Artificială.

Visul unui Spital Clinic Universitar

Planurile prof. dr. Leonard Azamfirei nu se opresc aici, ci are deja conturat proiectul unui viitor spital clinic universitar. „Universitatea de Medicină și Farmacie, cum e cea din Târgu Mureș, are nevoie de o bază medicală de instruire a studenţilor, a rezidenţilor și de tratament performant, care să îi aparţină și să fie la dispoziţia întregii comunităţi. Din acest motiv cred că un pas mare în dezvoltarea orașului este înfi inţarea unui spital clinic universitar care să încorporeze cele mai noi metode terapeutice, cele mai bune soluţii de tehnologie medicală, astfel încât Târgu Mureșul să continue să rămână în topul îngrijirilor medicale de performanţă din România”, detaliază, succint, prof. dr. Leonard Azamfirei proiectul.

DATE BIOGRAFICE

Vârstă: 53 ani

2012 – Prezent – Rector, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, Târgu Mureș

2010 – 2012 Decan, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș

2008 – 2010 Prodecan, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș

2009 – Prezent – Profesor universitar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, Târgu Mureș

2010 – Prezent – Conducător de doctorat, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George EmilPalade”, Târgu Mureș

2007 – 2009 Conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș

2005 – 2007 Șef de lucrări, Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș

2003 – Prezent – Medic specialist/primar anestezie terapie intensivă, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Clinica ATI,Târgu Mureș

1998 – 2003 Medic rezident anestezie terapie intensivă, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu Mureș

1994 – 1998 Asistent cercetare anestezie terapie intensivă, Centrul de Cercetări Medicale, Târgu Mureș

1992 – 1994 Medic intern, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu Mureș

Activitate în organizații academice/ profesionale naționale

Membru corespondent al Academiei de Științe Medicale

Vicepreședinte al Consiliului Național la Rectorilor, președinte al Comisiei de educație din cadrul Consiliului Național al Rectorilor

Președinte al Comisiei de contestații, domeniul Medicină din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certifi catelor Universitare (CNATDCU)

Vicepreședinte al Colegiului Județean al Medicilor Mureș

Membru în Senatul Societății Române de Anestezie Terapie Intensivă

Secretar/trezorier al Comitetului European de Educație în Anestezie (CEEA – România)

Președinte al Societății de Simulare Aplicată în Medicină din România