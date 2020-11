Să fie oare posibil? Aerul din dormitor ca cel de afară?

Share



O zi obișnuită. Ajung seara acasă, mănânc, mă uit la televizor, fac un duș și mă duc la culcare. Nu prea îmi este somn dar trebuie să mă culc. E o liniște deplină. Anul trecut am schimbat ferestrele și acum nu se mai aud zgomotele de afară.

Și totuși adorm greu… Spre dimineață simt că aerul este din ce în ce mai greu respirabil. Aș deschide geamul dar afară e frig. O să scadă temperatura în cameră prea mult. Plus că înainte de răsărit începe să cânte cocoșul vecinului. Sau poate trece o pisică prin curte și îl trezește pe Rex, câinele nostru. Nu, mai bine mă abțin.

Stau și mă gândesc când a fost ultima dată când am dormit cu adevărat bine. Când am fost la țară vara trecută și am dormit cu fereastra deschisă? Sau când am fost pe munte și am dormit în cort? De ce să nu pot avea parte de un asemenea somn în fiecare noapte? SĂ FIE OARE POSIBIL?

Înainte de a ne plânge că nu dormim bine, ar trebui să facem tot ce este posibil să avem parte de un somn sănătos. Și cu costuri mici, dacă s-ar putea. Adică aerul din dormitor să aibă oxigen la fel ca cel de afară dar fără zgomotele de acolo, temperatura să nu scadă iarna și să nu crească vara. Eventual să fie mai curat, fără praf, și dacă s-ar putea, chiar dezinfectat.

Recuperatoarele Prana fac toate aceste lucruri posibile. Aduc aerul de afară, îl filtrează si îl dezinfectează la trecerea prin schimbătorul de cupru. Zgomotele sunt atenuate extrem de mult iar temperatura din cameră practic nu se schimbă. Nu trebuie decât o gaură în perete de 162 mm și o priză în apropiere. Consumă puțin și este silențios.

