Târgu Mureș: Vass Levente, propunere pentru dezvelirea statuii principelui Bethlen Gábor

Deputatul UDMR de Mureș Vass Levente, a declarat miercuri, 4 noiembrie, pentru cotidianul Zi de Zi, că propune data de 15 noiembrie pentru dezvelirea statuii principelui Bethlen Gábor, amplasată cu o zi în urmă pe un soclu din Piața Trandafirilor din Târgu Mureș.

Statuia, ”simbol al dezvoltării orașului”

Pe perioada în care a îndeplinit funcția de președinte al UDMR Târgu Mureș, dr. Vass Levente a fost unul dintre principalii susținători ai proiectului care prevedea atât realizarea statuii principelui Bethlen Gábor, cât și a grupului statuar Școala Ardeleană.

”Despre statuia lui Bethlen Gábor s-a discutat în campania din 2016. A fost într-un fel un laitmotiv al candidatului de atunci, Soós Zoltán. Pe atunci domnul Soós Zoltán era consilier local. Dacă s-ar fi făcut în cadrul Primăriei, atunci această statuie probabil ar fi ajuns să fie dezvelită în mandatul trecut, adică între 2016 și 2020. Din păcate însă, în 2017 când am ajuns președinte al UDMR Târgu Mureș am găsit acest proiect ca fiind o promisiune nerealizată. Consider și am considerat împreună cu colegii mei că principele Bethlen Gábor care a ridicat orașul Târgu Mureș la rang de oraș merită să aibă într-adevăr o statuie și poate fi un simbol al dezvoltării orașului și în continuare. Și pentru maghiari, și pentru români. În anul 2017 s-a votat proiectul și bugetul pentur acest proiect în Consiliul Local, împreună cu grupul statuar Școala Ardeleană”, a afirmat dr. Vass Levente.

15 noiembrie, data care ar putea deveni Ziua Orașului

Totodată, deputatul UDMR Vass Levente consideră că în cazul în care statuia va fi dezvelită oficial în 15 noiembrie, data respectivă ar putea deveni o dată simbolică pentru locuitorii municipiului Târgu Mureș, indiferent de etnia acestora.

”Data propusă de mine pentru dezvelirea oficială este 15 noiembrie, penru că omul Bethlen Gábor s-a născut în 1580 la data de 15 noiembrie, iar principele Bethlen Gábor a încetat din viață tot într-o zi de 15 noiembrie, în anul 1629. De asemenea, ziua de 15 noiembrie este și Ziua Diasporei Maghiare și consider, în calitate de om care a militat pentru corectitudine între români și maghiari în Târgu Mureș, că am putea serba împreună în 15 noiembrie Ziua Orașului, ziua principelui Bethlen Gábor”, a precizat dr. Vass Levente.

Alex TOTH