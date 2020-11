Share



Primăria Comunei Livezeni în parteneriat cu Asociația pentru Inovare Socială, Școala Gimnazială “Benedek Elek” Livezeni, Fundația Creștină „Rhema” și Unic Sports SRL promovează

Antreprenoriatul în Livezeni. Episodul 4: Antreprenoriatul se dezvoltă

Astăzi îi vom cunoaște pe încă patru dintre antreprenorii care au obținut finanțare prin proiectul “Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni”, derulat de Primăria Livezeni împreună cu parteneri săi. Aceștia și-au pus în practică ideile de afaceri și ne oferă astăzi câteva detalii despre cum au ajuns să devină antreprenori de succes.

Pentru a ne cunoaște mai bine, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre dvs.

Mă numesc Kis Erzsebet, m-am născut și locuiesc în comuna Livezeni.

Numele meu este Kis Attila șiam 31 de ani. Sunt născut în satul Livezeni, comuna Livezeni, unde am și domiciliul.

Sunt Demian Jozsef, am 39 de ani și m-am născut în satul Poienița din comuna Livezeni.

Mă numesc Căliman Mihai Bogdan și am 28 de ani. M-am stabilit în comuna Livezeni din anul 2010 deoarece cred că este un loc minunat pentru a-mi trăi viața.

Care este domeniul dvs. de afacere? Concret, ce ne vindeți, dacă venim la dvs?

K.E.: Kivaliz Prest SRL este firma pe care am înființat-o cu finanțare obținută prin intermediul proiectului derulat de Primăria Livezeni. Domeniul de activitate este închirierea de mașini și echipamente pentru construcții.

K.A.: Societatea comercială Attilautil Prest SRL se ocupă cu activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții.

D.J.: Eu am înființat firma Sculconstruct SRL prin care ofer servicii de închirieri scule și utilaje pentru construcții.

C.M.B.: Firma mea se numește For Ever Optics SRL. Mă adresez deținătorilor de autovehicule cărora le pun la dispoziție servicii de de geometrie computerizată 3D pentru roți.

Cum ați luat decizia că vreți să faceți acest tip de afacere și cât de greu a fost să alegeți ideea?

K.E.: Ideea de afacere am ales-o ca urmare a consfătuirii cu fratele meu. Împreună cu el am alcătuit și planul de afacere și astfel am decis să deschid o firmă care se ocupă cu închirierea de mașini și echipamente pentru construcții. Întrucât eu am experiență în domeniul vânzărilor iar fratele meu are cunoștințe foarte bune în ceea ce privesc sculele și utilajele folosite în construcții, ne ajutăm reciproc cu scopul de a face treburile să meargă cât mai bine și astfel să profităm amândoi de pe urma acestei oportunități.

K.A.: Când m-am înscris în programul de formare antreprenorială nu știam exact ce tip de afacere să dezvolt, dar cu timpul am realizat că cel mai bine ar fi să mă orientez către domeniul în care deja lucram și aveam experiență, mai exact, construcțiile. Sunt de părere că pentru a reuși să ai o firmă profitabilă, trebuie te pricepi la domeniul de activitate al acesteia, așa că închirierea și leasing-ul de mașini și echipamente pentru construcții a fost cel mai potrivit pentru mine.

D.J.: La ideea de afacere m-am gândit destul de mult, dar cum am experiență în domeniul construcțiilor și știu deja cât de greu este să construiești sau să renovezi fără să ai sculele sau utilajele potrivite la îndemână, am ajuns la concluzia că a înființa o firmă de închiriat scule și utilaje, poate veni în sprijinul multor persoane din comunitate.

C.M.B.: Nu a fost foarte grea alegerea ideii de afacere, având în vedere că lucram deja în domeniu și am identificat cu ușurință care sunt nevoile și cerințele posesorilor de autovehicule, comuna Livezeni neavând servicii de geometrie roți.

Cum vă putem găsi în cazul în care ne gândim să apelăm la serviciile firmei dvs ?

K.E.: Vă așteptăm în magazinul de prezentare din Livezeni, strada Lungă nr. 113. Ne puteți contacta și telefonic la nr. 0743.254.317 sau pe adresa de e-mail al firmei, kivalizprest@gmail.com.

K.A.: Pentru a apela la serviciile mele, contactați-mă pe adresa de e-mail a firmei, attilautilprest@gmail.com. Depozitul și biroul de închiriat se află în Livezeni unde mă puteți găsi atunci când nu sunt pe teren, în șantiere unde prezint oferta mea dezvoltatorilor și persoanelor care construiesc pe cont propriu și cel mai probabil nu au toate sculele de care au nevoie.

D.J.: În momentul de față, cel mai ușor ne găsiți apelându-ne telefonic la nr. 0743.254.317 sau pe website-ul www.ghidulprimariilor.ro. Ne puteți scrie și pe adresa de e-mail a firmei, sculconstruct@yahoo.com. În curând ne dorim să deschidem și o pagină de Facebook, pentru a fi cât mai vizibili potențialilor clienți.

C.M.B.: Pentru întrebări, informații sau programări se poate trimite un e-mail pe adresa: suport@reglajedirectiemures.ro, sau ne puteți apela la nr. de telefon 0762.155.490. Mai multe informații despre noi găsiți pe website-ul firmei: www.reglajedirectiemures.ro și pe pagina de Facebook: facebook.com/For-Ever-Optics. Locația noastră este ușor de găsit, introducând pe Google Maps locația: “Reglaje direcție Mureș”.

Proiectul are drept scop principal îmbunătățirea calității vieții. Cum credeți că afacerea dvs. îmbunătățește viața oamenilor din comuna Livezeni?

K.E.: Îmi doresc ca firma să meargă cât mai bine, astfel încât clienții să fie mulțumiți, deoarece oferim servicii de calitate și prețuri accesibile. Preconizez că persoanele care vor apela la serviciile mele sunt în principal locuitori ai comunei Livezeni și împrejurimi, asta însemnând economie de timp pentru ei și câștig pentru noi.

K.A.: Cunosc mare parte din locuitorii comunei Livezeni și știu cât de dificilă poate fi construcția unei clădiri fără a avea echipamentele potrivite. Îmi doresc ca în viitor să fiu cât mai vizibil și mai activ pe piața de profil astfel încât să pot fi de ajutor cât mai multor persoane.

D.J.: Până acum dacă cineva dorea să închirieze scule trebuia să meargă până în Târgu Mureș, dar acum eu pot oferi clienților tot ceea ce au nevoie și astfel se câștigă timp și resurse. În plus, într-o comună, așa cum este în Livezeni, unde oamenii se cunosc între ei, este mai ușor să împrumuți de la un prieten, vecin sau consătean având astfel mai multă încredere în calitatea serviciului primit.

C.M.B.: Afacerea îmbunătățește viața oamenilor din Livezeni prin faptul că oferim servicii care nu existau până acum în comună. De asemenea, calitatea vieții locuitorilor crește prin mărirea bugetului local la care contribuie și firmele nou înființate, prin plata taxelor și impozitelor.

În ce fel a schimbat viața dvs. această afacere?

K.E.: Viața mea s-a schimbat în bine, prin prisma faptului că, fiind propriul meu șef, am devenit mai independent și am programul mai flexibil. Clienții mei sunt pe primul loc, pentru că ei mă ajută să evoluez profesional și astfel firma mea să crească și să devină cât mai profitabilă.

K.A.: Deși am avut clipe mai stresante și grele, pot să spun cu mâna pe inimă că decizia de a deveni antreprenor mi-a schimbat viața în bine. Din momentul în care m-am înscris în programul de formare antreprenorială am dobândit foarte multe cunoștințe și am evoluat din punct de vedere profesional. Acum sunt în punctul în care am trecut deja de implementare și încep să mă bucur de rezultatele muncii depuse, acest lucru dându-mi putere și voință să dezvolt cât mai bine afacerea.

D.J.: Proiectul acesta deja mi-a schimbat viața în bine. Am aflat multe informații despre ce înseamnă să fii antreprenor și învăț în continuare desigur, dar și posibilitatea de a lucra pentru mine însumi îmi conferă o stare de confort. Sper ca nu numai viața mea să se schimbe în mai bine, dar și oamenii și firmele din comuna noastră să beneficieze de avantajele ce vin odată cu derularea acestui proiect și să fie mulțumiți de serviciile primite.

C.M.B.: Sunt o persoană mereu implicată în dezvoltarea comunității și dornică să ajut, iar odată cu înființarea acestei afaceri am și oportunitatea de a contribui la ușurarea vieții locuitorilor comunei, prin oferirea de servicii de calitate și la un pas de casă, acest lucru conferindu-mi o stare de împlinire și mulțumire.

Le mulțumim tuturor antreprenorilor pentru că și-au deschis inimile și ușile firmelor lor, împărtășindu-ne experiențele acumulate de-a lungul formării antreprenoriale și implementării proiectului și ne-au povestit cum decizia de a se înscrie în program și a înființa propria firmă le-a schimbat viața. Le dorim în continuare mult succes și suntem convinși că, așa cum ne-au confirmat și ei, comuna Livezeni este mai prosperă, iar oamenii se simt mai împliniți, ca urmare a demersului Primăriei Livezeni prin care s-au accesat fondurile necesare pentru dezvoltarea antreprenorială.