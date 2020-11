CAMERA DEPUTAȚILOR. Doina Camelia Moga, în sprijinul fermierilor și al veterinarilor

Share



De profesie inginer, Doina Camelia Moga a învățat în timp să cunoască și domeniul financiar-fiscal sau ccel medical-veterinar și să dea o mână de ajutor crescătorilor de animale la întocmirea declarațiilor de venit pe activități agricole și a documentațiilor pe linie sanitar-veterinară.

Poate de aceea a observat că sunt multe de reparat în aceste domenii din punct de vedere legislativ, ceea ce a motivat-o suplimentar pentru a candida pe lista Partidului Social Democrat (PSD) pentru Camera Deputaților pe poziția a șaptea.

“Un aspect pe care de mult încerc să-l înțeleg și încă nu am reușit să obțin un răspuns: spre exemplu, situația subvențiilor pe bovină. Există ajutorul național tranzitoriu, stabilit în 2012, reluat în calcul în 2013 și faptul că se dă subvenție pe bovină abatorizată, când subvenția în sine, definiția subvenției este un ajutor pentru cel care produce, nu pentru cel care nu mai există. Este un aspect pe care am încercat să-l ridic în faţa mai multor miniştri ai agriculturii. Am primit numai răspunsul că: „Nu ne lasă Bruxelles-ul”. Adică la ovină te lasă să actualizezi, în fiecare an, să dai subvenții pe efectivul existent, la bovină – nu. Și acum, unii se laudă că au reușit să obțină acel ajutor național tranzitoriu ca și dată de referință 2018. Noi suntem în 2020 și vorbim de viitor, cu anul de referință 2018”, prezintă succint Doina Camelia Moga.

O altă problemă legislativă este legată de legea privind comercializarea medicamentelor de uz veterinar.

“E o luptă între concernele farmaceutice și acei medici veterinari care, totuși, mai rămân idealiști și se gândesc că scopul lor în viață sau scopul profesiei lor este siguranța și securitatea alimentară. Soțul meu, fiind medic veterinar practician, ține mult la aspectul acesta de a comercializa doar cu un control sanitar-veterinar și doar cu o trasabilitate, nu chiar la oricine, doar de dragul de a produce și a da în piață. Legea e în dispută de câțiva ani. Am colaborat cu domnul senator Horea Soporan pentru propunerea de modificare a legii din punctul de vedere al medicilor veterinari din județul Mureș”, explică Doina Camelia Moga.

Candidatul PSD pentru Camera Deputaților susține, de asemenea, un proiect de digitalizare instituțională, aducând în discuție și economia care s-ar putea face prin gestionarea unei baze de date unice.

În domeniul medical și social, Doina Camelia Moga propune lărgirea sferei în ceea ce privește prevenția a cât mai multor boli, pentru că e dovedit că acele cheltuieli făcute pentru prevenție sunt net inferioare costurilor necesare tratamentelor și în plus duce la creșterea speranței de viață, respectiv evaluarea la domiciliu a persoanelor încadrate deja în grad grav de handicap.

Ca ultim proiect, candidatul PSD pentru Camera Deputaților a amintit de înființarea unui telverde în subordinea Parlamentului la care cetățenii să poată obține consultanță în orice domeniu care are legătură cu activitatea Legislativului.

Extrapolând și concluzionând, Doina Camelia Moga consideră că: “Ar trebui luate și puse în oglindă toate legile care încearcă să lămurească aspecte pe un anumit domeniu deoarece sunt neconcordanțe între actele normative elaborate succesiv”.

“Candidez pentru că am colaborat foarte bine cu actuala echipă de conducere a PSD-ului, pentru că am considerat că, din experiența mea de viață pot să aduc plusvaloare echipei, pot să aduc informații din teritoriu și să încerc să le transpun în initiațive legislative sau măcar să le transmit mai departe, în ideea de a se transforma în inițiative legislative, care să ne ajute în activitatea noastră, să fie în folosul cetățeanului. Sărmășenilor și alegătorilor de pe Câmpie le-aș transmite că ar merita să dea șansă și unui reprezentant local, care merge cu suflet acolo și cu intenția de a face ceva pentru toți”

DATE BIOGRAFICE

Vârstă: 52 ani

2009 – prezent director firmă, SC Moga San Vet SRL Sărmașu

2006 – 2009 inginer sistem, SC Moga San Vet SRL Sărmașu

2003 – 2006 profesor suplinitor calificat, Grup Școlar Sărmașu

2003 – 2004 contabil, PF Moga Petru Sorin

1996 – 2003 inginer, dispecer, șef compartiment tehnic, SC SIM SRL Sărmașu

1995 – 1996 referent debutant, DGFPGFS jud. Mureș, punct de lucru Sărmașu

1992 – 1995 inginer programator, analist programator, Direcția de Poștă Mureș