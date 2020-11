EXCLUSIV! Hotel de 4 stele, cu spa, în pregătire în Livezeni!

Share



Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Mureș anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) care creează cadrul pentru „Elaborare PUZ – Construire Hotel Panorama 4*”, pe un amplasament din comuna Livezeni, sat Livezeni fără număr, titular AG Tower Finance Filiala Târgu Mureș, în categoria celor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu. Potrivit paginii web a APM Mureș, Planul urmează să fie supus adoptării fără aviz de mediu, iar informaţii privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la adresa web apmms.anpm.ro.

Două etaje, cu spa și sală de evenimente

Proiectul imobiliar a primit deja Certificatul de Urbanism în data de 28 octombrie 2019, document emis de Primăria comunei Livezeni. De altfel, pe pagina web a Primăriei comunei Livezeni, www.comunalivezeni.ro, secțiunea Urbanism, cetățenii interesați sunt invitați să transmită observații pe marginea proiectului, la adresa de e-mail urbanism.livezeni@gmail.com, până la data de 24 noiembrie 2020.

Pe aceeași pagină web, www.comunalivezeni.ro, internauții au posibilitatea de a lectura și Planul Urbanistic Zonal al proiectului, document întocmit în luna septembrie 2020 de SC Arhigraf SRL Târgu Mureș.

”Pe amplasamentul propus, se preconizează amplasarea unui hotel de 4 stele, care va adăposti, în principal, următoarele funcțiuni: subsol / demisol – spații pentru zona tehnică: centrală termică, centrală climatizare, spații depozitare, rezervoare apă incendiu, cameră pompe, grup electrogen, zonă aprovizionare, parcaje pentru autoturisme – spații pentru servicii: sală de evenimente cu anexele specifice (zonă acces, hol de acces, bucătărie, grupuri sanitare, etc.) – un spa pentru clienții hotelului; parter – acces principal și hol clienți, degajamente pentru acces la lifturi clienți, alimentație publică, săli conferințe – zonă administrație, acces la spații tehnice, lifturi de serviciu, scări evacuare; etajele 1-2 – zonă de cazare, culoare, lifturi, oficii, scări de evacuare. Având în vedere amplasarea în pantă, clădirea va fi tronsonată în raport cu panta terenului, astfel încât înălțimea ei să nu depășească 15 metri în raport cu cota plus/minus 0 a fiecărui tronson”, se menționează în PUZ.

Accesul spre amplasament, pe drumuri de exploatare

Conform documentului, zona studiată se află în partea de sud-vest a localităţii, spre limita localității cu municipiul Târgu-Mureş faţă de care se află la circa 1 kilometru distanță.

”Zona permite o vedere panoramică deosebită asupra împrejurimilor. Datorită poziției ei se pot vedea foarte bine atât locațiile imediate cât și împrejurimile din planurile mai îndepărtate care înconjoară intravilanul localității cu suprafețe verzi în care alternează pășunile și spațiile împădurite. Accesul la amplasament se face în prezent prin intermediul unor drumuri de exploatare care asigură legătura cu DJ 135, care este principala cale de circulație ce traversează localitatea Livezeni în lungul ei. Rețeaua de străzi a localității Livezeni este o rețea în formare și este constituită din străzi cu îmbrăcăminți diverse – asfalt, pietriș, pământ – dezvoltat în jurul Drumului Județean 135 Târgu Mureș – Miercurea Nirajului. Prin PUG Livezeni se prevede ca o parte din drumurile de exploatare și/sau sătești să fie construite și sistematizate ca străzi locale cu profile conforme normelor tehnice legale, în vigoare”, se mai arată în același PUZ.

Informații despre investitor

Conform site-ului www,listafirme.ro, filiala AG Tower Finance s-a înființat în luna iulie 2019, în Livezeni, are ca obiect de activitate ”agenții imobiliare”, este administrată de Adriana Gina Chiș și este deținută în proporție de 100% de AG Tower Finance SRL. În cee ace privește firma mamă, AG Tower Finance SRL (fosta SC Aqua Terra Agro SRL), aceasta funcționează din august 2011, are ca obiect de activitate ”dezvoltare/ promovare imobiliară”, este deținută de Armando Battochi (98%) și Adriana Gina Chiș (2%) – care are și calitatea de administrator, și a încheiat exercițiul fiscal 2019 cu o cifră de afaceri de 5.000 de lei, pierderi nete de 13.571 de lei și un angajat.

Alex TOTH