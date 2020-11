Focar de COVID-19 la CAS Mureș!

Share



Directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureş, Manuel Butiulcă, a declarat marţi, 3 noiembrie, pentru Agerpres, că în cadrul instituţiei 11 angajaţi au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19, iar un salariat a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

”Au fost 11 persoane pozitive, printre care şi eu, din păcate un coleg a decedat. Măsurile de prevenire au fost luate în permanenţă la noi, a fost asigurat în permanenţă dezinfectant, măşti la angajaţi, covoare cu clor. După ce a fost confirmat primul caz s-a făcut o dezinfecţie generală, apoi după ce au fost trei cazuri, am închis Casa două zile şi am mai făcut o dezinfecţie generală. Am testat jumătate din angajaţi şi doar aceia sunt la lucru, care au fost testaţi şi sunt negative”, a declarat Manuel Butiulcă.

Potrivit acestuia, CJAS Mureş are în total 64 angajaţi, însă activitatea este afectată deoarece, pe lângă cei 11 salariaţi confirmaţi cu COVID-19, cel puţin 10 sunt în izolare, fiind contacţi direcţi.

