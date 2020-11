Ministru nou la Mediu

Share



Secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor începând cu luna decembrie 2019, Mircea Fechet a preluat în cursul zilei de joi, 5 noiembrie, ștafeta de ministru al mediului, în urma demisiei lui Costel Alexe, acesta depunând jurământul de învestire în funcție în cursul zilei de 5 noiembrie.

,,Sunt mai mult decât onorat de încrederea care mi-a fost acordată pentru a prelua Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Am depus astăzi jurământul și vă spun sincer că a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. Știu că nu este un portofoliu ușor. În calitate de secretar de stat de aproape un an de zile, am cunoscut problemele cu care se confruntă Ministerul. Tocmai de aceea vă asigur că înțeleg responsabilitatea pe care o am. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a implementa cele mai bune politici de mediu, pentru a proteja pădurile din țara noastră și pentru a lua măsuri concrete împotriva poluării cu care ne confruntăm. Nu sunt omul care să evite munca, oricât de grea ar fi și acest lucru îl pot confirma toți cei cu care am făcut echipă de-a lungul anilor. Știu că protejarea mediului înconjurător este cel mai frumos cadou pe care îl putem lăsa copiilor noștri. Așa că: ,,La treabă”! Mulțumesc pentru încredere!”, a declarat Mircea Fechet, noul ministru al Mediului, apelor și pădurilor.

Andreea ȚIȚIU