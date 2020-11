Va avea PNL vice la CJ Mureș și la Primăria Târgu Mureș?

Share



Liberalii mureșeni revendică atât o poziție de viceprimar al Primăriei municipiului Târgu Mureș, cât și una de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, a anunțat vineri, 6 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presă, senatorul Cristian Chirteș, președintele PNL Târgu Mureș.

”Am avut întâlniri cu cei din UDMR. Nu am luat încă nicio decizie, nu s-a stabilit nimic, am avut o discuție de principiu, despre posibilitatea creeri unor majorități chiar și în Consiliul Local al muncipiului Târgu Mureș cât și în Consiliul Județean, dar până astăzi nu am luat încă o decizie nici noi asupra numelor, nici partea UDMR asupra numelor”, a afirmat senatorul Cristian Chirteș.

”Noi ne menținem intenția de a avea un vicepreședinte la Consiliul Județean Mureș și un viceprimar la Consiliul Local Târgu Mureș. Avem cel mai mare număr de consilieri locali, în afară de UDMR, în Consiliul Local Târgu Mureș, avem cel mai mare număr de consilieri județeni după UDMR în Consiliul Județean Mureș. Da, am solicitat acest lucru, de a avea un viceprimar și un vicepreședinte de Consiliu Județean”, a adăugat liderul PNL Mureș.

Alex TOTH