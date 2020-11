Maria Precup, renunță la șefia PSD Reghin

Share



Maria Precup, fostul primar al municipiului Reghin și-a anunțat demisia din funcția de președinte PSD Reghin, fapt consemnat în cadrul ședinței Biroului Municipal al PSD Reghin avută loc la începutul săptămânii trecute.

„Luni, 26 octombrie, în cadrul ședinței Biroului Municipal al PSD Reghin mi-am dat demisia din funcția de Președinte al organizației PSD Reghin. Au fost 16 ani în care am simțit că fac parte din cea mai bună echipă. Am realizat multe lucruri frumoase împreună pentru comunitatea noastră. Sunt mândră de toate aceste realizări și sunt mândră de fiecare dintre colegii mei pentru modul în care am crescut aceasta organizație, împreună!. A fost o perioadă plină de provocări și indiferent dacă le-am câștigat sau le-am pierdut, am ieșit din ele, la fel, de fiecare dată: o echipă! Și acum, așa cum e firesc, după 16 ani, e momentul ca altcineva să fie responsabil ca planurile noastre pentru viitor să devină realitate! Mulțumesc fiecăruia în parte pentru încrederea pe care ați investit-o în mine și sper că nu v-am dezamăgit. Le doresc mult succes pe mai departe, colegilor mei mai tineri în coordonarea activității politice și vreau să îi asigur pe toți simpatizanții social-democrați, că vor avea ocazia să facă parte și să susțină o echipă tânără și performantă. Mulțumesc!”, a fost mesajul postat pe Facebook de către Maria Precup.(A. Z.)