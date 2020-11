Conducerea PNL Mureș, criticată de Ciprian Dobre. Replica lui Cristian Chirteș

Share



Liderul Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a declarat vineri, 6 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presă, că liberalii care fac ”anticampanie” propriului partid ”se consideră automat în afara Partidului Național Liberal” și, astfel, riscă să fie excluși din rândul membrilor, conform statutului.

Dobre, critică pe Facebook

Declarația senatorului Cristian Chirteș a fost făcută în contextul în care joi, 5 noiembrie, Ciprian Dobre, fost lider al liberalilor mureșeni, a criticat conducerile filialelor PNL Mureș și PNL Târgu Mureș pentru apatia față de anunțul privind deblocarea proiectului pentru realizarea inelului ocolitor al municipiului Târgu Mureș, făcut în decursul săptămânii trecute de președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, și de primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán.

”În mod ciudat, liderii PNL din Mureș și Târgu Mureș nu vorbesc despre cea mai mare realizare a Guvernului Orban și a PNL Mureș din acest an. O fac eu, din calitatea de simplu membru PNL. Păcat. Vin alegerile…”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ciprian Dobre.

Chirteș, aluzie la posibile excluderi din partid

În declarația sa din cadrul conferinței de presă, președintele PNL Mureș s-a referit la proiectul inelului ocolitor al municipiului Târgu Mureș despre care a afirmat că ”este proiectul nostru, al mureșenilor.”

”Cei care încearcă, să spunem, să pună intrigi că ba-i proiectul meu, ba-i proiectul tău, ba eu l-am adus sau nu l-am adus, cred că fac o mare greșeală. Este proiectul nostru, al mureșenilor. Cred că nu contează până la urmă cine îl aduce, este un proiect asumat de către județul Mureș și asumat de către Guvernul Orban. Este bine că se face și este bine că s-a găsit finanțarea pentru implementarea acestui proiect”, a afirmat senatorul Cristian Chirteș.

”Cei care fac anticampanie Partidului Național Liberal se consideră automat în afara Partidului Național Liberal, iar statutul prevede exact ceea ce trebuie făcut în acest caz”, a mai spus președintele PNL Mureș.

Întrebat dacă după stabilirea ordinii candidaților PNL Mureș pe listele pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie a avut întâlniri sau discuții cu Ciprian Dobre, care a contestat modul de stabilire a ordinii pe listele de candidați, senatorul Cristian Chirteș a afirmat că de la data respectivă și până în prezent a avut discuții și întâlniri cu ”peste 500 de membri, nu doar cu un membru.”

”Au fost discuții normale, ca între membrii de partid, lista a fost aprobată de către Biroul Politic Național, a fost validată, imediat după validare am intrat în precampanie, am construit programul electoral al Partidului Național Liberal, am stabilit împreună cu candidații strategia privind această campanie electorală, ne-am asumat obiective, am discutat cu noi aleși locali, am fost în teritoriu la mulți, la învestirea lor, deci iată lucrurile reintră în făgașul normal. Să știți că n-a fost nicio agitație, suntem totuși un partid viu, un partid în care și libertatea de opinie o exprimăm. M-am întâlnit cu foarte mulți membri, nu doar cu un membru. M-am întâlnit cu peste 500 de membri să spun în această perioadă, în care am discutat cu toții probleme de campanie electorală și strategie electorală (…) Respect poziția fiecărui membru al Partidului Național Liberal. Eu ascult pozițiile la toți membri, țin cont de fiecare poziție și cred că dreptul consilierului nostru local de la Stânceni de a se exprima este egal cu dreptul domnului Dobre de a se exprima fiindca ăsta înseamnă de fapt un partid”, a declarat senatorul Cristian Chirteș.

Alex TOTH