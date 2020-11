Share



Reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș au anunțat că în data de vineri, 13 noiembrie, organizează a noua ediție a conferinței internaționale de drept, admnistrație publică și medicină, care va avea ca temă ,,Fundamental rights and liberties during the state of emergency”.

Ediția din acest an va avea loc pe platforma Zoom, iar evenimentul este organizat de UMFST și Asociația Internațională Pro Iure.

Andreea ȚIȚIU