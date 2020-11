SURPRIZĂ. Evoluția deceselor în Mureș: 2019 versus 2020. Ce spun statisticile

Share



În perioada 1 ianuarie – 31 august 2020, statistica privind mișcarea naturală a populației evidențiază o evoluție ușor nefavorabilă la nivelul nașterilor înregistrate în județ Mureș, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Conform unui raport statistic realizat de Direcția Județeană de Statistică (DJS) Mureș, publicat pe site-ul www.mures.insse.ro, ,,numărul născuţilor‐vii a scăzut cu 72 faţă de perioada 1 ianuarie ‐ 31 august 2019, astfel: 3.598 născuţi‐vii în primele opt luni ale anului 2020 faţă de 3.670 în același interval 2019, iar numărul decedaţilor a scăzut de la 4.962 în perioada 1 ianuarie ‐ 31 august 2019 la 4.821 în aceeași perioadă 2020”.

Practic, în primele 8 luni ale anului 2020 (caracterizat în special prin apariția pandemiei de COVID-19) s-au înregistrat cu 141 de decese mai puține comparativ cu perioada similar a anului 2019.

,,Valoare mai mică se înregistrează la mortalitatea infantilă, în primele opt luni ale anului 2020 decedând 26 copii în vârstă de sub 1 an, în scădere cu 6 decese sub 1 an față de perioada corespunzătoare a anului precedent”, a precizat Ioan Matei, director executiv al DJS Mureș.

Alexandra HAJA