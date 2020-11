Directorul Azomureș, întâlnire cu premierul României

Share



Directorul general al companiei Azomureș, Harri Kiiski, a participat în cursul zilei de vineri, 13 noiembrie, la o întâlnire cu prim-ministrul României, Ludovic Orban, în care a prezentat activitățile companiei și rolul acesteia în asigurarea securității alimentare din România.

,,Am avut o întâlnire constructivă cu premierul Ludovic Orban. Am prezentat activitățile de pe platforma Azomures și rolul nostru în asigurarea securității alimentare în România, prin furnizarea de îngrășăminte pentru agricultură. 70% din îngrășămintele produse în Târgu Mureș sunt utilizate în fermele românești, aproape jumătate din cantitatea totală utilizată în agricultura locală. Susținem un mediu legislativ predictibil, care ne permite să elaborăm planuri pe termen lung. România câștigă astfel din veniturile colectate la bugetul de stat, direct din activitățile noastre și indirect din lanțul economic creat de distribuitori, transportatori, utilizatori finali. Am transmis mesajul Ameropa, care și-a reafirmat angajamentul de a continua toate activitățile, urmând să investim și mai mult în economia românească”, a declarat Harri Kiiski, directorul general al Azomureș.

Andreea ȚIȚIU