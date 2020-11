Două comune mureșene, rată de incidență zero COVID-19! Explicațiile primarilor

Share



Două din cele 102 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, respectiv comunele Sărățeni și Vețca, aveau vineri, 13 noiembrie, rata de incidență zero în ceea ce privește cazurile de COVID-19, potrivit unei informări pusă la dispoziția mass-media de Biroul de presă al Instituției Prefectului – Județul Mureș.

Biró Csaba (Sărățeni): ”Oamenii respectă regulile”

Comuna Sărățeni este situată pe Dealurile Târnavelor, pe cursul superior al râului Târnava Mică, la aproximativ 6 de kilometri de orașul Sovata. La recensământul din 2011 comuna, care este alcătuită dintr-un singur sat, avea 1.608 de locuitori, iar din 2016 este condusă de primarul Biró Csaba care a afirmat că nu există niciun ”mare secret” pentru ținerea sub control a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 în afară de rigurozitatea cu care cetățenii respectă regulile stabilite de autorități.

”Nu avem un mare secret, oamenii au grijă, poartă mască și pe drumuri și în alimentară și în Primărie dacă vin, sau la alte instituții publice. N-am avut cazuri, din fericire. Oamenii respectă regulile și n-am avut cazuri pozitive. S-au făcut analize, cei care lucrează la Mobila Sovata sau în restaurante au făcut analize și au ieșit negativi. Am avut o doamnă din localitate care a fost în spital și a avut un test pozitiv, dar au urmat două teste negative. Altceva nu am ce să declar, doar că ne facem treaba ca la carte și oamenii respectă restricțiile, păstrează distanța fizică și poartă măști și nu sunt aglomerații mari”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Biró Csaba.

În prezent, la Primăria din comuna Sărățeni activitatea se desfășoară în parametri normali, desigur cu o serie de restricții impuse de existența pandemiei de COVID-19.

”Cetățenii pot veni deocamdată la Primărie, nu am făcut program online de audiențe. Noi suntem toată ziua prezenți acolo. Am cumpărat un aparat cu unde ultraviolete, se află amplasat în holul Primăriei unde intră persoanele din comunitate. Într-o oră poate să dezinfecteze 14 metri cubi de aer. De asemenea, folosim măști, avem pe o măsuță, la intrare în Primărie, măști și materiale dezinfectante, chiar și mănuși de cauciuc, și primim cetățenii la sediul Primăriei”, a punctat Biró Csaba, care a mărturisit că este fericit pentru că localitatea pe care o administrează ”se află într-o zonă care nu e așa de poluată”.

La recensământul din 2011 localitatea avea următoarea structură etnică: maghiari (82,46%), romi (14,73%), români (1,49%) și altele/ etnie necunoscută (1,3%).

Fekete Pál (Vețca): ”Nu prea umblă oamenii”

Comuna Vețca se află în partea de est a Podișului Târnavelor, la circa 16 kilometri de orașul Sângeorgiu de Pădure, și are în componență satele Jacodu, Sălașuri și Veța. Așezarea are 900 de locuitori și este condusă de Fekete Pál, primar din 2008, care crede că Vețca a fost ocolită de COVID-19 pentru că oamenii ”nu prea umblă” fără rost pe stradă.”

”Suntem o comună mică și nu prea umblă oamenii. Am avut două cazuri, de aproape trei săptămâni, la Sălașuri, o fată de acolo lucra la Târgu Mureș. Acum suntem la zero pentru că nu a mai fost nicio infecție. Nu am luat nicio măsură în plus față de alte comune”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Fekete Pál.

Edilul șef al comunei Vețca a mai precizat că activitatea cu publicul de la Primărie nu s-a sistat, însă interacțiunea cu cetățenii se face păstrând distanțarea fizică.

”Activitatea cu publicul s-a schimbat în tot județul, am închis Primăria și prin geam interacționăm cu cetățenii, doar că noi nu avem așa de mulți cetățeni ca alte primării”, a mai explicat Fekete Pál.

La recensământul din 2011 localitatea avea următoarea structură etnică: maghiari (84,86%), romi (10,98%), români (1,34%) și altele/ etnie necunoscută (2,8%).

4,87 – media județului Mureș

Vineri, 13 noiembrie, județul Mureș avea o rată de incidență de 4,87 în ceea ce privește infectările cu virusul SARS-CoV-2.

Localitățile cu cele mai mari rate de incidență sunt Brâncovenești (7,87), Târgu Mureș (7,85), Sântana de Mureș (7,85), Bogata (7,60), Corunca (7,25), Deda (7,19), Sighișoara (7,18), Hodoșa (6,58), Coroisânmărtin (6,40) și Cristești (6,38).

La polul opus, localitățile cu cele mai mici rate de incidență (exceptând Sărățeni și Vețca) sunt: Bichiș (1,27), Petelea (1,25), Mica (1,25), Chibed (1,16), Sângeorgiu de Pădure (1,10), Viișoara (1,01), Zagăr (0,76), Stânceni (0,70), Șincai (0,63) și Ghindari (0,59).

Alex TOTH