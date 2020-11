Mureș: S-a stins din viață părintele Ghelasie Țepeș, fost ucenic al lui Arsenie Boca

Share



Starețul Mănăstirii ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighișoara, părintele arhimandrit Ghelasie Țepeș, a încetat din viață, la vârsta de 58 de ani, în noaptea de 15 noiembrie, la Târgu Mureș, unde era internat din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Părintele Ghelasie Țepeș s-a născut la data de 27 mai 1962, în comuna mureșeană Nadeș, fiind al șaselea copil dintr-o familie cu opt copii. A absolvit Facultatea de Teologie de la Sibiu, fiind stareț, timp de 4 ani, al Mănăstirii Lupșa din județul Alba, după care a pus bazele, împreună cu cinci călugări, Mănăstirii ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighișoara.

Părintele Ghelasie Țepeș a fost unul dintre ucenicii Părintelui Arsenie Boca, care de altfel i-a și călugărit mama, Maica Arsenia.

”Eu am văzut în dânsul numai harul Lui Dumnezeu. Şi, în plus, am aflat după aceea că Părintele Arsenie Boca spunea: «eu am călugări albi în lume». Este vorba aici de curăţia sufltească pe care pot s-o aibă şi oamenii din lume nu numai călugării. Chiar Părintele spunea :«Măi, nu toţi cei din mânăstire se mântuiesc, aşa cum nici toţi din lume se prăpădesc»”, spunea părintele Ghelasie Țepeș într-un interviu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(Redacția)