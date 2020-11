Târgu Mureș: Statuia lui Bethlen Gábor, dezvelită oficial!

Share



Statuia principelui Bethlen Gábor din Piața Trandafirilor din Târgu Mureș a fost dezvelită duminică, 15 noiembrie, cu ocazia unei ceremonii la care au fost prezenți, în calitate de invitați, Kelemen Hunor – președintele UDMR, Potápi Árpád János – secretar de stat pentru politica națională a Ungariei, Brendus Réka – șeful departamentului de politică națională al prim-ministrului ungar, Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș, Jakab István – episcop reformat și Soós Zoltán – primarul municipiului Târgu Mureș.

Soós Zoltán: ”Plănuim această zi de 4 ani”

Evenimentul a început cu un minut de reculegere în memoria victimelor tragediei de sâmbătă de la spitalul din Piatra Neamț și s-a desfășurat într-un cerc restrâns de participanți din cauza măsurilor de prevenire a infecției cu noul coronavirus.

”Astăzi, când dezvelim statuia lui Bethlen Gábor la Târgu Mureș încheiem istoria unui destin rătăcitor. Nu o să prezint fiecare etapă a rătăcirii, nu mi-ar ajunge întreg momentul festiv de astăzi. Voi spune doar atât: plănuim această zi de 4 ani. Punem deci punct final șirului de întâmplări. În memoria unui oraș nu sunt păstrate doar chipurile marilor personalități istorice, ci și a celor care au avut constribuții importante în viața comunității, construind-o și consolidând-o. Tocmai de aceea Bethlen Gábor e îndreptățit de două ori să rămână în amintirea noastră prin această statuie. El n-a fost doar poate cel mai renumit principe al vremii, ci a fost părintele și nașul Târgu Mureșului, deoarece el a dat și numele orașului nostru”, a declarat Soós Zoltán, care a transmis mulțumiri mai multor personalități care au sprijinit realizarea statuii: Vass Levente, Kali Istvan, Harmath István și Sánta Csaba.

”Tripla sarcină” pe care o avem cu toții

Despre însemnătatea momentului a vorbit și președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc.

”A păstra trecutul, a trăi în prezent și a munci pentru viitor. Această triplă sarcină o avem în fața noastră cu toții. Evenimentul de astăzi marchează trecutul, plasăm un semn în prezent care printr-o simplă privire ne va ajuta să culegem forță pentru viitor. Poate că nu s-a mai întâmplat niciodată la Târgu Mureș, ca pentru amplasarea unei statui publice să fie nevoie de o luptă atât de îndelungată. Nu s-a mai întâmplat ca un astfel de eveniment să fie precedat de atâta dezbateri, zvonuri, pregătiri, planificare, dezamăgire și speranță. Toate acestea pentru o statuie. Aș putea spune că ridicarea acestui monument s-a realizat într-o atmosferă asemănătoare mediului politic cu care se confrunta Gábor Bethlen când a fost ales principe al Transilvaniei”, a afirmat Péter Ferenc.



Mesajele invitaților

În alocuțiunea sa, liderul UDMR a afirmat că dezvelirea unei statui reprezintă și ”un avertisment la faptul că o epocă trebuie întotdeauna plasată într-un context propriu.”

„Dezvelirea acestei statui măreţe ridicate în memoria Principelui transilvănean Bethlen Gábor, are loc în împrejurări atipice. Nu astfel a fost planificat şi sunt sigur că, dacă nu ar exista această pandemie de coronavirus, acum la împlinirea a 440 de ani de la naşterea marelui principe transilvănean, am fi avut invitaţi din toate colţurile Transilvaniei şi din regiuni ale bazinului Carpatic. Această situaţie este diferită, însă a fost diferită şi în secolul al XVII-lea, când, în timpul domniei Principelui Bethlen Gábor s-a conturat epoca de aur a Transilvaniei. Ridicarea acestei statui este extraordinară şi în contextul actual, pentru că, dacă ar fi să credem tot ce am văzut pe ecranele televizoarelor în ultimele luni şi săptămâni, atunci astăzi poate nu am inaugura, mai degrabă am distruge statui. Ridicarea unei statui nu se referă numai la trecut. Ridicarea unei statui reprezintă recunoaşterea unei moşteniri, recunoaşterea unei epoci, dar şi un avertisment la faptul că o epocă trebuie întotdeauna plasată într-un context propriu”, a afirmat Kelemen Hunor.

Potápi Árpád János, secretar de stat pentru politica națională a Ungariei, a transmis celor prezenți că maghiarii din Transilvania sunt susținuți de Guvernul de la Budapesta.

”Astăzi, pe 15 noiembrie 2020 stăm în fața statuii principelui Transilvaniei Bethlen Gábor într-o perioadă care reprezintă o provocare uriașă pentru întreaga lume. Observăm zilnic gravitatea pandemiei, auzim cifrele uimitoare în spatele cărora apar atât destinele umane, cât și cele familiale. Întrebarea poate apărea pe bună dreptate la noi toți, suntem singuri în această situație? Există cineva pe care ne putem baza? Cu toții putem spune că încercările și provocările ne-au împietrit anul acesta. Știm că și un alergător cu febră musculară va fi ușurat de durere dacă aleargă puțin și a doua zi. Si noi suntem la fel. Răspunsul nostru la încercări nu este să fugim, ci să înfruntăm o nouă luptă. Știm de asemenea, că noi maghiarii suntem importanți unul pentru celălalt, și ne putem baza unul pe celălalt. Maghiari în Transilvania, maghiari în bazinul Carpatic, maghiari în lume. Dumneavoastră, ca și până acum puteți conta pe sprijinul și compasiunea Guvernului maghiar, chiar și atunci când Ungaria duce o luptă acerbă împotriva bolii. Nu lăsăm niciun maghiar fără sprijin!”, a menționat Potápi Árpád János.

Alex TOTH