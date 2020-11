Mureş: Terapiile complementare, între care şi terapia cranio-sacrală devin tot mai accesate de public

Share



Terapiile complementare, cum este şi terapia cranio-sacrală, devin din ce în ce mai populare la Târgu Mureş, după ce tot mai mulţi oameni au convingerea că legătura dintre suflet, corp şi minte este cea care generează starea de sănătate şi că dizarmonia între aceste elemente duce în timp la declanşarea de afecţiuni medicale, unele cu consecinţe grave.

Unul dintre specialiştii în terapie cranio-sacrală din Târgu Mureş este Iunona Edveş, cea care a abandonat o carieră în industria farmaceutică, după ce s-a vindecat prin terapie cranio-sacrală de alergiile severe de care suferea de 15 ani, cărora medicina modernă nu a reuşit să le găsească leacul.

”Când am luat contact prima oară cu această terapie am făcut-o în calitate de pacient. A fost surprinzător faptul că m-am vindecat de alergii severe, de care sufeream de la vârsta de 22 de ani. De-a lungul timpului, am încercat tot felul de tratamente, fără rezultat. Acum şapte ani, în urma terapiei cranio-sacrală, aceste alergii au dispărut ca prin minune. Şocul a fost maxim din punctul meu de vedere, pentru că după 15 ani am putut să simt din nou mirosul socului. În timpul alergiei se pierde mirosul. Se ştie că alergogenul afectează mult simţurile olfactive. Odată cu această vindecare, am simţit că trebuie să învăţ această terapie şi eu, să pot oferi o şansă celor care au nevoie. Cine nu ar vrea să se bucure de bine şi de frumos?”, a arătat Iunona Edveş.

Terapia cranio-sacrală, folosită de zeci de ani în lume

Astfel, Iunona Edveş s-a specializat în aceste terapii, iar după ce a început practicarea acestora a decis să renunţe la serviciul bine plătit pe care îl avea la o fabrică de medicamente din Târgu Mureş, dedicându-se metodelor alternative de vindecare.

Mai puţin cunoscută în România până acum câţiva ani, terapia cranio-sacrală este folosită de zeci de ani în toată lumea, iar terapeuţii susţin că este o metodă potrivită pentru toate vârstele, fiind căutată pentru efectele asupra sistemului nervos central, asupra sistemului imunitar, endocrin şi asupra organelor interne.

Iunona Edveş susţine că este o terapie a stresului, a anxietăţilor, care reuşeşte să armonizeze dezechilibrele, iar printr-o apăsare uşoară, specialistul evaluează sistemul craniosacral prin perceperea şi ascultarea ritmului craniosacral.

”Este o metodă blândă, delicată, în care atingerea este folosită ca metodă de evaluare şi tratament. Practicată corect, trece dincolo de o simplă terapie, devine o adevărată artă, deoarece practicantul trebuie să simtă, să interpreteze şi să elibereze restricţiile şi tensiunile din corp prin mijloace specifice, holistice. Pentru cei care cred cu adevărat că suntem un tot, mintea, corpul şi sufletul nu sunt despărţite, această terapie aduce beneficii uluitoare, deoarece poate infuenţa configuraţia structurală a creierului în relaţia cu trupul”, a declarat terapeutul.

Metode non-invazive aplicate de terapeut

O şedinţă de terapie clasică durează aproximativ o oră, iar clientul stă întins pe masa de tratament îmbrăcat, în timp ce terapeutul aplică metode specifice, non-invazive, pe cap şi pe corp.

”De când ne naştem şi până trecem în altă dimensiune, fiecare vătămare fizică, lovitură, infecţie, tensiune emoţională, boală, dezechilibru apare în sistemul cranio-sacral sub formă de restricţii sau tulburări. Nerezolvate, în timp, se pot imprima în ţesuturi şi generează, de multe ori, probleme de sănătate. Terapeutul descifrează toate aceste a în sistemul cranio-sacral şi prin tehnicile folosite, le dizolvă. Astfel, corpul şi mintea intră din nou în stare de echilibru”, ne explică Iunona Edveş.

Terapia cranio-sacrală a apărut în anii 70 în America, este folosită în peste 100 de ţări de pe tot globul şi practicată de peste 100.000 de terapeuţi pregătiţi şi acreditaţi de institutul Upledger din SUA, fiind descoperită de în secolul XIX de Andrew T. Still.

”Terapia este studiată şi practicată de medici, homeopaţi, dentişti, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, care sunt încântaţi să o folosească ca metodă complementară, tocmai datorită rezultatelor extraordinare obţinute. De şase ani practic terapia, iar în acest timp am avut numeroase satisfacţii. Persoane care au ajuns la mine, care au crezut în această terapie, au citit şi au auzit despre ea, persoane care aveau afecţiuni destul de grave şi care au încercat unele metode, tradiţionale sau alternative, dar nu ajunseseră la niciun rezultat satisfăcător, au avut parte de surprize plăcute. Bineînţeles că terapiile pe care le făcuseră i-au adus la un stadiu mai bun, dar nu la vindecare totală! Neavând aşteptări într-o vindecare sută la sută, văzând că oriunde au fost şi oriunde au bătut la uşi rezultatele nu au venit după cum şi-au dorit, au deschis şi uşa cabinetului meu, spunându-şi în sinea lor că oricum nu mai au nimic de pierdut. Aceşti oameni au ajuns la o stare de sănătate mai mult decât îmbucurătoare, au fost pacienţi care au recuperat o parte din vedere, au fost alţii care în urma unor AVC-uri aveau imobilitate crescută şi care după numai trei terapii m-au sunat plângând, am crezut că s-a întâmplat ceva grav, dar ei plângeau de fericire că şi-au putut mişca mâna dreaptă care era imobilă de mai bine de şase ani. Am avut pacienţi copii cu dizabilităţi, care au reuşit după terapie să meargă singuri la toaletă, ceea ce nu puteau să facă până atunci. Sunt mici paşi în vindecare, dar foarte importanţi pentru oamenii aflaţi în suferinţă. Cum ar fi, de exemplu, bolnavii de Parkinson, al căror tremur a fost redus aproape total în urma terapiei”, a subliniat terapeutul.

Potrivit Iunonei Edveş, terapia cranio-sacrală poate aduce modificări profunde în corp, în minte şi în psihic în acelaşi timp.

Mulţi dintre clienţii care au recurs la terapia cranio-sacrală susţin că au scăpat de dureri de spate cărora medicii le-au dat ca ultimă şansă doar operaţia, unii au scăpat de afecţiuni grave ale intestinelor, unii şi-au tratat insomniile, iar alţii spun că au reuşit să se elibereze de traume din copilărie, de care nu îşi mai aminteau, dar care le provocau coşmaruri îngrozitoare, în special noaptea.

