FOTO: Max Cristea, campionul de peste ocean cu rădăcini sighișorene

Share



La prima vedere pare un copil obișnuit, asemeni multor copii de opt ani, îi plac mașinuțele, bicicleta, skiul și pianul. Cu toate acestea, Max Cristea nu este orice copil, la vârstă să încă foarte fragedă, de 8 ani, poate să vorbească cu mândrie despre un palmares bogat în premii, despre concursuri unde a ținut pasul celor cu câțiva ani mai mari că el, despre ambiția de a fi mereu cel mai bun! Este povestea micuțul Max relatată de Mara Circiu taman din Statele Unite, mai exact din Atlanta, Georgia.

Max Cristea

„Vreau să vă povestesc despre Max, copilul de opt ani, care a uimit raliurile din America și promite un viitor strălucit într-un domeniu atât de fascinant, raliurile de viteză. Max a moștenint, pe lângă genele bune ale părinților săi și puțină adrenalina, el fiind deja a 3-a generație de piloți. Bunica paternă, Livia Cristea, a concurat cu succes ca pilot de raliu, iar tatăl, Florin Cristea, a fost campion național secțiunea Kart la doar 12 ani în România”, ne spune Mara Circiu, naratorul de serviciu al poveștii lui Max.

Părinți originari din Sighișoara

Important de știut este faptul că părinții lui Max sunt de loc din Sighișoara, locul drag micuțului Max unde își petrece vacanțele de vară. Florin, tatăl lui Max, a plecat din Romania în SUA la 20 de ani din dorința de a deveni pilot de curse, fapt pentru care, la 26 de ani a făcut şcoala de pilotaj Skip Barber în Connecticut unde a terminat pe primul loc. În același an a aplicat pentru o bursă de pilotaj în Formula 3 în Sonoma, California unde a fost acceptat. Mai mult de atât, a câştigat locul 2 din mai mult de 100 piloți care au candidat pentru acest program. Din păcate, un astfel de sport este foarte costisitor, și din motive financiare, Florin și-a încheiat prematur cariera. În 2012, visul de a fi înapoi pe pista de concurs a reînviat pentru Florin odată cu nașterea fiului său, Max.

Botezul tânărului Max în lumea sporturilor cu motor a avut loc la Târgu Secuiesc, unde a atras atenția tuturor pentru talentul său.

Alături de tatăl Florin, la prima cursă desfășurată la Târgu Secuiesc

„Max a început cariera de pilotaj la vârsta de cinci ani şi jumatate în România, la Târgu Secuiesc, la etapa națională de kart unde a terminat pe locul 2. Aici, din cauza unei greșeli de novice a fost penalizat, dar a avut cel mai rapid timp într-o cursă chiar de la primul concurs, fără nici măcar un singur antrenament anterior”, își continuă narațiunea Mara Circiu.

În toamna anului 2017, Max a participat la primul concurs din America, în statul New Jersey unde, din nou, cu un kart închiriat și fără antrenament, a terminat pe locul 2. A fost unul din momentele decisive în cariera micuțului pilot, tatăl său decizând să-i cumpere primul kart.

„A debutat la clasa “Promo ” sau “Kids kart” cum este cunoscută în SUA, și tot atunci au început premiile și succesele pe podium. Timp de mai bine de un an Max a dominat podiumul la categoria lui. Doi ani mai târziu, în 2019, a câștigat două campionate naționale WKA SUA, cu doua premii 1, și multe alte alte concursuri regionale. Apoi în toamna, Max a avansat la clasa MICRO (7-10 ani) unde, doar după câteva antrenamente, a intrat în primul concurs național DAYTONA KART WEEK. La acest concurs se califică pe locul 3 în manșa de prefinală, dar din păcate, din cauza unui accident, nu a reușit să termine finala. După o serie de concursuri naționale WKA, ROK FEST EAST, SKUSA, în care, deși a demonstrat un real talent de pilot, Max nu a reușit totuși să demonstreze adevărata să valoare din cauza problemelor technice, chiar dacă în manșele de calificare și prefinale, Max le-a dominat în majoritate cu poziția 1”, spune Mara despre Max.

Colaborare de succes cu Magik Team USA

Un moment important în ascensiunea lui Max în 2020, se leagă de Magik Team USA și Csaba Bujdoso.

Alături de Magik Team USA

„Pasionat de mașini de concurs, Csaba Bujdoso este originar din Timișoara și, asemeni tatălui lui Max, a plecat din România cu visul de a deveni un nume în lumea raliurilor. La invitația Magik Team USA, Max a participat la un concurs regional “GEAR UP” pentru a testa un model nou, Cadet MagikKart, singurul model la ora actuală lansat pe piață chiar de Max. După o singura zi de antrenamente, Max a reușit să obțină în una din prefinale locul 2 la Clasa 8-12 ani. Victoria aceasta i-a adus primul contract și Max, la doar opt ani este oficial “factory team driver for Magik Kart USA”, relatează Mara Circiu.

Alături de pilotul brazilian Rubens Barrichello

Cel mai recent succes a lui Max, este și cel mai important, performanță realizată în cadrul unei competiții care a avut loc în luna noiembrie a acestui an în Las Vegas.

„Din cei 33 de copii prezenți la concurs, pe o pistă unde se afla pentru prima dată, Max a reușit să fie dominant în fiecare antrenament, s-a calificat pe locul 2, punând kart-ul Magik (lansat doar de o lună pe piață americană) în primele rânduri la concursul naţional. Suntem convinși că sloganul echipei, “Putting Magik in front row”, va fi auzit de-acum înainte de multe ori. Ultimul său succes a fost unul total, atât pentru Max cât și pentru echipa Magik Kart USA. Coechiperii lui l-au numit, mai în glumă, mai în serios, Mad Max! Și Max e decis să nu-i dezamăgească”, spune Mara Circiu.

Calități multiple

Pe lângă concursurile de viteza, Max iubește skiul. La frageda lui vârstă atinge impresionanta viteza de 100 km/h, schiînd fără probleme orice teren întâlnește. Adoră bicicleta și iubește parcurile de BMX unde este neînfricat. Săriturile si salturile fac parte din exercițiile favorite. A cochetat cu fotbalul și tenisul, cu rezultate foarte bune, dar de fiecare dată a revenit la raliuri, kartul fiind mereu numărul 1! Max iubește pianul și deși nu a luat nicio lecție de pian, descifrează cu ușurință orice partitură. Este un elev excepțional, joacă șah și remi și nu în cele din urmă, este foarte mândru de rădăcinile sale românești.

„Costumul său de concurs este dovada cea mai vie și expresivă a sentimentelor sale pentru România. Veți găsi acolo steagul ambelor țări, România și America. Lăudabil pentru un copil născut în afara României este faptul că vorbește perfect românește și fiecare vacanță de vară o petrece în orașul bunicilor și părinților săi, Sighișoara.” afirmă Mara Circiu

„Suntem mândri să fim părinții lui Max Cristea!”

Nu puteam încheia povestea lui Max fără să nu cunoaștem și părerea părinților, sighișorenii Flavia și Florin Cristea.

Familia Cristea, Max, Florin, Lara și Flavia

„În spatele fiecărui trofeu a lui Max stă multă muncă, sacrificiu, devotament, disciplină, satisfacție și adrenalină, iar sentimentele care vin cu fiecare trofeu sunt de neînlocuit. Încă de la vârstă mică, orice joacă cu Max se transforma într-o competiție, el vedea joacă, noi vedeam antrenament, bicicletă, ski, karate, tenis; toate au contribuit la dezvoltarea viziunii, concentrării și abilității lui Max să ţină sub control kartul la viteze mari, sub presiunea concurenților. La acest nivel avansat de competiție noi doar putem să-l încurajăm. Am avut această oportunitate să fie ales de echipa Magik și antrenat de doi dintre “Top 3” piloți de kart din America, AJ Myers și Andrew Bujdoso, care l-au dus pe Max la nivelul următor. Roadele au fost imediate, fiind un copil cu care au putut lucra, modela și care aplică imediat orice sfat, direcție sau îndrumare. Lui Max îi place să depășească, el nu se lasă bătut niciodată, chiar și în momente cele dificile din timpul concursului ținta lui este aceeași să câștige. Sloganul lui este unul sugestiv: “I am going to eat them! Mad Max is coming!”, ne-a declarat Flavia Cristea, mama lui Max.

Dincolo de a fi un campion, Max, alături de surioara Lara, este comoara de preț a familiei Cristea.

„După toată nebunia unui concurs, să nu uităm că Max este un copil de 8 ani care adoră vacanțele de vară petrecute la bunicii din Sighișoara. Iese pe stradă cu bicicleta cu băieții și face nebuniile adecvate vârstei printre care și să-și cicălească surioara Lara de câte ori are ocazia. Limba română este singură care se vorbește la noi în casă și ținem foarte mult să rămână așa. La sfârstitul zilei tot ce vrem este să creștem un copil respectuos cu încredere în sine, să nu uităm să sărbătorim fiecare victorie, să nu lăsăm nici un eșec să ne dărâme, să rămânem o familie unită pentru totdeauna. Suntem mândri să fim părinții lui Max Cristea !”, spune Flavia Cristea.

Cu siguranță despre Max Cristea vom mai auzi, timpul lucrează în favoarea micuțului campion. Până la următoarea cursă câștigată, îl putem vedea pe pagina sa de Instagram, max.cristea.racing, prilej de a-l cunoaște mai bine pe Max, campionul cu rădăcini în Sighișoara, a cărui cursă spre succes o conduce la modul cel mai frumos.

Alin ZAHARIE