INTERVIU. Vaida Abigail Yasmine, elevă de nota 10 pe linie și campioană națională la echitație

Vaida Abigail Yasmine este o elevă eminentă a Școlii Gimnaziale Sâncraiul de Mureș. O elevă care a demonstrat că timpul are valoare și că poți fi bun la mai multe lucruri în același timp, dacă ai voință și ambiție. Abi (cum îi spunem la școală) este nu numai o elevă de nota 10 pe linie, ci este pasionată și de echitație, unde excelează, obținând nenumărate premii, recent primind titlul de campioană națională la echitație. În continuare, ne-a vorbit despre echitație și despre cum poate să fie o elevă de nota 10 și să exceleze și în sport…

Reporter: Vorbește-mi puțin despre ultimul concurs la care ai participat. Câți concurenți ați fost?

Vaida Abigail Yasmine: Ultimul concurs la care am participat a fost ,,Finala Campionatului Național de Probă Completă”. Eu am participat la categoria Prenovici, care se împarte în mai multe subcategorii, eu având vârsta de 12 ani, particip la Copii. La categoria Prenovici au fost înscriși 27 de cupluri din care la Copii 8 cupluri.

Rep.: Ai câștigat titlul de campioană națională. Ce ai simțit? Dar părinții tăi?

V.A.Y.: Da, am obținut titlul de campioană națională la Probă Completă – Copii. Vestea a fost una mult așteptată fiindcă acesta a fost visul meu de când am încălecat prima dată, să ajung o campioană. Nu aș fi reușit să ajung campioană fără oamenii apropiați sufletului meu: antrenoarea mea, Mădălina Henteș și bineînțeles părinții mei. Ei sunt sprijinul meu în ceea ce fac, sunt umbra mea și mă ajută să gestionez atât momentele pozitive, cât și cele mai puțin pozitive. Le mulțumesc din suflet! Părinții mei s-au bucurat foarte tare pentru mine, știind că prin obținerea acestui titlu mi-am împlinit visul. Dar deviza părinților mei este: ,,Intri pe cal și ieși pe cal” – asta însemnând că siguranța mea este pe primul loc.

Rep.: La ce vârstă ai început echitația? De unde această pasiune?

V.A.Y.: Echitația am început-o la vârsta de 8 ani, mai exact în data de 4 aprilie 2016 am încălecat prima dată în viața mea. Pasiunea nu știu de unde o am, cred ca m-am născut cu ea și s-a dezvoltat în mine uitându-mă la desenele animate cu cai.

Rep.: Cum reușești să împaci școala cu pasiunea, antrenamentele și temele?

V.A.Y.: Am descoperit că lucrurile pe care le învăț la călărie se aplică tuturor aspectelor din viața de zi cu zi, dar și ce învăț la școală se aplică în echitație. Sportul de performanță se împacă foarte bine cu învățătura, în amândouă e nevoie de disciplină, ambiție, seriozitate și responsabilitate. Sunt ore și ore de muncă atât la antrenamente, cât și la pregătirea lecțiilor. Până în momentul de față am reușit să le combin pe amândouă cu succes, fiind un elev care primește bursă, semestru de semestru pentru media 10. Deși timpul meu este limitat, îl folosesc în cel mai eficient mod cu putință.

Rep.: Ce sfaturi le dai elevilor de o vârstă cu tine? Dar profesorilor?

V.A.Y.: Sfatul meu pentru copiii de o vârstă cu mine și nu numai, e să practice un sport. Nu neapărat un sport de performanță. Sportul aduce obiective, vise și pe lângă asta mai limpezește și mintea. Pentru profesori nu sunt în măsură să dau sfaturi.

Rep.: Cum îl cheamă pe calul tău? Este o legătură între el și tine?

V.A.Y.: Caii pe care îi încalec acum se numesc Bogdan și Mon Bijou. Lucrez cu ei de aproximativ un an și jumătate. Da, există o legătură între noi. Fără o legătură nu poți să te înțelegi cu nimeni, cu atât mai puțin cu un animal de 600 de kilograme. Amândoi sunt niște cai pretențioși pe care îi tratez cu foarte mare atenție. Faptul că împreună am reușit să urcăm pe podium la Campionatele Naționale de Probă Completă – anul 2019 – bronzul cu Mon Bijou și cu Bogdan am obținut titlul de Vicecampioni Naționali la două categorii: Copii și Juniori; anul 2020 – bronzul cu Mon Bijou și cu Bogdan am obținut titlul de Campioni Naționali la Copii, îmi dă mulțumirea și siguranța că avem o legătură specială.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor?

V.A.Y.: Doresc să ajung cât mai departe în acest sport. Îmi doresc să dezvolt o carieră în acest sport, pentru asta am să particip la cât mai multe competiții și îmi propun să obțin cât mai multe titluri. Un alt obiectiv mare pe care mi l-am propus de curând este să fiu aleasă în Lotul Național și să pot participa la Balcaniadă.

A consemnat A. DĂLĂLĂU