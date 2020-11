Ferma piscicolă Glodeni, oază de liniște și relaxare

Share



Pandemia care ne dă mari bătăi de cap în aceste vremuri a dus la închiderea multor locații unde omul putea să se simtă în largul său, locurile de relaxare fiind tot mai puține. Nu și pentru iubitorii pescuitului, care au parte de câteva zone, adevărate oaze de libertate în aceste vremuri. Un astfel de loc este și cel unde își desfășoară activitatea ferma piscicolă Glodeni, administrată de SC Aquafarm Terana SRL.

„Ferma piscicolă Glodeni a fost construită în anul 1986. Activitatea principală este acvacultura, ramură a agriculturii ce are ca scop creșterea de animale și plante acvatice în vederea comercializării. În ultimii 4 ani, activitatea s-a diversificat și în ce privește pescuitul sportiv recreativ care a devenit principala noastră activitate. Tot peștele pe care noi îl producem în cadrul fermei piscicole pe cele 100 de hectare luciu de apă reprezintă material pentru populare pentru lacurile destinate pescuitului sportiv recreativ”, a declarat Radu Apăfăian, directorul societății Aquafarm Terana SRL. Acesta nu doar că administrează cu succes firma, este și un împătimit pescar campion european, titlu obținut în anul 2018, în Ungaria.

Radu Apăfăian, directorul societății Aquafarm Terana SRL.

De la amur, la crap și știucă

Suprafața totală a fermei piscicole de la Glodeni însumează 216 hectare de luciu de apă, raportat la cele nouă lacuri, șase iazuri mari, restul heleșteie și bazine de dimensiuni mai mici, care se întind pe suprafața a patru unități administrative, respectiv comunele Glodeni, Voivodeni, Fărăgău și Băla.

„Sezonul de pescuit la noi în fermă începe în primăvară, la jumătatea lunii martie și ține până la venirea înghețului de la finalul anului. Mai exact, un sezon ține de la dezgheț până la îngheț, cât ține vremea bună. Toate speciile de pește specifice apei dulci pot fi pescuite în apele fermei piscicole Glodeni, respectiv amur, biban, caras, crap, fitofag, oblet, platica, roșioară, somn, știucă. Ca și specie principală, este vorba de crap, la care se adaugă producția de fitofag destinat vânzării”, a precizat Radu Apăfăian.

Pescuit cu năvodul

Cea mai eficientă metodă de pescuit, raportat la partea de producție, o reprezintă cea clasică, cu năvodul.

„Se pune năvodul în barcă, este dus de către patru persoane în larg, se lansează, după care restul de pe margine încep să-l tragă. Este modul de pescuit clasic, cel cu năvod, exact de pe vremea Sfântului Petru. Deocamdată nu există o metodă mai eficientă în ce privește pescuitul care se pretează pentru ferma noastră piscicolă. Peste tot se folosește acest tip de pescuit, inclusiv în Ungaria, țară extrem de dezvoltată la acest capitol al acvaculturii”, a spus Radu Apăfăian.

Trei lacuri destinate pescuitului sportiv

Pescuitul sportiv în cadrul fermei piscicole Glodeni se desfășoară pe trei lacuri, cel mai bine cotat fiind lacul Victor, la care se adaugă lacurile Toldal și Fărăgău, care sunt deschise exclusiv pescuitului sportiv.

„Împătimiții pescuitului care vor să ne viziteze vin la noi, se așează pe baltă, se instalează cu uneltele specifice. Noi ne deplasăm la ei cu casa de marcat, totul fiind extrem de regulamentar, cu bon fiscal, cu tot ce trebuie. În afara celor trei lacuri pentru pescuitul sportiv, restul lacurilor sunt destinate producției. Aceasta vine valorificată doar în cazul fitofagului, singura specie destinată vânzării, și foarte foarte rar, în cazuri extreme crapi, Preponderent, producția este destinată populării lacurilor pentru pescuitul sportiv recreativ”, a afirmat directorul SC Aquafarm Terana SRL.

50 de lei, taxa pe zi

Recent au fost făcute ultimele populări ale lacurilor destinate pescuitului sportiv, fapt pentru care pescarii sunt așteptați să profite din plin de acest lucru.

„În acest an am avut parte de pescari în număr suficient, chiar dacă era loc și de mai bine. Aici, un factor l-a reprezentat această pandemie, fapt pentru care am întâmpinat anumite probleme, în special la începutul sezonului. Date fiind condițiile acestui an, putem spune că a fost un sezon acceptabil. Am avut anumite blocaje din cauza pandemiei, sperăm ca anul viitor să nu mai avem parte de ele și să meargă treaba așa cum trebuie. Am terminat de făcut anumite populări masive fapt pentru care îi îndemn pe iubitorii pescutului să vină la pescuit. Este un aspect extrem de important și de binevenit, cel al pescuitului. Fiecare ar trebui să se gândească că pentru 50 de lei cât reprezintă o taxă de pescuit pe zi, are ocazia să vină în natură, într-un spațiu verde, plin de liniște și de frumos, plus că are posibilitatea ca 4 kilograme din ce prinde să o poată duce acasă. Vine la noi, are parte de liniște, siguranță, și nu în ultimul rând de peisajul existent, care completează din plin frumusețea și plăcerea pescuitului”, a subliniat Radu Apăfăian.

