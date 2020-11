INTERVIU. Târgumureșeanca Ada Romanți, debut editorial la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus

Share



Ada Romanți este o tânără din orașul Târgu Mureș. În anul 2017 a absolvit Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian”, specializarea Științe ale naturii, intensiv engleză, iar în prezent este studentă în anul IV la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, urmând ca în vară să susțină examenul de licență. După absolvirea facultății, Ada Romanți își dorește să continue studiile în cadrul Institutului Național al Magistraturii, în speranța că în viitor va deveni judecător. În cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, tânăra mureșeancă va lansa cartea intitulată ,,Aur și Plumb” la Editura UP, volum care conține aproximativ 500 de pagini.

Reporter: Ce te-a determinat să alegi Universitatea de Drept din București?

Ada Romanți: În timpul liceului am fost pasionată de dezbateri, lucru care s-a datorat dirigintei mele, Briena Stoica, astfel că atunci când a venit momentul să aleg ce studii superioare voi urma, Facultatea de Drept s-a ivit ca o idee care mi-a stârnit interesul într-un mod aparte. Din acel punct, până la a alege Universitatea din București a fost nevoie doar de a-mi asculta impulsul de a mă aventura departe de casă. Acum au trecut 3 ani de când am luat acea decizie și nu pot decât să fiu recunoscătoare inspirației de a alege acest drum.

Rep.: A fost grea despărțirea de orașul natal, familie, prieteni?

A.R.: Când am plecat la facultate, nu am privit nicio clipă despărțirea de oraș ca pe ceva definitiv. Acesta a rămas mereu o parte din mine, iar în ciuda distanței la care mă aflam, am păstrat cu regularitate vizitele lunare spre Târgu Mureș, la familie. Nici relația cu prietenii nu a fost afectată, deoarece suntem la o vârstă la care cu toții luptăm pentru aspirațiile noastre, astfel că a venit firesc să urmăm fiecare drumuri diferite, însă în ultimii ani am învățat că distanța nu este un obstacol împotriva adevăratelor prietenii care au rămas la fel de strânse de-a lungul timpului.

Rep.: Referitor la cartea ,,Aur și Plumb” pe care urmează să o lansezi, poti relata în câteva cuvinte ce semnifică pentru tine?

A.R.: „Aur și Plumb” este un proiect de suflet pe care l-am început în urmă cu mult timp. Primele pagini le-am scris de mână dintr-un impuls de a da viață unei idei, fără să mă gândesc la un final anume. Am scris, am șters, am abandonat și am reluat acea poveste de multe ori de-a lungul timpului, fără să mă gândesc vreodată că va ajunge în forma în care este acum și cu atât mai mult, publicată. Uneori povestea se spunea de la sine, dar alteori era o probă de anduranță, deoarece simțeam că trebuie spusă până la final, însă eram prea obosită pentru a o continua. Acum pot spune negreșit că nu regret nicio noapte în care am stat trează ca să mai scriu câteva rânduri, deoarece lumea pe care o creasem printre ele mi-a dat de multe ori un motiv de a merge mai departe în viață și mi-a oferit în același timp un refugiu doar al meu.

Rep.: Care este motivul pentru care ai ales acest titlu?

A.R.: Titlul a trecut prin mai multe modificări până să ajungă în varianta în care este acum. Acesta reprezintă în realitate o metaforă pe care ajungi să o înțelegi odată ce începi să pătrunzi tot mai adânc în intriga poveștii dintre cele două personaje principale, Eva și Andrew, care deși sunt obligate să întruchipeze relația perfectă a unui cuplu de aur, atmosfera dintre ei este în realitate una ostilă, a cărei tensiune o simt amândoi cu puterea unei apăsări de plumb.

Rep.: Care sunt temele principale abordate în carte?

A.R.: Deși are la bază o poveste de dragoste, am vrut să creez din „Aur și Plumb” ceva mult mai mult. Fiecare personaj poartă cu el propriul destin, propriile ambiții care odată ce se îndeplinesc, ajung să fie regretate. Cu toate că este o poveste despre familie, curaj și schimbare, îmi place să cred că „Aur și Plumb” este în fapt o poveste de viață.

Rep.: Cartea ,,Aur și Plumb” are legătură cu studiile actuale?

A.R.: Povestea nu interferează decât puțin domeniul juridic. Având în vedere că datorită facultății îmi petrec aproape tot timpul studiind tratate de drept, a fost mai degrabă o plăcere ca timpul liber să îl dedic unui alt domeniu.

Rep.: Ce planuri ai în ceea ce privește viitorul?

A.R.: La finalul acestui an universitar urmează să susțin examenul de licență. În speranța că îl voi absolvi cu bine, am luat decizia ca ulterior să îmi continui studiile în cadrul Institutului Național al Magistraturii cu gândul ca în viitor să devin o piesă importantă a sistemului juridic. Deși în momentul actual acest obiectiv pare unul foarte îndepărtat, sper să dețin răbdarea și puterea de muncă necesară care să mă ducă acolo.

Rep.: Lansarea unor cărți noi se regăsește în planurile tale?

A.R.: Cu siguranță că voi accepta iar această provocare atunci când voi simți din nou că am o poveste de spus. Deocamdată, deși există niște lucrări începute, acestea rămân doar la stadiul de idei, astfel că în viitorul apropiat nu va mai fi o altă carte, însă nu exclud posibilitatea ca acesta să se schimbe.

Rep.: Având în vedere contextul pandemiei, cum a decurs procesul de realizare a cărții?

A.R.: În ciuda tuturor inconveniențelor aduse, pandemia a reușit să îmi ofere timpul necesar pentru a-mi pune în ordine gândurile și a decide să-mi fac munca publică. În urma acestei perioade am reușit să finalizez și să corectez ultimele detalii ale cărții, dar cel mai important, mi s-a dat ocazia de a o întâlni pe doamna autoare Oana Arion care m-a primit în echipa editurii UP și a făcut ca totul să devină posibil. Datorită ei, cartea va fi acum prezentată la Târgul de Carte Gaudeamus în data de 20 noiembrie.

Rep.: Ce mesaj le transmiți viitorilor cititori ai acestei cărți?

A.R.: Vreau să le spun că le mulțumesc din suflet pentru încrederea acordată. Faptul că vor citi acele rânduri scrise de mine mă bucură enorm și nu pot fi decât recunoscătoare oamenilor care își vor rupe din timpul lor ca să facă asta.

Rep.: În calitate de autor, care este motivul pentru care recomanzi această carte?

A.R.: Consider că „Aur și Plumb” spune o poveste pentru toate vârstele, astfel că oricine se poate simți atras de ideile care se află înăuntrul său. Farmecul personajelor, suspansul și întorsăturile de situație sunt doar câteva elemente care cred că vor ține cititorii antrenați în lectură până la ultima pagină, însă prefer ca fiecare să se convingă singur de acest lucru.

A consemnat Alexandra HAJA