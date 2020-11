Fonduri norvegiene pentru reabilitarea a două obiective din Târnăveni

Share



Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința din data de 12 noiembrie a aprobat proiectul ,,Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”, cu o valoare totală eligibilă de 1.165.883 euro, în vederea obținerii finanțării nerambursabile în suma de 991.000 de euro, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă, prin SEE și Mecanismele Financiare Norvegiene 2014 – 2021, în cadrul ,,Energy Programme in Romania”, apelul de proiecte ,,Energy Efficiency”.

Restul de 15% din valoarea totală a proiectului, va fi cofinanțat de către municipiul Târnăveni, reprezentând suma de 174.883 de euro.

Prin intermediul acestui proiect se dorește reabilitarea energetică a două instituții, și anume Casa de Cultură Mihai Eminescu și Liceul Teoretic ,,Andrei Bârseanu” din Târnăveni, aplicând măsurile de reabilitare energetică specificate în rapoartele de audit energetic efectuate pentru fiecare instituție în parte. Proiectul este planificat a se realiza în 36 de luni.

Pentru Casa de Cultură ”Mihai Eminescu” principalele măsuri de reabilitare energetică presupun izolarea termică a pereților exteriori cu vată bazaltică, izolarea termică a fațadei principale cu Econanosil transparent de 5 milimetri, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare vechi, înlocuirea șarpantei, înlocuirea cazanelor existente cu cazane în condensare 2x150kW și reabilitarea centralei termice, sistem de ventilație mecanică cu recuperare de căldură și unități de aer condiționat de 36.000 BTU/h, înlocuirea iluminatului cu tehnologie LED, sistem de monitorizare și control energetic.

Pe de altă parte, Liceul Teoretic ,,Andrei Bârseanu” are 3 clădiri care trebuie reabilitate energetic, și anume clădirea principală a liceului, sala de sport și biblioteca, iar principalele măsuri de reabilitare energetică propuse pentru aceste clădiri includ izolarea termică a pereților exteriori cu vată bazaltică, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare vechi, reabilitarea centralei termice prin montarea a două cazane în condensare 2x150kW, două rezervoare de 2×500 l și echipamente de distribuție și control asociate, înlocuirea iluminatului interior cu tehnologie LED, captatoare solare termice pe acoperișul sudic, sistem de ventilație și aer condiționat și sistem de monitorizare și control energetic.

Andreea ȚIȚIU