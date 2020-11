Mureș: Campanie împotriva consumului de tutun

Share



Agenția Națională Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș, a organizat, joi, 19 noiembrie, la nivelul județului Mureș, o campanie online de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la pericolele consumului de tutun şi practicile comerciale ale companiilor de tutun, cu ocazia Zilei Naționale Fără Tutun, marcată, în fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie, în scopul sensibilizării populației României în ceea ce privește beneficiul renunțării la fumat.

Conform informațiilor furnizate către reprezentanții CPECA Mureș, specialiștii acestei instituții ”vor desfăşura activităţi informativ-educative, interactive, prin intermediul platformelor online, adresate elevilor de la Școala Postliceală ,,Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș și, de asemenea, vor organiza în parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș, un concurs de șah online, ca și alternativă sănătoasă la consumul de tutun”.

Prin activitățile realizate în cadrul campaniei de marcare a Zilei Naționale Fără Tutun, ANA își propune să contribuie la conștientizarea tinerilor în legătură cu manipularea de către companiile din industria tutunului, prin diversitatea produselor din tutun și atractivitatea design-ului, gratuitatea produselor urmărind, în acelaşi timp, informarea și educarea noilor generații cu privire la riscurile fumatului activ și pasiv.

,,Potrivit rezultatelor studiului în şcoli privind consumul de alcool, tutun şi droguri ilicite în România – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019, realizat de ANA: consumul de tutun în rândul adolescenţilor se menţine la valori similare celor observate în studiul anterior. Astfel, consumul de tutun de-a lungul vieții este de 49,5%, față de 41% media europeană. Diferenţiat pe sexe, se observă valori asemănătoare ale consumului de tutun, atât în rândul băieţilor, cât şi al fetelor, ceea ce înseamnă că fetele tind să adopte acelaşi comportament de consum, 49,4% băieți, față de 49,6% fete. Consumul de ţigări în ultimele 30 de zile își menține un nivel similar celui observat în anul 2011, ajungând la 31,2%. Consumul zilnic de țigări în ultimele 30 de zile revine la valoarea înregistrată în anul 2011, respectiv18,4%. Faţă de riscurile consumului de tutun, adolescenţii au o percepţie mai scăzută asupra consecinţelor nefaste la care se expun, în proporţie de 12% aceştia văzând un risc ridicat dacă fumează ocazional. Aceeaşi percepţie scăzută asupra riscului ridicat o au adolescenţii şi faţă de consumul ţigărilor electronice 1-2 ori, doar 9,1% dintre ei indicând în acest tip de comportament un risc ridicat. În schimb, 59% apreciază ca fiind un risc ridicat să fumeze unul sau mai multe pachete de ţigări pe zi”, au transmis reprezentații CPECA Mureș.

Alexandra HAJA