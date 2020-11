Dezvoltarea economică și a infrastructurii, priorități ale Programului de Guvernare al PNL

Share



Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a prezentat sâmbătă, 21 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presă, principalele prevederi ale Programului de Guvernare ”Dezvoltăm România” propus de liberali pentru perioada care va preceda alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. La întâlnirea cu mass media au participat și Ervin Molnar – lider al PNL Târgu Mureș și candidat de pe locul 1 al PNL Mureș pentru Camera Deputaților și Gabriel Toncean – lider al PNL Reghin și candidat de pe locul 2 al PNL Mureș pentru Camera Deputaților.

”Un program de guvernare care va dezvolta România în următorii ani, un program de guvernare bazat pe realitățile economice ale României, un program bazat pe viitoarea construcție bugetară a Uniunii Europene, pe perioada 2021-2027”, a sintetizat senatorul Cirstian Chirteș, candidat de pe locul 1 al PNL Mureș pentru Senat.

Criza sanitară, asumată cu ”curaj și pricepere”

În debutul conferinței de presă, senatorul Cristian Chirteș a prezentat un scurt rezumat al realizărilor din perioada guvernării PNL, arătând că guvernarea anterioară a lăsat România vulnerabilă în fața pandemiei de COVID-19 din punct de vedere al dotărilor cu medicamente, echipamente și protocoale medicale.

”PNL a fost singurul partid care a avut curajul și priceperea de a-și asuma răspunderea guvernării în cea mai gravă criză a României din ultimii cel puțin 30 de ani. Atunci când toți au dat din colț în colț, când toți au încercat să încurce mersul bun al României, PNL și-a asumat principii, și-a asumat idei și decizii pentru a trece cu bine prin această perioadă de criză. Suntem singurul partid care am ales să nu lăsăm România la greu în această perioadă. V-aș da câteva exemple: atunci când a început această criză sanitară la nivelul României am găsit România cu stocuri zero de medicamente, zero de echipamente, cu lipsă de protocoale pentru a acționa în aceste cazuri de pandemie. Și totuși, iată, așa cum am putut, sistemul sanitar a reușit să facă față”, a declarat liderul PNL Mureș.

Criza economică, ținută sub control

Președintele liberalilor mureșeni a mai afirmat că prin măsurile luate Guvernul Partidului Național Liberal a făcut față cu brio crizei economice iscată de pandemie

”În acest an, pe lângă criza sanitară s-a suprapus și o criză economică, o criză economică care nu a fost și nu este doar în România, ci este la nivel european și chiar mondial. Totuși, în 2020 am reușit să păstrăm locurile de muncă și datele statistice de la Institutul Național de Statistică arată că acum sunt cu 15.000 mai mulți angajați decât la începutul anului. De asemenea, după intrarea la guvernare Partidul Național Liberal a decis să elimine toate taxele PSD-iste și creșterea veniturilor la bugetul de stat, acele taxe care împovărau companiile românești și făceau ca multe din firme să se închidă. Am văzut acea Ordonanță 114. De asemenea, am reușit în acest an de criză să creștem cu 14% pensiile, cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 20 de ani. Suntem singurul stat din Uniunea Europeană care în an de criză am reușit să creștem pensiile cu 14%. De asemenea, am crescut alocațiile cu 20% în septembrie și cu 3,8% – indexare cu rata inflației. Am realizat investiții publice record pentru ultimul deceniu, de 35,4 miliarde de lei. Bineînțeles, am lansat cel mai îndrăzneț program de investiții, ”Reclădim România”, iar președintele României, Klaus Iohannis, a reușit o negociere record de bani la Uniunea Europeană, de peste 80 de miliarde de euro”, a subliniat senatorul Cristian Chirteș.

Economia și infrastructura, priorități PNL

Referindu-se la perioada de după alegerile din 6 decembrie, liderul PNL Mureș a menționat că obiectivele prioritare ale Programului de Guvernare al liberalilor sunt dezvoltarea economică și dezvoltarea infrastructurii.

”În primul rând, ne-am propus să facem reformele necesare creșterii masive a ratei de absorbție a celor peste 80 de miliarde de euro. Avem și soluții. Transformarea ADR-urilor în unități de management, trecerea unor proiecte mari de infrastructură, v-aș da exemple variantele ocolitoare, inelele ocolitoare, la autoritățile locale cu putere de implementare, lucru care s-a realizat deja prin act normativ și accesul facil la finanțare europeană a proiectelor în parteneriat între localități, între orașe și comunele din jur. În viitor, România are nevoie de proiecte mari de infrastructură, fiindcă infrastructura înseamnă coloana vertebrală a economiei unei țări”, a declarat senatorul Cristian Chirteș.

”Programul de Guvernare al Partidului Național Liberal se bazează pe o dezvoltare economică, dar și pe o dezvoltare a infrastructurii din România. Iată, am demonstrat că știm, că putem și și în viitori cel puțin 4 ani de guvernare al Partidului Național Liberal vom demonstra că putem și știm să dezvoltăm România”, a completat președintele PNL Mureș.

”reSTART Târgu Mureș” continuă

Lista candidaților PNL Mureș pentru Camera Deputaților este deschisă de Ervin Molnar, care a promis că liberalii nu vor abandona programul ”ReSTART Târgu Mureș”, care va fi implementat în perioada viitoare în ”Orașul Trandafirilor”.

”Vreau să îi asigur pe târgumureșeni că dacă voi fi ales deputat, în Camera Deputaților, asta nu înseamnă abandonarea acestui proiect. Vreau să le spun că bineînțeles activitatea de bază a parlamentarilor este de a legifera, dar pe de altă parte cred că este foarte important ca parlamentarii care reprezintă atât Târgu Mureșul cât și mureșenii în Parlamentul României au obligația să facă un lobby pe lângă membri Guvernului, pe lângă premierul României, ca proiectele care au fost lansate și care au fost votate și pentru care a primit încrederea PNL la aceste alegeri locale să fie sprijinite, să ne asigurăm că aceste proiecte vor fi sprijinite de viitorul Guvern liberal. Atât eu cât și colegii mei vom face toate demersurile necesare pe lângă viitorul Guvern liberal pentru ca centura ocolitoare a Târgu Mureșului să fie finalizată. Știm foarte bine că acest șantier al centurii a fost inaugurat în anul 2014 de fostul premier PSD-ist Victor Ponta care a tăiat panglica și după câteva luni de zile acest șantier a fost abandonat. Aceste lucări trebuie să continue, centura Târgu Mureșului este imperios necesară pentru a devia traficul greu care acum trece prin Târgu Mureș, în afara Târgu Mureșului. De asemenea, trebuie ca Autostrada Târgu Mureș – Câmpia Turzii să se finalizeze cât mai repede”, a declarat Ervin Molnar.

Liderul PNL Târgu Mureș a reamintit faptul că la Târgu Mureș liberalii îl propun pentru funcția de viceprimar pe Alexandru Gyorgy, despre care a afirmat că ”este pregătit pentru această funcție” și că va face ca programul ”ReSTART Târgu Mureș” să ”fie implementat cât mai repede”.

”Noua administrație ne-a prezentat cifrele reale ale bugetului local, iar datoria publică se ridică la aproape 700 de milioane de lei. Cred că fără sprijinul Guvernului României, în Târgu Mureș în următorii ani nu se va putea face mare lucru. De aceea îi solicit public primarului ales al municipiului Târgu Mureș să suplimenteze ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din data de 26 noiembrie cu un proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarilor municipiului Târgu Mureș, pentru că fără ajutorul viceprimarilor nu se va putea face ceva rapid pentru Târgu Mureș. Cred că acum se îndeplinesc toate condițiile legale pentru alegerea viceprimarilor, nu există niciun motiv pentru a amâna acest lucru”, a punctat Ervin Molnar.

Investiții în sport și sănătate

În mesajul său adresat mureșenilor, Gabriel Toncean a arătat că în calitate de deputat va avea două priorități: susținerea investițiilor în infrastructura sportivă și în sănătate.

”Fiind președintele Federației Române de Culturism și Fitness și totodată consilierul primului ministru pe probleme sportive obligația mea ca parlamentar va fi să susțin investiția în sport, respectiv investiția în sănătate. Guvernul Partidului Național Liberal va investi 13,5 miliarde de lei în infrastructura sportivă, atât sportul de performanță cât și sportul de masă. Vor fi două priorități pentru Guvernul Partidului Național Liberal și eu, în calitate de parlamentar de Mureș, îmi asum urgentarea finalizării lucrărilor de la Bazinul Olimpic care stagnează de mulți ani și care ar fi cazul să fie funcțional și, de asemenea, punerea în folosință a Patinoarului și – de ce nu – construirea unor baze sportive noi, baze sportive școlare, municipale, comunale, unde sportivii tineri și cei care doresc să facă sport să înțeleagă ce înseamnă un stil de viață sănătos”, a declarat Gabriel Toncean, candidat pe locul 2 pe lista PNL Mureș pentru Camera Deputaților.

