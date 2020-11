Candidatura lui Leonard Azamfirei la Senat susținută de Vasile Boloș

Share



Fostul rector al Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș în perioada 1990-2004, prof. univ. dr. Vasile Boloș, și-a anunțat susținerea pentru candidatura la Senat a rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

”Domnul profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș este o personalitate a vieții academice naționale care însumează în mod fericit un ansamblu de calități profesionale și manageriale. Am să le enumăr pe cele pe care le consider cele mai importante: un statut academic profesional și științific în zona de vârf, o viziune largă asupra vieții și marilor probleme din spațiul național și internațional la care universitatea trebuie să răspundă în perioada care urmează, dinamism, fermitate, reziliență, capacitatea de a genera proiecte și a conduce echipe pentru materializarea acestora, viteză de reacție foarte dezvoltată în găsirea unor soluții pentru diversele probleme apărute, empatie față de oamenii din diverse generații. Consider că opțiunea domnului profesor universitar doctor Leonard Azamfirei de a candida pentru a deveni senator al României pe lista Partidului Social Democrat Mureș reprezintă o mare oportunitate pentru comunitatea județului Mureș de a avea un reprezentant în Senatul României de competență deosebită. Îmi exprim sprijinul total față de această candidatură care onorează comunitatea noastră și îi urez succes domnului profesor universitar doctor Leonard Azamfirei în viitoarea calitate de senator al României”, a transmis prof. univ. dr. Vasile Boloș.

(Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația județeană Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200020)