Dosar penal pentru incendierea unui cățel

Trei adolescenți din comuna Zărnești au turnat acetonă pe un cățel și i-au dat foc, după care au postat filmulețul realizat pe o rețea de socializare. În urma apariției imaginilor pe internet, polițiștii din cadrul IPJ Buzău s-au autosesizat și i-au identificat pe tinerii agresori, găsind și cățelul la domiciliul autorilor.

Polițiștii l-au ridicat și predat asociației pentru protecția animalelor Kola Kariola, care va avea grijă de el.

,,Pentru a clarifica toate aspectele, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănire sau schingiuire a animalelor. Întotdeauna voi fi ferm cu cei care pun în pericol sănătatea acestor suflete dând dovadă de asemenea cruzimi. Cruzimile asupra animalelor comise de către tineri au consecințe extrem de grave în comportamentul lor de mai târziu și se pot transforma în infracțiuni cu violență împotriva oamenilor. Și nu mă refer doar la cazul prezentat aici. Nu voi tolera sub nicio formă abuzurile și violențele îndreptate asupra necuvântătoarelor, motiv pentru care am propus și s-a adoptat în Guvernul României înființarea Poliției Animalelor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, a informat Marcel Vela, ministrul afacerilor interne.

Andreea ȚIȚIU

Sursa foto: Marcel Vela