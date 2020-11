Parteneriat între UMFST Târgu Mureș și o universitate din SUA

Share



Compartimentul Relații Publice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a informat miercuri, 25 noiembrie, că UMFST a încheiat un acord de colaborare cu Southwestern Christian University, Bethany, Oklahoma, SUA, în vederea dezvoltării de proiecte comune în domeniul academic și în domeniul cercetării științifice.

În ce constă colaborarea

Departamentul de consiliere, orientare profesională și informare studenți din cadrul UMFST și Departamentul de Științele Comportamentului din cadrul SCU au colaborat în ultimii trei ani în diferite proiecte, iar acordul semnat oficializează parteneriatul existent între cele două universități. De asemenea, pentru început acordul prevede colaborări în domeniul psihologiei medicale și al științelor comportamentului, precum și consiliere și orientare profesională, dar, se dorește și elaborarea unor proiecte comune de cercetare, organizarea de conferințe cu participarea studenților UMFST și SCU și derularea de training-uri cu tematici legate de comunicarea medic – pacient sau/și psihologia sănătății.

„La fel ca Universitatea noastră, Southwestern Christian University este o univesitate cu tradiție în SUA, fiind înființată în anul 1946. De-a lungul acestor ani, am avut șansa de a lucra cu o echipă de profesori americani de la care am avut multe de învățat. În acest an, am reușit publicarea, în limba engleză, a primei cărți din România în domeniul științelor comportamentului, al psihologiei medicale și al psihoterapiei cognitiv-comportamentale. Cartea a fost elaborată de către autori internaționali cu foarte bune referințe internaționale în domeniu. De asemenea, în domeniul cercetării am publicat o serie de articole. Legat de partea de consiliere, este cunoscut faptul că SUA au o tradiție în dezvoltarea acestor tipuri de intervenții psihologice în universitățile americane. La fel ca în medicină, și în psihologia modernă lucrurile evoluează rapid, iar „păstrarea contactului” cu partenerii americani ne ajută să fim la curent cu tot ce apare nou în acest domeniu, atât din punct de vedere metodologic, cât și din punct de vedere științific”, a declarat șef de lucrări dr. psih. Cosmin Popa, coordonatorul Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți.

Procesul de definitivare al acordului a presupus eforturi din partea celor implicați, în special în ceea ce privește uniformizarea legislației europene cu cea americană, iar în prezent, se lucrează la organizarea unor prelegeri publice pe care specialiștii americani să le susțină în cadrul UMFST.

„Așadar, vreau să le multumesc partenerilor americani implicați în acest proces: prof. dr. Wesley Lee, directorul Departamentului de Științele Comportamentului, prof. dr. Adrian Rus, prof. dr. Jeremy Wente și prof. dr. Adrian Hinkle, prorectorul SCU. Totodată, doresc să adresez mulțumiri conducerii UMFST, prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, pentru susținere și expertiză”, a transmis șef de lucrări dr. psih. Cosmin Popa.

Andreea ȚIȚIU