Workshop despre proiectele europene în educație

Share



Universitatea ,,Dimitrie Cantemir” (UDC) din Târgu Mureș organizează joi, 26 noiembrie, între orele 17.00 – 18.00 workshop-ul cu tema ,,Impactul proiectelor europene în educație”, în cadrul Simpozionului Național, ,,Educație, Știință și Societate în secolul XXI”.

Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web a UDC Târgu Mureș, www.cantemir.ro, activitatea se va desfășura exclusiv online și va fi coordonată de Sorina Mihaela Bălan, lector universitar doctor.

Astfel, workshop-ul va ridica două semne de întrebare: ,,De ce este important să scriem, să implementăm și să diseminăm proiecte europene?”, respectiv ,,Modalitățile Erasmus+ aduc plus valoare în educație?”.

De asemenea, vor fi aduse în discuție două studii de caz: ”Proiectul Erasmus+ “Future Work – how to equip trainers with competencies to provide learners with skills for agile and digital work” și ”Proiectul Erasmus+ „Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot accesa pagina web a UDC Târgu Mureș.

Alexandra HAJA